Argentina se fue con las manos vacías de los premios Emmy International 2023

Argentina se quedó con las manos vacías en la 51° edición de los premios Emmy International 2023, organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Entre las 56 nominaciones, había producciones argentinas que compiten en cuatro categorías distintas. En Mejor serie dramática figuraba «Iosi, el espía arrepentido». El actor Gustavo Bassani estaba nominado como Mejor actor en serie dramática por su interpretación de Iosi en aquella serie. Además, «El Encargado», protagonizada por Guillermo Francella, pujaba por el premio a la Mejor serie de comedia y «Tierra Incógnit» competía en Live Action Juvenil. No hubo premio para ellos.

El premio más cercano al país fue el doble galardón para la excelente película mexicana «La Caída», estrenada en 2022 a través de la plataforma de streaming, Amazon Prime Video y está dirigida por Lucía Puenzo y producida por el argentino radicado en Los Ángeles Axel Kutchevatzky

La actriz mexicana Karla Souza junto con la producción de ‘La caída’ resultaron triunfadores en la gala. Ya que Souza resultó ganadora en la categoría Mejor Actriz por su papel protagónico, mientras que el largometraje obtuvo el premio Emmy en la categoría Mejor Película y destacó también por ser uno de los pocos títulos latinoamericanos que se llevaron los galardones a los que aspiraba.

El filme es una radiografía de la manipulación y los abusos sexuales que se dan en un equipo olímpico de natación mexicano. La película no es un panfleto, y huye de todos los lugares comunes, apoyándose en la gran actuación y la expresividad de Karla Souza.

El país más premiado fue Reino Unido, que se llevó distinciones importantes como mejor documental por ‘Mariupol: The People’s Story’, sobre la destrucción de esa ciudad ucraniana en la guerra con Rusia, y mejor actor, a Martin Freeman, por ‘The Responder’.

Además de reconocer a los mejores proyectos televisivos producidos fuera de Estados Unidos, se entregaron dos premios especiales para el británico Jesse Armstrong, creador de la serie ‘Succession’, y la india Ektaa R. Kapoor, cofundadora de Balaji Telefilms, por sus contribuciones a la calidad internacional.

Lista de ganadores

Mejor Comedia: Derry Girls (Reino Unido) y Vir Das: Landing (India)

Mejor Drama: The Empress (Alemania)

Mejor Telenovela: Yargi (Turquía)

Mejor actor: Martin Freeman por The Responder (Reino Unido)

Mejor actriz: Karla Souza por La Caída (México)

Película para televisión o miniserie: La Caída (México)

Programa de Arte: Buffy Sainte-Marie (Canadá)

Mejor Documental: Mariupol: The People’s Story (Reino Unido)

Mejor Programa de Arte: Buffy Sainte-Marie (Canadá)

Mejor Reality show: A Ponte – The Bridge Brasil (Brasil)

Mejor Formato corto: Des Gens Bien Ordinaires (Francia)

Mejor Documental Deportivo: Harley & Katya (Australia)

Mejor Animación infantil: The Smeds and The Smoos (Reino Unido)

Mejor Animación con actores: Heartbreak High (Australia)