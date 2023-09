“Siete perros”, la obra neuquina que viaja a La Rioja para la Fiesta Nacional del Teatro

Son siete los perros, repasemos: el “disca” reclamando por su parcela mientras intenta vender barbijos usados; un coach de vida arengando a su crew confiada en el potencial de su belleza física; un perro sobreviviendo al desierto; una mujer en Lituania en medio de un funeral confesando un crimen por venganza; ese ser tratando de descifrar los planos de La Máquina en un mundo post apocalíptico donde los recursos ya no existen; la modelo haciendo streaming; y una señora, vecina típica lugareña, queriendo vender pan de papa.



Cada acto, que es una obra en sí misma, es un perro diferente interpretando un universo estético y narrativo propios. Pero resulta que: todos los perros, el perro. Aunque sean siete, siempre se trata de Sofy Ávila. Es ella bajo la mirada de siete directoras, una por cada perro que Sofy corporiza en escena. “Siete perros” es la última creación de TransHumans Theatre, la compañía de teatro anclada en el Alto Valle y creada por la propia Sofy Ávila, artista travesti trans.



Ganadora del último Festival Provincial de Teatro, ocurrido en Plaza Huincul en mayo pasado, “Siete perros” participará desde este miércoles hasta el miércoles 20, del Festival Nacional del Teatro organizado de manera conjunta por La Rioja y Catamarca. La obra neuquina se presentará el domingo 17 a las 22:30 y el martes 19 a las 19, las dos veces en la sala riojana La Kanoa de Papel.

“La mayoría de las ficciones a mí no me representan como identidad, como ente en el mundo y no están hablando de mi experiencia, de mi forma de atravesar el mundo». Sofy Ávila



No puede pensarse “Siete perros” sin sus antecesoras, “La obediencia” y “Sibilinas”, el ciclo de nueve obras unipersonales escritas e interpretadas por nueve actrices y dirigidas todas ellas por Sofía Ávila. Porque fue durante los viajes entre Neuquén y Roca para producir “La Obediencia” que Cata Fanello y Sofy Ávila comenzaron a pensar en la posibilidad que Sofy actúe en una obra suya y porque, de algún modo, “Siete Perros” subvierte la lógica de “Sibilinas”: si en esta obra se trataba de nueve actrices bajo la mirada de una directora, en “Siete Perros”, esa directora trabaja bajo la mirada de siete directoras. Incluso, dos actrices de “Sibilinas”, Amalia Arias y Alejandra Sponda, dirigen dos de los siete perros que interpreta Sofy Ávila.



Tampoco puede pensarse “Siete Perros” sin mencionar la factoría de la que surge: TransHumans Theatre, conformada en su mayoría por identidades no hegemónicas. En una entrevista dada a la revista digital lavaca.org, Sofy Ávila decía: “La mayoría de las ficciones a mí no me representan como identidad, como ente en el mundo y no están hablando de mi experiencia, de mi forma de atravesar el mundo. Somos un colectivo muy grande que no nos sentimos identificados con las ficciones cis, heterosexuales que están hablando constante y sistemáticamente de lo mismo ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que alguien cree otra ficción o vamos a ser nosotras las que vamos a contar esas otras narrativas? Desde ahí me interesa mucho crear las obras que nosotras queremos ver, las obras que nosotras queremos espectar, las vivencias que nosotras queremos atravesar”.



“Hay una relación ente la identidad misma de cada directora que está plasmado en el perro que dirige”, acota Agus Downes, directora general de la obra, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Tenemos como trabajo interior no hablar por otros, sino darle ese espacio a las personas que tienen esas luchas”.

«Siete perros»: ficha técnica

Actúa: Sofy Avila.

Dirigen: Perro 1 Alejandra Sponda; Perro 2 Cata Fanello; Perro 3 Marina Gala Di Giovanni; Perro 4 Agus Downes; Perro 5 Ayelén Painevilu; Perro 6 Mariano Newen Pera; Perro 7 Amalia Arias.

Vestuario: Cata Fanello.

Diseño coreográfico: Zooxi Elizalde.

Diseño lumínico: Agus Downes y Sofy Avila.

Escenografía: Sofy Avila.

Maquillaje: Marcela Quiroga.

Fotografía y diseño gráfico: Rayo Gamma.

Dramaturgia: Sofy Avila.

Dirección general: Agus Downes.

Producción: TransHumans Theatre.