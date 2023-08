Este fin de semana, Malón presenta su último disco «Oscuro plan del poder» en Neuquén y Viedma

Un Malón recorre la Patagonia, es el Malón del heavy nacional y popular. Y lo hace al galope de su nuevo gran disco, el muy esperado “Oscuro plan del poder”, el quinto de su discografía y el primero desde el ya lejano “Nuevo orden mundial”, editado en 2015. La banda cuyo núcleo duro sigue siendo “hermético” tocará en Neuquén este sábado 26, a las 20, en Casino Magic (iba a ser en Pacífico, pero por razones ajenas a la producción y a la banda, debió cambiar de lugar) y el domingo 27, a las 20, en la Sala del Libertador (Balbín 730).



Malón no sólo volverá a la región con un disco nuevo entre manos, sino también con un cambio en su formación. Un cambio significativo, por cierto, ya que, quien se fue es uno de los tres “herméticos” originarios: su baterista Pato Strunz. Y no menos significativo es que quien lo reemplazó es Javier Rubio, un músico bastante más joven que el resto con todo lo que eso implica. Porque no solo se trata de una inyección de frescura como reconocerá el propio Claudio O’Connor, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO, sino que se incorpora un músico formado en tiempos más recientes y que, por obvias razones generacionales, no vivió aquella escena heavymetalera de los 80 en la que se curtieron sus viejos compañeros actuales.



La banda suena mejor que nunca, se ve que tantos años de espera les hizo bien. Tras el tiempo en que volvieron a ponerse la pilcha de Hermética para llevar adelante el celebrado espectáculo “La H no murió”, algo que no iba a ser más que un par de shows y que terminó siendo una gira de más de tres años, 0’Connor, junto al guitarrista y socio creativo Tano Romano y el bajista Karlos Cuadrado decidieron que ya era tiempo de volver al Malón y, tras la salida de Pato Strunz, a comienzos de 2021, sumaron a Javier Rubio. Y todo funcionó de inmediato ya veremos por qué.



Todo funciona en Malón, en parte porque el disco nuevo funcionó bien desde el principio. “Estuvimos tocando en el teatro de Flores y nos sorprendió lo rápido que se aprendieron las canciones, como cantan los estribillos, parece que gustó”, destaca O’Connor, una de las voces clásicas del metal argentino.

“Oscuro plan del poder” está hecho de diez canciones que remiten sutilmente a las influencias que formaron a sus músicos. “A la hora de componer hablé con el Tano (Romano, socio compositivo de O’Connor), compartimos ideas y decidimos que el sonido tuviera más presente a las bandas e influencias que nos afectaron en nuestra juventud y que nos entusiasmaron para estar en una banda”, confiesa. “En ocasiones anteriores es como que habían quedado atrás todo ese sonido de las bandas que hicieron que a nosotros quisiéramos ser estos músicos que somos. Y el Tano la verdad que lo logró porque hay una mistura de influencias. Quizás el que lo escucha no lo note porque son muy sutiles”.

¿Qué influencias se cuelan sutilmente? Responde O’Connor: “Las guitarras de Randy Rhoads, los riffs de Judas, esa manera de estructurar el tema por decirlo de alguna manera. Pero insisto, es muy sutil, no es que vas a escuchar un disco de Judas, es recordar un poco lo que nos hacía vibrar en esos tiempos y que siguen hasta hoy, pero en esos tiempos eran novedad”.

“Con el ingreso de Javier Rubio se encendió otra vez el fuego de hacer un disco nuevo y a nivel humano funcionó como ventana por donde entro aire fresco, nos unió bastante y nos dio frescura”. Claudio O’Connor



Tras ocho años de silencio de estudio, Malón volvió con un disco frenético y lúcido, con letras que pintan la realidad como pocas bandas. Sus discos funcionan como una bitácora de época. “Oscuro plan del poder” es sin dudas la banda de sonido de los próximos dos meses, pero también pudo serlo de otros tiempos recientes y no tanto. Lo mismo cabe para “Nuevo orden mundial”, su antecesor de 2015. O’Connor se ríe porque justo antes de atender a Diario RÍO NEGRO miraba un documental de historia argentina: “Podríamos haber tenido la banda hace 150 años y cantaríamos sobre lo mismo”, afirma. Y tiene razón.

“La H nos mantuvo contra la pared”, dice sobre el tiempo que pasó sin música nueva de Malón. “Lo que iba a ser un par de shows resultó que estuvimos tocando tres años y medio tocando la música de Hermética. Después vino la pandemia y pasó todo lo que pasó”. Y por su fuera poco, tras la pandemia, al menos en su parte más dura, Malón cambió de baterista. Fue entonces que la idea de un nuevo disco con todo lo que eso implica volvió a encenderse al interior de la banda. “Con el ingreso de Javier Rubio se encendió otra vez el fuego de hacer un disco nuevo y a nivel humano funcionó como ventana por donde entro aire fresco, nos unió bastante y nos dio frescura”.

