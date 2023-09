«Banquete de gusano» llega a La Rioja para representar a Río Negro en la Fiesta Nacional del Teatro

Un fragmento de “Hamlet”, la célebre obra de William Shakespeare, fue el punto desde el que partió Helena Benito, aún estudiante de la Licenciatura de Arte Dramático de la Universidad Nacional de Río Negro, en Bariloche, para escribir una obra de teatro para la cátedra de Dirección y Puesta en Escena I . Pero aquella pieza de no más de diez minutos expandió su dramaturgia y se expandió geográficamente. Reconvertida en una comedia grotesca de 45 minutos , “Banquete de gusanos” estrenó en Bariloche en noviembre del año pasado, fue la ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro de este año, en Beltrán, y mañana será parte de la Fiesta Nacional de Teatro, con dos funciones, a las 21 y a las 23, en la sala de El Teatrino, en La Rioja.



“El premio provincial nos agarró por sorpresa”, reconoce Helena Benito, en diálogo con Río Negro poco antes de viajar rumbo al encuentro nacional. “Íbamos con el propósito de compartir nuestro trabajo con los colegas teatreros rionegrinos, mostrar nuestra obra y ver los otros trabajos, conocernos y compartir. No nos esperábamos ganar el provincial y volvimos medio en shock , no lo podíamos creer. Incluso creímos que la obra hasta podía llegar a caer mal porque no es una obra tibia, una obra apolítica como dirían algunos, al contrario, porque se mete con temas tabú o que la gente prefiere no hablar, como la muerte, los duelos, el cementerio. De verdad creíamos que la repercusión podía ser hasta negativa y no, fue al revés. La gente nos agradeció que tocáramos esos temas de manera humorística y grotesca”.



El origen tan particular de esta obra se enmarcó en la consigna de cátedra que era elegir un texto clásico y ponerlo en escena. “Antes de elegir el texto, le escribí a Lucrecia Alzueta, compañera mía de la universidad que conocí cursando el segundo año, cursando. Siempre me gustó ella como actriz. Me resulta una actriz muy espontánea, muy grotesca, muy humorística. En fin, la llamé a ella a ver si quería participar del trabajo y me dijo que sí”, cuenta Helena.

Una vez que Lucrecia le dijo que sí, tomó el texto de “Hamlet” en busca de algo que le permitiera cumplir con la consigna hasta que dio con la escena de los dos sepultureros sepultureros que están cavando la tumba de Ofelia, “Ofelia se suicida en la obra y lo que hacen los sepultureros es, entre bromas y acertijos, es plantear el problema sobre cómo darle un entierro cristiano a alguien que se suicidó si está prohibido. Elegimos esa escena como punto de partida”.



La primera presentación que tuvo la obra aquella escena extraída de “Hamlet”, en el marco del cierre de la cátedra, en noviembre de 2019. Allí ya estaba inscripto el registro bufonesco, grotesco que caracterizará a la obra. Helena y Lucrecia vieron un potencial en esa puesta breve y comenzaron a expandir su dramaturgia ahora como parte del Grupo de Teatro Punto Cero, como obra corta.

Le empezamos a encontrar un sentido mucho más profundo a la obra, le encontramos otros personajes que empezaron a intervenir , todos encarnados por la misma actriz. Siempre estaba Lucrecia en escena y yo acompañándola en la dirección y en la técnica”, destaca la joven directora.



Cuando la obra pasó a formar parte de La Zaraza, se expandió a la versión y dramaturgia actuales, con la incorporación escénica de Sabrina Fuselli, que interpreta en vivo la música y la sonorización de la obra; Giselle Sánchez en la asistencia de dirección; José Luis Díaz en producción; y Lili D’Urso en vestuario.

La obra cuenta con varios personajes, todos encarnados por Lucrecia Alzueta, pero son los dos sepultureros quienes llevan adelante el trabajo narrativo. “Lo que les está por pasar es que está por llegar un nuevo cadáver que es el de una suicida, Nada menos que Ofelia, pero la orden que les llega desde arriba es que a la suicida se le tiene que dar un entierro cristiano y ellos se empiezan a preguntar acerca de las reglas que existen sobre la muerte , los rituales y las burocracias que hay alrededor que muchas veces son absurdas. A partir del humor, del grotesco, de la caricatura tratamos de poner todas esas reglas patas para arriba para dar cuenta de los absurdas que son”, describe Benito.



La obra fue evolucionando a partir de la improvisación y de un dialogo entre actriz y directora. “En los ensayos a partir de juegos, consignas y disparadores Lucre iba respondiendo desde los personajes. Y lo cierto es que la improvisación es un fenómeno que ayuda a combatir la tiranía de un director que baja línea de manera piramidal, tratamos de que la dramaturgia sea un hecho horizontal, comunitario. Y la verdad es que la respuesta a todas nuestras preguntas siempre la dan los personajes. Lucrecia es poseída por los personajes y los personajes hablan solos, y ahí nos dan toda la información que necesitamos para que la dramaturgia tenga un sentido”.

Pase lo que pase con las reglas y burocracias alrededor de la muerte y los muertos, Ofelia, como todos, será banquete de gusanos porque, como sostiene su directora, los gusanos no hacen distinción de clase, ni de quienes fuimos o no fuimos en vida, una vez depositados en la tierra seremos el plato apetitoso para todos los gusanos. Esa es la tesis central de la obra”.