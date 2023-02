Fleetwood Mac, la banda que despertó el blues cuando a nadie ya parecía interesarle

Alguna vez, los Fleetwood Mac fueron una banda de blues. Claro que no estos Fleetwood Mac, los de “Rumours”, el discazo de 1977 de pop y soft rock que los consagró de una vez y para siempre; sino aquellos “viejos” Fleetwood Mac de la segunda mitad de los 60. Porque pocas bandas, o quizás ninguna, suene tan diferente al punto de no parecerse en nada como suena el primer Fleetwood Mac respecto del que grabó “Rumours”.



Los orígenes de Fleetwood Mac hay que buscarlos puertas adentro de John Mayall & The Bluesbreakers, la gran factoría del blues inglés y semillero de virtuosos guitarristas, por caso Eric Clapton. En 1966, el futuro Mano Lenta” fue remplazado por un tal Peter Green, quien curiosamente se destacó por tocar lento. Mientras otros guitarristas querían demostrar lo rápido que podían tocar, Green estaba orgulloso de demostrar lo despacio que podía hacerlo.



Green, dicen, era mejor que todos los guitarristas de su tiempo y eso que en su tiempo estaban Jeff Beck, Jimmy Page y Clapton. Y fue Green quien reclutó a sus futuros compañeros de banda. No tuvo que ir demasiado lejos para encontrarlos: todos, incluido Green, tocaban en los Bluesbreakers. Así fue como, el 19 de abril de 1967, el baterista Mick Fleetwood, el bajista John McVie y el guitarrista Peter Green aprovecharon la sesión de grabación en la Decca que Johan Mayall le había regalado a su guitarrista para registrar cuatro temas de blues clásico: «First Train Home», «Looking for Somebody», «No Place to Go» y la instrumental «Fleetwood Mac». Tras esta experiencia, Green les propuso a sus compañeros formar una banda. Pronto llegaría el primer disco.

Los primeros Fleetwood Mac: Peter Gree, John McVie, Jeremy Spencer y Mick Fleetwood, abajo.



El proceso de grabación se llevó durante 1967 en tres partes, entre septiembre y diciembre. Las canciones las grabaron principalmente en vivo porque Green quería sonar lo más cercano a como lo que hacían en sus presentaciones en vivo, así que registraron todos tocando a la vez, con él cantando e interpretando la guitarra al mismo tiempo. La banda quería emular el sonido de Chess Records -sello en donde estaban sus principales influencias bluseras.



El disco se compone de doce temas en donde tanto Green como Spencer fungieron como vocalistas. Green compuso cinco canciones y Spencer otras tres, mientras que las restantes era versiones de artistas de blues: «Hellhound on My Trail» de Robert Johnson, «Shake Your Moneymaker» de Elmore James, «No Place to Go» de Howlin’ Wolf y «Go to Move» escrita por Homesick James y Marshall Sehorn, aunque popularmente conocida por la interpretación de Elmore James, primo de Homesick.

Editado el 18 de febrero de 1968, “Fleetwood Mac” era un álbum de blues tradicional grabado en un tiempo en que a nadie parecía interesarle ese tipo de sonido. Mucho tiempo después, Mick Fleetwood dirá sobre aquel exitoso inicio blusero. “Escuchábamos a artistas de blues que nos flipaban. La ironía es que estos graciosos ingleses -refiriéndose a ellos mismos- reconstituyeron una forma de arte que estaba casi muerta y a nadie le importaba una mierda en América. Ayudamos a salvar algo que estaba casi tirado en el cubo de la basura”.