60 años de «She Loves You»: historia del estallido beatle

Los Beatles durante la sesión de fotos previa a la grabación de "She Loves You". (Foto: Facebook The Beatles Recording)

“She Loves You” fue compuesta de la noche a la mañana, literalmente: comenzada en la noche del 26 de junio de 1963 en la habitación de un hotel de Newcastle, John Lennon y Paul McCartney terminaron de resolverla durante la mañana del día siguiente en una pequeña sala en casa de los padres del bajista. Cuatro días después, Los Beatles estaban listos para grabarla, como siempre, en el estudio 2 de EMI. sobre Abbey Road. Pero algo pasó.



Lennon y Harrison ponían a punto sus respectivas guitarras, John una acústica/eléctrica Gibson J160; y George , una a Gretsch “Country Gentleman”; Paul hacía lo suyo con su bajo Hofner viola; y Ringo esperaba tranquilo detrás de su flamante kit Ludwig. Mientras, Norman Smith y un muy joven Geoff Emmerick resolvían los últimos detalles técnicos con los micrófonos cuando una adolescente irrumpió en la sala de grabación y corrió directo a Ringo con la intención de abalanzarse sobre el baterista, incrédulo de lo que veía.



Justo antes de que sucediera, Neil Aspinall y Mal Evans, los roadies de la banda, colaboradores directos del grupo, lograron detenerla a ella y a otra que estaba a punto de ingresar. El problema era que no estaba sola, decenas de fans habían invadido el edificio de la EMI y corrían por los pasillos en busca de los cuatro beatles.



Solía suceder que cientos de fans se acercaran al lugar cada vez que la banda tenía horas de grabación. Nadie sabía cómo se enteraban porque Los Beatles eran registrados como Las Dakotas para confundir, pero era inútil cualquier estrategia: las fans siempre iban a estar allí, el día y hora señaladas.

Pero aquel 1° de julio todo fue diferente. Un rato antes de entrar a grabar, la banda se prestó para una sesión fotográfica de rutina en el patio trasero y el callejón contiguo al edificio de la EMI . Ya entonces las fans estaban resueltas a llegar más lejos (o más cerca) que nunca: minutos después irrumpían en el estudio de grabación.

Una vez desalojado el lugar, Los Beatles estaban listos para grabar “She Loves You”. Pero lo que había sucedido iba a ser parte del sonido y de la interpretación que los músicos le dieron a la canción.

“No tengo la menor duda de que la excitación de aquella tarde ayudó a desencadenar un nuevo nivel de energía en la manera de tocar del grupo”, sostuvo Emmerick en su libro de memorias. “She Loves You era una canción fantástica, con un ritmo muy potente y un estribillo implacable, pero además hubo un nivel de intensidad en la interpretación que yo no había escuchado nunca… y, francamente, pocas veces he escuchado desde entonces. Ese sencillo me sigue pareciendo una de las grabaciones más estimulantes de toda la carrera de los Beatles”.

“She Loves You” suena urgente, como si los músicos no tuvieran tiempo que perder y fueran directo al corazón de la canción. Ringo parece llegar corriendo a su batería para comenzar con un frenético fill en el tom de piso, mientras John, Paul y George se calzan sus respectivos instrumentos y saltaban directo al estribillo: “¡She loves you/ Yeah yeah yeah…”! La canción comenzaba por su estribillo, no había nada más poderoso que eso. Era la banda de sonido perfecta para la Beatlemanía desatada aquella tarde tan cerca como nunca antes había sucedido.

Con “She Loves You” , Los Beatles dieron su primer gran golpe como compositores de música popular porque, al hecho de comenzar una canción por su estribillo omitiendo la clásica estructura de dos versos y recién el estribillo, cambiaron el punto de vista narrativo: la tercera persona: yo te digo que sé que ella te ama. Hay un tercero que habla. “Ya no éramos nosotros, se alejaba del ‘Te quiero, chica’ o ‘Quiéreme’, era una tercera persona, lo que suponía un cambio. ‘La vi y me dijo que te dijera que te quiere’, así que conseguimos poner un poco de distancia, lo que fue muy interesante”, recordaría McCartney.

“She Loves You” se grabó durante la sesión de la tarde del 1° de julio, que duró de 14:30 a 17:30. El 23 de agosto de 1963, el single fue lanzado en el Reino Unido con «I’ll Get You» en el lado B y su éxito fue inmediato. Sin embargo, su edición estadounidense , ocurrida el 16 de septiembre, pasó casi desapercibida lo que desconcertaba a todos alrededor de la banda. Tuvo que llegar “I want to hold your hand”, el siguiente single beatle, editado el 29 de noviembre de aquel año para que despertar la beatlemanía en EE.UU. El 21 de marzo de 1964, “She Loves You” alcanzó el número 1 en las listas de pop de Billboard y fue desde entonces el single más exitoso de la banda.