Imperdible puesta en escena local de «La suerte de la fea», de Mauricio Kartun

Este viernes, una de Kartun en la cartelera neuquina. ¡Vaya lujo! Porque, con la dirección de Silvana Feliziani y la actuación de Laura Sarmiento, podrá verse por única vez esta puesta en escena local del unipersonal “La suerte de las feas”. A las 21, en Casino Magic (Planas 4005).



A comienzos del siglo XX eran frecuentes en Buenos Aires los bares con atracciones. Un público mayormente masculino que bebía en los reservados escuchando “pero sobre todo mirando- a aquellas singulares Orquestas de señoritas. Mujeres jóvenes y atractivas con ropas sensuales que se movían a la cadencia de su propia música. Exponían allí, en pequeños escenarios como vidrieras su gracia y belleza, pero no tocaban en realidad, hacían sólo el remedo, pura mímica sensual de ejecución. Las intérpretes auténticas, músicas con talento y solvencia pero sin la edad o los atributos de belleza necesarios tocaban escondidas tras los telones o en el foso, ejecutando cada uno de esos instrumentos que ellas, las figurantas, las hermosas, simulaban tocar. Esta es la historia de una de esas feas. Y de su suerte.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el multipremiado autor, que viene justamente de ser premiado junto a nada menos que Griselda Gambaro, Roberto Tito Cossa y Néstor Tirri con “La Rosa de Cobre”, el galardón creado en 2013 por la Biblioteca Nacional que reconoce la obra y trayectoria literaria, habló de “La suerte de la fea”, de su dramaturgia y del modo en que aborda la escritura teatral, entre otros temas. También dieron su opinión la directora Silvana Feliziani y la actriz Laura Sarmiento.

Mauricio Kartun

P: ¿En qué te inspiraste para escribir esta obra?

R: Escribiendo “La Madonnita”, otra obra mía, hice mucho trabajo de campo sobre los bares de hombres solos, las vitroleras y las orquestas de señoritas. Me atrapó la historia de las figurantas, las mujeres hermosas que figuraban tocar, pero solo cumplían función ornamental. Y las de las músicas verdaderas que se ocultaban para dejarles su lugar y tocaban fuera de escena. Como siempre donde hay paradoja hay mito. Se trataba de encontrarlo y desarrollarlo.

P: ¿Cuánto tiempo te llevó?

R: Apenas unos pocos días. La escribí para un evento de monólogos en Madrid al que me habían invitado y debía presentar material inédito. La historia ya la había considerado como obra con varios personajes, así que tenía ese universo vivo en imágenes. Las resolví en una sola voz, que suele ser recurso muy “resolvedor” porque aporta las virtudes del narrador. O sea: lo que no ves te lo cuenta. Todo monólogo, al fin y al cabo, no deja de ser un relato en primera persona.

Es una obra exquisita. Muy dinámica, con tintes de humor, drama y grotesco, con mucho cuerpo y emocionalidad”. Laura Sarmiento, protagonista de «La suerte de la fea».

P: ¿Cuáles son los estados emocionales que podés destacar del personaje de “la fea”?

R: Catártico. Acaba de explotar por primera vez en su vida y su angustia se vuelve borbotón.

P: Desde 1920, muchas cosas cambiaron a nivel social y otras no tanto, el machismo, por ejemplo. El lugar de la mujer fue mutando y los estereotipos también. En ese momento, el bótox no existía o no estaba tan en boga y era obligatorio casarse y tener hijos ¿hay algo de eso en tu pieza?

R: Es cierto. No perdamos de vista no obstante que recurrir al bótox es ya una confesión de derrota, es aceptar que tu cuerpo no encaja en el canon y necesitar la prótesis que lo encaje. Y las diferencias entre el viejo casamiento de por vida y la convivencia temporal no dejan afuera a ese canon. Sigue habiendo modelos de belleza. Y sigue la diferencia social que eso crea.

P: ¿Cuál es el lugar del amor, en todas sus facetas, en la obra?

R: Como siempre: la ausencia magnifica cualquier sentimiento. Hay tan poco amor allí, o es tan poco feliz, que (como suele decirse) su silencio grita.

