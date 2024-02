De San Martín de los Andes a Lolallapalooza: el increíble viaje musical de Trucha

Una compu, un micrófono y algún programita cualquiera, el que primero (o segundo, pero no mucho más) aparezca en Google. Suficiente para hacer música, romperla en las redes, editar discos, seguir rompiéndola en las redes y llegar a Lollapalooza 2024. Sean bienvenidos al maravilloso viaje musical de Trucha.

Ramiro Carrera tiene 19 años; hace poco menos de un año que vive en Buenos Aires pero toda su música, que es mucha y buena, la hizo desde la habitación de su casa de San Martín de los Andes, donde nació y vivió. “Llamadas”, el más reciente de sus cinco discos, lo publicó a fines de 2023, poco antes de irse de casa.

Todo lo hecho allí en esa habitación, captó la atención de cientos de miles de usuarios de Tik Tok e Instagram, entre ellos, los productores de Lollapalooza, quienes le escribieron un mensaje y le preguntaron si no quería tocar en un festival, sin decirle que se trataba del Lolla.

Pero eso será en marzo porque antes tendrá que ganarse un lugar en la Fiesta de la Confluencia 2024. Trucha, antes conocido como Ramiro Carrera, quedó en la lista corta de los artistas regionales y el próximo jueves 8 dará el último paso en el Pre Confluencia, junto a otros nueve artistas en busca de lo mismo: un lugar en el escenario mayor del festival de música más grande de la Patagonia.

Hace menos de un año, cuando se mudó a la ciudad de Buenos Aires junto a grupo de amigos para formarse en música, Ramiro no imaginaba que todas esa música hecha literalmente en casa iba a tener semejante recorrido físico: en apenas un mes quizás toque en dos de los escenarios más grandes que pueda ofrecer la Argentina. No deja de ser curioso tratándose de alguien que casi no tiene escenarios.

Trucha: de San Martín de los Andes al mundo

La historia de Ramiro Carrera comienza con feliz vida familiar en San Martín de los Andes, siempre rodeado de arte: pintura, dibujo, teatro, fotografía y por supuesto música. Pero no fue hasta comenzada la adolescencia que se decidió por encarar con mas dedicación el piano primero y la guitarra después.

Lejos de soltar todas aquellas artes que lo impulsaron, las incluyó en sus nuevas inquietudes musicales. Ramiro se define como prodcutor antes que como músico. Compone la música que toca, pero también escribe y proyecta imágenes. “En la música hay algo visual y performático”, le dice a Diario RÍO NEGRO.

Aunque tomó algunas clases de piano y guitarra, su mayor dedicación estuvo puesta en el canto. Su voz es el principal instrumento de su música, que casi no tiene instrumentos. Casi todo lo que sabía, lo sabía por ese puñado de clases y por lo que bajaba de internet.

“Fue el piano el primer instrumento, pero me considero más productor que músico, me gusta más todo lo que conlleva hacer una canción. Para mi, producción es jugar con los sonidos, las texturas, los diferentes parámetros que tiene el sonido y poder hacer algo distinto”, explica.

“Llamadas”, publicado el 27 de febrero del año pasado, es su quinto disco, todos ellos hechos mientras cursaba el colegio secundario. Sin banda ni instrumentos, encarnando a Trucha, su alyter ego artístico, puso manos a la obra con lo que tenía a mano: un mic, una compu y buena conexión para bajar programas.

“Yo venía de hacer ‘Las flores que me diste’ (2022), mi disco anterior, y me propuse hacer rápidamente el siguiente porque me gusta ir por el lado del disco, me gusta desarrollar una idea a través de las canciones. Decidí hacerlo con lo que tenía en mi habitación pero sabía que no iba a sonar con calidad porque era imposible y agarré eso a mi favor. Hice que todas las canciones sonaran, no digo mal, pero sí que eso fuera parte de la estética sonora. Y me gustó mucho como quedó”, dice.

“Llamadas” está hecho con la computadora y lo que se escucha es siempre la voz de Trucha. Aunque algunos coros parezcan voces femeninas, siempre es la voz de Trucha, al natural, sin retoques ni autotune. “Las voces son todas mías, tengo un registro bastante grande, es mi voz, puedo llegar hasta allá”, reconoce entre risas.

“Hay un poquito de guitarra y ukelele, la última canción es la que más instrumentos orgánicos tiene. Para todo lo demás, usé programas de la compu, ponés en internet y está lleno de programas con sonidos, yo agarro lo primero que encuentro y con eso hago lo que me sale”, revela.

En cuanto al proceso creativo de las canciones, va cambiando reconoce Ramiro: “La mayoría de las veces lo hago con la voz, canto las melodías por eso hay mucho trabajo de voces en el disco. La voz es el instrumento principal, es la única que hace las melodías”.

Cuando empezó a trabajar en las canciones de “Llamadas”, Ramiro escuchaba diferentes tipos de música. Si bien sus canciones tiene mucha influencia de hip hop y jazz, quiso poner de todo un poco en sus composiciones. “Me quería abrir y poner lo que más me gustaba de cada género. Una artista que me inspiró mucho fue Amy Winehouse, estaba escuchando mucho su disco ‘Back to Black’. Me marcó mucho porque susonido de los años 50, 60 parece tan real que me impactó”.

