Florencia Núñez: viaje de la cordillera al mar con la canción rochense

Florencia Núñez es una artista popular al menos por dos buenas razones: por el cancionero que aborda con su música y por el enorme reconocimiento logrado en el último tiempo. O, como le dirá a RÍO NEGRO: “Soy una trabajadora de las canciones”. Uruguaya de Rocha, Florencia es tan rochense como su música. Con tres discos editados, uno de ellos, el último de los tres, “Porque todas las quiero cantar. Un Homenaje a la canción rochense” (2020), fue el que le terminó de abrir de par en par las puertas a la popularidad en su país y, de un tiempo a esta parte, también de la Argentina.



“Mesopotamia” (2014), su primer disco, fue editado por su sello independiente La Nena Discos y fue galardonado como Mejor Álbum Indie en los Premios Graffiti 2015. En 2017 editó -nuevamente a través La Nena Discos- su segundo trabajo, “Palabra clásica”. En octubre de 2020 llegó “Porque todas las quiero cantar: un homenaje a la canción rochense”, su tercer trabajo discográfico junto al sello Bizarro, que nace como parte de la banda sonora del largometraje documental que produjo y dirigió, con gran éxito de taquilla y de crítica.

El martes pasado, mientras esperaba por su avión que la traería a Bariloche, donde ayer tocó a sala llena en el FIMBA, Florencia Núñez habló con RÍO NEGRO sobre su música y lo que significa para una artista del interior de Uruguay tocar en el interior de la Argentina.



Florencia regresó a Bariloche menos de un año después de haberla visitado por primera vez, pero fue grata aquella visita que motivó su pronto regreso esta vez ene l marco del Festival Internacional de Música de Bariloche. Ese concierto fue el comienzo de una gira que incluye el show de este viernes en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, de Villa la Angostura; el domingo en La Neco, de Junín de los Andes; y el martes en el FIBRA de Viedma. Luego, seguirá viaje rumbo a Córdoba, La Plata y Buenos Aires.

Soy una trabajadora de las canciones, amo las canciones y voy a hacer todo lo que pueda para hacer mejores canciones”. Florencia Núñez.



“Argentina es un terreno que aún estoy desarrollando y la verdad es que estoy muy contenta de volver a un lugar tan lejano”, reconoce Florencia. “Recorrer Argentina para un músico uruguayo es un desafío tremendo, un lujo que se pueden dar muy pocos. Desarrollar el territorio es todo un trabajo. Para mi venir al sur es tremendo desafío y lo hacemos con muchísimo gusto”.

Florencia Núñez, cantautora uruguaya de gira por la región. (Foto: Juan Diego Duarte)



El show, de corte íntimo, donde estarán en escena ellos y su guitarra, recorrerá las canciones de sus tres discos. “Lo que se me ocurrió hacer para este tipo de ocasión es un poquito de todo, lo más destacado de mi discografía para que la gente que no me seguía o no me conocía tenga un panorama amplio de cómo ha sido mi trabajo durante estos años de carrera, los terrenos que he explorado”.



Y agrega: “A mí me gustan así cuando son en salas pequeñas, poder escuchar a la gente de cerca es una de las cosas más lindas. En vivo con banda mi música suena más power, toco guitarra eléctrica. En cambio, acá toco súper íntimo, lo contrario a festivales grandes. Hay una búsqueda por ese lado también que no tiene que ver 100 por ciento con mi propuesta habitual pero que disfruto mucho de hacer”.

Como cantante y compositora, sus canciones transitan el pop luminoso y optimista con guiños al indie y al folk, “pero no quiere decir que no haya una búsqueda más amplia”, aclara Florencia.



Más allá de las etiquetas, lo que subyace en su música, sus letras y su canto es la canción rochense, acaso su punto de partida y de permanente retorno. Canción(ero) rochense que Florencia decidió homenajear en su último, premiado y muy aclamado disco. Una selección de seis canciones del repertorio rochense cuyo título remite a una frase de una de ellas, “En tu imagen”, una canción de Los Zucará, el popular dúo que dio a conocer la música rochense a fines de los 70: “Déjame tus cosas aprender porque todas las quiero cantar”.

Ubicado al sur este del país, el departamento de Rocha tiene una extensa franja costera marítima y una no menos extensa frontera con Brasil. La canción rochense, cuenta Florencia, tuvo que ver con un auge del canto popular que, a su vez, tenía ciertos patrones rítmicos bien determinados.

«Porque todas las quiero cantar», último trabajo de Florencia Núñez.



Caracterizada por la presencia de la guitarra con cuerdas de nylon y de llevada tranquila, su poesía y el uso de la imagen en esa poesía, “si tú te pones a leer las letras las historias a las que refieren las canciones, te encontrás con cómo somos contar cómo somos, la cotidianidad, el tuteo porque no hablamos de vos en Rocha. Ya al hablar de tu tiene la impronta rochense”.

Como compositora y como intérprete, Florencia Núñez se propone siempre ser una música honesta, “hacer la música que siento que me nace hacer, tanto como cuando compongo canciones, como cuando interpreto, hacer lo que me sale desde la honestidad. Soy una trabajadora de las canciones, amo las canciones y voy a hacer todo lo que pueda para hacer mejores canciones”.