P: ¿Cómo manejas las sutilezas del humor?

R: Al humor, como al amor, hay que dejarlo fluir. No responde a actos de fuerza. Es una forma de mirar, es una percepción de mínimos coincidencias, es un guiñito. Si tenés humor es posible que puedas escribirlo, si no lo tenés no hay procedimiento que te permita crearlo.

P: Noté que tus obras transitan las mismas épocas historiográficas, ¿por qué te interesa lo que rodea a 1920 ?

R: Tengo varias obras de esa época, sí. Me resulta siempre lo de ir al pasado porque el pasado es una cantera de mitos. Y de eso se hacen nuestras historias. Por otro lado, ese pasado trae la libertad de inventarle un coloquial, un lenguaje, una forma diferente de hablar, con giros y ritmos no convencionales. Y el teatro, además de todo, es música.

Silvana Feliziani

Silvana Feliziani y Laura Sarmiento, colegas y amigas.

P: ¿Cómo surgió la idea de dirigir esta obra?

R: Empecé a leer la pieza en plena pandemia, así fue como descubrí está maravillosa obra. Desde el principio me cautivó la dramaturgia del maestro Mauricio Kartun: me interesó mucho el tema que abordaba sobre la historia de este personaje que toca su música en el foso de la orquesta para no ser vista por los espectadores, ya que sus atributos de belleza no cumplen con los estándares. Pasada la pandemia, fue que tomé la primera idea de ponerme manos a la obra y ahí apareció la primera decisión.

P: ¿Cómo fue para vos encarar el guión?

R: Abordar “La Suerte De La Fea” fue un placer absoluto: sumergirnos en la historia de esta mujer con tantas ventanas para abrir desde el imaginario y poner en el tapete el despliegue de situaciones que propone, cuestionarnos continuamente el rol de la mujer, ayer y siempre, una obra que nos permite disfrutar una historia que nos hará como espectadores pasar por muchas emociones.

Laura Sarmiento

Por su parte, Laura Sarmiento contó cómo llegó a la obra: “Este año surgió mi deseo de hacer un unipersonal. Tenía muchas ganas de hacer algo distinto, desafiarme como actriz. En una charla se lo comenté a mi amiga y colega Silvana Feliziani e inmediatamente me dijo ‘yo te dirijo’ y fue así como nos sumergimos en éste proyecto”.

La actriz reveló que leyeron varios textos , pero nunca dudaron que ““La suerte de la fea” era la obra que quería hacer. “El texto me lo propuso Silvana. Leímos otros, pero ya no había vuelta atrás. La poesía de Mauricio Kartun y este texto exquisito ya había dejado su huella en nosotras y no podíamos ignorarlo. En cuanto tuvimos los derechos nos pusimos a ensayar, a principios de abril. Empecé a incorporar el texto y es la primera vez que no tenía un partener con quien intercambiar diálogos y que me diera el pie. Me llevó tiempo memorizar todo, pero pasar tantas veces los párrafos para memorizarlos tomaba dimensión de lo maravilloso que era. Había tanto en cada frase: un universo maravilloso que me fue adentrando en la historia de esta hermosa mujer y “su suerte” por ser considerada ‘fea’”.

Laura reconoció que estar sola en el escenario con un texto tan rico que le despertaba una montaña rusa de emociones fue un gran desafío: “A medida que corrían los ensayos, empezaron a salir las ideas y procedimientos que fueron dando el marco a esta obra que tiene todos los condimentos para que el espectador se adentre en esa historia tan atrapante. Es una obra exquisita. Muy dinámica, con tintes de humor, drama y grotesco, con mucho cuerpo y emocionalidad”.

«La suerte de la fea», lo que hay que saber

Dramaturgia: Mauricio Kartun

Actúa: Laura Sarmiento

Escenografía e iluminación: Bárbara Treves

Dirección: Silvana Feliziani.

Única función: este viernes, a las 21.

Lugar: Casino Magic Neuquén (Planas 4005)

Entradas: $4500

Puntos de venta: Flipper (Av. Argentina 179), boletería de Casino Magic y por sistema a través de entradauno.com.