Debajo de las canciones de las ¡18! canciones de “Llamadas” subyacen las influencias musicales de Trucha. Son canciones con una evidente impronta de soul y rhythm and blues formateadas en computadora. Hay mucho de música negra en la música de Trucha y lo que es no menos evidente: la presencia de los Illya Kuryaki. Y Dante Spinetta y su modo argenlatino de cantar y sonar.

Yendo de la cama al show

Con menos de 20 años, Trucha ya cuenta con un corpus de obra interesante. Pero estamos ante un artista inquieta, su prolífica discografía es parte de ellos. También lo es que ahora esté pensando en otra cosa. En incorporar instrumentos y músicos, una banda, en definitiva. “Ahora estoy en otro tipo de proceso creativo, piano, guitarra, como que me aferro más a eso, a los instrumentos. A mi me gusta cambiar todo el tiempo”, resume.

Aunque esté a punto de tocar en la Fiesta de la Confluencia 2024 y forme parte del lineup del próximo Lollapalooza, Trucha tocó por primera vez con una banda hace apenas un par de semanas, en el festival El Primer Color de San Martín de loa Andes y, por supuesto, le encantó. “Tocamos con amigos de acá de San Martín. Me gustó lo orgánico del sonido de los instrumentos y además fue otra energía”.

Me gusta ir por el lado del disco, me gusta desarrollar una idea a través de las canciones. Ramiro Carrera, Trucha

En sus shows, alguien tira las pistas y él canta en modo performer. Con la banda fue otra cosa y sus canciones también. “Fue reloco porque en el primer ensayo ya había salido todo, había que darle un poquito de forma a las composiciones de la compu, pero salió todo muy genuino. Agarramos los acordes de las canciones, los ritmos de las baterías y salió. Fue hermoso, nunca me había pasado, fue una locura”.

La banda de amigos que lo acompaño estuvo integrada por Manu Rosati, en batería; Juan Casado, en bajo; Nacho Pérez, en guitarra; Ivo Benesko, en teclados; y él en voz. Tocaron temas suyos y un cover de Charly García: “Raros peinados nuevos”.

Hace menos de un año que vive en Buenos Aires. Cuando llegó para comenzar a estudiar tenía expectativas sobre qué (le) sucedería allí. No iba cono sabía a lo que me enfrentaba, tenía expectativas, pero, reconoce, no sabía que todo esto iba a llegar. Le dejo al destino que me sorprenda. Espero estar a la altura de todo lo que me pase”, confiesa.

La música de Trucha está hecha de muchas músicas porque él escucha muchas músicas y eso aparece en sus composiciones. Comienza a tirar nombres: “A Rosalía, que creo va a ser una referente de muchos, la estoy escuchando mucho. Mercedes Sosa es un clásico que escucho de muy chico, me acompaña siempre. Illya Kuryaki, también. Duqui, Trueno, Wos me encantan; estuve escuchando mucho el disco de Emilia Mernes. Nathy Pelusso es una artista que también escucho un montón”.

De todas las marcas de época que tiene su música, una de ellas, acaso la más importante, es la del desprejuicio: no tiene drama en mezclar géneros y que Mercedes Sosa comparta lugar en una misma playlist con la Pelusso. “La mezcla de género no es tan loca, estás a un click de cambiar a una canción completamente distinta a la que venías escuchando”, reflexiona. “Tal vez otras generaciones tenían que escuchar el disco o la radio y la radio tenía su estilo. Hoy, estás a un toque de teléfono de cambiar de genero mientras seguís escuchando la música que querés. La mezcla me parece algo muy natural».

Camino a Lollapalooza

Trucha, al menos por ahora, no forma parte de ninguna escena ni circuito. Sin embargo, no le impidió llegar a los organizadores del festival internacional más grande la Argentina. ¿Cómo hace un artista que no tocó en ningún lado pero que tiene más discos que muchos de los que sí tocan en todos lados para llegar a ser parte de un lineup como el de Lollapalooza? En las redes sociales está la respuesta, al menos para él. “Yo empecé a subir mi música a redes sociales, Tik Tok e Instagram, y fui llegando a cada vez más gente. Una de esas personas que me vieron fueron los chicos del Lolla. Fue tan simple como que todo empezó con un mensaje por Instagram”, revela Ramiro .

Pensémoslo al revés: ¿cómo hace un evento como Lollaálooza para decirle a un músico sin escenarios cuya discografía fue hecha en su habitación, mientras cursaba el secundario entre las montañas de los Andes neuquinos, que están interesados en que toque en Lollapalooza? Así: “te gustaría tocar en un festival?”.

“Me querían invitar a un festival , me hablaban de parte del equipo que organiza eventos y que me querían invitar a un show, seguimos la conversación y resultó que ese show era Lollapalooza (risas) ¿Qué les gustó de lo que hago? ¡Buena pregunta! No lo hablé, podría preguntarles porque a mi también me gustaría saberlo”. (risas)

Trucha supone que siempre se trató de lo que vierno por redes sociales: “Toqué una vez en Buenos Aires, en abril, cuando recién me había mudado. Unos chicos con los que trabajaba hacían un evento y después no hice muchas más presentaciones. Me parece que vino más por el lado del contenido que tengo por internet y en las plataformas”.

Trucha tocará en Lollapalooza 2024 el domingo 17 de marzo con horario a confirmar. Por ahora, solo sabe que será un set de 40 minutos. “Ya lo tengo armado”, anticipa sobre ambos shows. “Los dos son muy especiales”, confiesa. Volvemos al «Lolla». ¿Cómo te ves 40 minutos ahí arriba, te lo bancás? “¡Espero que sí!” (risas).