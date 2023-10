Cuatro parejas y dos escenas sobre un mismo escenario. Tres de ellas se encuentran un viernes; la otra, un sábado. Aquellas, en la inconfundible sala de una terapeuta que los espera, pero a su modo: ausente. O presente, pero a través de unos enigmáticos sobres en una mesa. La otra, en cambio, (se) encuentra (en) una no-paradisíaca playa para pasar unas vacaciones, sus vacaciones.

Cuatro parejas y dos escenas sobre un mismo escenario. Tres de ellas, la de los viernes, protagonizan “Bajo terapia”; la de los sábados, en cambio, da vida a “Nuestras vacaciones”, los dos estrenos que propone la Compañía Crash teatro este fin de semana en la sala de Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).



Dirigidas por Pablo Todero, las obras no tienen nada que ver entre sí, son dramaturgias totalmente diferentes”, le dirá Todero a Diario RÍO NEGRO. Sin embargo, tienen bastante en común, además de su director: ambas obras tratan de parejas que se enredean en situaciones de humor absurdo, características muy propias de las puestas en escena de Crash Teatro. Además del hecho que un actor, Ariel Azcurra, participa de ambos elencos.

Las obras, que fueron desarrolladas en paralelo a lo largo de cinco intensos y agotadores meses de trabajo, se estrenarán juntas porque las fechas disponibles eran estas y Todero no dudó y fue para adelante. “Es habitual para algunos, para mi no”, aclara entre risas, al responder si es habitual que un director estrene dos obras un mismo fin de semana. “Pero había una cuestión de deseo, lo que me moviliza es el deseo y tenía el deseo de hacer las dos y las hice. Es muy agotador, pero genera un nivel de felicidad tan grande los procesos teatrales que no lo dudé”. Ahora es momento de hablar de las obras por separado.

Tres parejas y una sesión muy particular



Escrita por Matías Del Federico, es una obra llena de conflictos inesperados, con el humor como herramienta principal y en donde nada será lo que parece. Su dramaturgia transita con humor ácido, ágil e inteligente la problemática de tres parejas en diferentes etapas de su vida sacando a la luz conflictos, pasiones y mentiras.

Las parejas acuden a terapia para tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión diferente porque la psicóloga, ausente, dejará sobres con consignas que tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, los cuales transformarán la sesión en un caos desopilante.



“Bajo terapia” es una comedia sobre las relaciones de pareja. Airea los trapos sucios de una forma tan ágil y cómica que consigue que todos nos identifiquemos con alguna de las miserias que ofrece la vida de a dos. ¿El final? “Muy sorpresivo, moledor”, promete Todero.

¿Qué lo enganchó al texto como para llevarla a escena? “Primero, que son parejas”, apunta el director. “Y que todos los conflictos de los universos de las parejas están buenísimos. Siempre te vas a sentir identificado con algo de todo eso. Después, la calidad de su dramaturgia. Es un texto maravilloso, muy premiado, hecho en un montón de países y del que hace poco se estrenó, en España, la película . Es un texto de una potencia tremenda”.

En cuanto al elenco, Todero cuenta: “Lo pensé mucho porque, como son parejas, el desafío pasaba por cómo armar esas parejas en escena para que funcionen y la verdad es que es un elenco maravilloso, con actuaciones extraordinarias. En ambas obras trabajamos durante muchos meses y si hay algo para destacar es justamente el trabajo actoral”.

La construcción de la puesta y escenografía de ambas obras es de Bárbara Treves y Yazmín Mer. En “Bajo terapia”, el espectador se encontrará con un espacio totalmente intervenido, paredes y pisos, que simula una especie de consultorio para terapias grupales. “Con una serie de transparencias y colores, logramos un espacio muy teatral y original. Estamos muy felices con la propuesta escenográfica de la obra”, destaca Todero.

Una pareja sin crisis llega a una playa muy particular



Escrita por Diego Ferrero, esta obra de un humor absurdo es una desopilante visión de una pareja enfrentada con sus demonios interiores, vacacionando en una playa contaminada de desperdicios y bajo el desamparo de un Dios que agoniza. A diferencia de las tres parejas bajo terapia, esta pareja no tiene ningún problema de pareja… hasta que llega a esta particular playa.

“Es una obra de humor absurdo, que es algo que amo”, asume el director. “Pone en escena a una pareja madura, que transita la mediana edad, en un futuro distópico, con una playa absolutamente contaminada. Está contada como una tragicomedia, lo cual es muy interesante. Y como se van enredando en estas conversaciones sobre la vida, el amor, el futuro, los secretos que va develando la pareja sobre sí misma y sobre ese futuro que avizoran”.



“No es una pareja en crisis”, aclara. “No tenían ningún tipo de crisis hasta el momento en que comienza la obra , eso es lo interesante de esta obra. Es una obra desopilante por donde la mires”. El texto de Ferrero “es maravilloso y bordea todos esos lugares que son difíciles de porque es un absurdo posmodernista. Me enamore de su estructura, de su lenguaje y de ese humor absurdo que lo atraviesa. Es una obra con la que nos divertimos mucho. Se lo propuse a los chicos y acá estamos (risas)”.

La escenografía de “Nuestras vacaciones” es impactante: todo el espacio está cubierto de basura, literalmente. Cubiertas de auto, cajas, caños de plástico, bolsas, cartones y papeles, latas, botellas y objetos varios que solemos ver en los tristemente célebres basurales que rodean las ciudades, cohabitan la escena que recorren, con cuidado, Mariana Corral y Ariel Azcurra. “Uno va construyendo su propia playa y su propio lugar para vacacionar (risas)”, sostiene Todero. Cómo abordarla y como construirla fue una decisión estética suya, aclara. “La verdad es que cuando lo ve es muy impactante”.



Claro que el impacto visual y su influencia decisiva en la dramaturgia de la obra, tiene sus bemoles: había llenar de basura y después guardar ese volumen de basura en algún lado. “Son cajas y bolsa llenas de la basura de la escenografía que ubicamos en espacios de guardado del teatro. Están muy felices con nosotros (risas)”.

Levantar la basura al final de cada función implica que cada función tiene su propio basural playero. ¿Es siempre el mismo basural? Hay ciertos universos de objetos y elementos que están siempre en el mismo lugar. Lo aleatorio es muy poco”, aclara Todero. “Está todo muy pensado, sobre todo para que los actores lo puedan transitar y no caerse con ojotas o descalzo. No es tan fácil transitar ese espacio. Para mí no puede ser otro espacio que ese”.

«Bajo terapia»: ficha técnica

Dramaturgia: Matías Del Federico.

Dirección: Pablo Todero.

Actúan: Carolina Sancho, Bárbara Veselis Lara,

Mercedes Pederiva, Ariel Azcurra, Nahuel Hernández y Fernando Lesa Brown.

Vestuario y diseño gráfico: Yazmin Mer

Fotografía: Ana Velaz

Operación técnica: Ricardo Bruce

Prensa: Mariana Lesa Brown

Funciones: viernes, a las 21:30.

Sala: Ámbito Histrión (Misiones 240,Neuquén).

Entradas: $3000.

«Nuestras vacaciones»

Dramaturgia: Diego Ferrero.

Dirección: Pablo Todero

Actúan: Mariana Corral y

Ariel Azcurra.

Vestuario y diseño gráfico: Yazmin Mer

Fotografía: Ana Velaz

Operación técnica: Ricardo Bruce

Prensa: Mariana Lesa Brown

Funciones: sábados, a las 21:30.

Sala: Ámbito Histrión (Misiones 240, Neuquén).

Entradas: $3000.