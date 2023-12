Es de Neuquén y trabajó en “El Encargado” con Guillermo Francella: la epopeya de Kiran Sharbis, un artista patagónico  

Músico, productor, director y actor, entre todas las ramas del arte, sería imposible encasillarlo. Kiran Sharbis es un artista neuquino con todas las letras. Participó en largometrajes, publicidades y series de televisión de nuestro país. Su última actuación fue en «El Encargado», junto al actor Guillermo Francella. Desde Neuquén, contó acerca de su trayectoria artística, los obstáculos a los que se enfrentó por ser del interior y cómo es hacer cine desde la Patagonia.

Kiran Sharbis comenzó a dar sus primeros pasos por la actuación desde chico, en la escuela primaria 3 de Frontera de Chos Malal. “Teníamos teatro infantil, así que yo actuaba en esas obras, ahí me di cuenta de que me gustaba muchísimo”, relató.

Luego, volvió a Neuquén para estudiar en la Escuela de Bellas Artes. “La educación pública tuvo un rol fundamental en mi formación”, afirmó. “Me di cuenta de que amaba el arte, porque tenía plástica, música, expresión corporal, de todo”, contó el artista.

Ahí apareció su pasión por la música también. “Empecé a componer e hice mi primera canción al poquito tiempo”, contó. Es que la discografía de Sharbis cuenta con matices de rock alternativo, pop, heavy metal, folk, cumbia, música clásica y más estilos.

Sharbis en «El Azote» de Juan José Campusano.

Toda su carrera se basó en un equilibrio entre la música y la actuación. En Buenos Aires estudió con Lito Cruz y en la escuela de actuación de Germán Kraus. “Hice muchas capacitaciones en Neuquén y Buenos Aires”, mencionó.

El artista cuenta que durante mucho tiempo se dedicó a hacer teatro, pero cerca del 2008, viendo un programa de televisión “algo hizo clic, quería ser actor profesional y trabajar en cine”.

Hacer trabajo de hormiga y las dificultades al encarar Buenos Aires

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los artistas que se prueban en la capital argentina pero no viven allí, son los prejuicios. “Cuando llegué me di cuenta de que era un impedimento ser del interior, incluso mi etnia”, detalló Sharbis.

“En una oportunidad, escuché y sentí cierto deprecio y pensé que tenía que reformular mi camino artístico”, expuso. “Tenía metida la idea de que tenía que ser cada vez mejor, pero comprendí que si sos de determinada manera, de todas formas van a rechazarte”, agregó.

A pesar de esto, Sharbis siguió luchando para conseguir papeles en producciones de renombre y así llegaron las oportunidades.

El actor neuquino atravesó castings y autocastings, y a veces bastó con que suene el teléfono para hacer algún papel. “En «El Encargado» me llamaron porque me conocían de antes, así que me dijeron que vaya a grabar”, mencionó.

En 2008 y con su nuevo objetivo en mente, Sharbis empezó a hacer un trabajo de hormiga, “comencé a mandar muchos castings a Buenos Aires, para cosas chiquitas, de publicidad o algunos eventos”.

Ese mismo año surgió la posibilidad de estar en una película francesa. “Me llamaron como extra calificado, éramos todos actores en una producción con un presupuesto altísimo”, contó.

A partir de ahí llegaron las oportunidades para hacer cine. Participó en la serie filmada en El Chocón “Soy Aimé”. Es una producción de la cutralquense Aymará Rovera que muestra la vida de Aimé Painé, la cantante de folklore de origen mapuche.

El elenco de Soy Aimé en su estreno.

Por otro lado, una de las actuaciones más importantes para el actor es su protagónico en «El Azote», de Juan José Campusano. El filme sigue a Carlos Agustín Fuentes, un asistente social responsable de un centro asistencial para menores judicializados en Bariloche.

“Fue muy significativo para mí, estaba en un momento muy difícil de mi vida y que me llamará un director tan importante para hacer la película fue una alegría”, expresó. Luego ese film ganó a Mejor Película en el Festival de Mar del Plata.

Las grandes ligas y aprender de un maestro como Francella

Sharbis participó en producciones tanto de HBO, como en «Entre Hombres», y de Star Plus, con su última participación en «El Encargado», de Mariano Cohn y Gastón Duprat. La serie narra las aventuras de Eliseo (Guillermo Francella), quien, en esta ficción, es el encargado de un edificio que, a espaldas del consorcio que lo emplea, hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión.

«Me sorprendió lo bien que me trataron, me sentí muy cómodo”, manifestó Sharbis. “Es un honor para mí, sobre todo teniendo en cuenta que me buscaron ellos, la confianza”.

En su escena junto a Francella, Eliseo le da al personaje de Sharbis y su familia los desechos que junta de los vecinos del edificio. A pesar de ser una escena corta, el actor neuquino lo aprovechó al 100 por ciento y contó que hasta recibió tips de comediante.

Kiran Sharbis en El encargado. La escena pertenece al primer capítulo de la segunda temporada.

“Hay tanta gente trabajando acá que están a disposición, te dan lo que necesites”, explicó. Aunque al mismo tiempo comentó que la industria “no permite equivocaciones o dudas, por eso, por los costos de la industria, uno tiene que ser muy eficiente para que salga en una toma”.

“Pensar a veces que estoy tan lejos con tan pocos recursos y que te salga una oportunidad también en momentos en los que la industria no está tan bien posicionada es un orgullo”, reflexionó.

Con Guillermo Francella al lado, Sharbis comentó que sintió “una presencia muy importante”. “Fue muy amable, me dio algunos consejos sobre cómo encarar la toma y charlamos, me pareció muy buen compañero”, señaló.

El artista comentó que cuando se trabaja en industria, los equipos están muy enfocados en el área técnica y es más difícil que «haya un tiempito». «Tener un actor de tanta experiencia que te vaya dando algunos tips de qué cosas podríamos proponer a la escena, es increíble”, expuso.

Elegir Neuquén para producir cine

Sharbis vive en Neuquén actualmente y es el lugar que elige para producir. “Volví por un problema personal, pero empecé a contactarme con gente para hacer cine”, expuso. “Si sos del interior, para hacer cine tenés que transformarte un poco en productor, tenés que cargarte la mochila y empezar a caminar, así que me dedique a eso”, mencionó.

Sharbis dijo modestamente “aprendí que no soy un grandísimo actor, pero lo que aprendí lo puedo compartir y al mismo tiempo potenciar otras ramas del arte”. Por eso, es que ahora también se dedica a la producción y dirección.

“Estoy dirigiendo cine, dando pasos por festivales o talleres de actuación en la provincia”. Junto a su equipo, crea audiovisuales de ficción que se van estrenando en las mismas ciudades donde se produjeron.

Dentro de sus últimas creaciones se encuentra la serie “El Arca de José», producida en San Patricio de Chañar, donde ya se estrenó el segundo capítulo.