Laura Gallo muestra sus canciones en Casa de la Cultura de Roca

En 2017, Laura Gallo vino al Alto Valle, cantó, tocó y se volvió a su Buenos Aires natal. Pero no se volvió sola: con ella también regresaron un puñado de canciones inspiradas en sus días en Neuquén. Tres años después, ella y sus canciones estaban de vuelta esta vez para quedarse.



Radicada en Roca, que no conocía, una de las primeras cosas que hizo fue preguntar por músicos con quienes tocar su música. El primero de ellos fue el bajista Pablo Joubert, quien a su vez convocó al percusionista Gerardo Verdún. El trío comenzó a ensayar y la cosa funcionó. Con Laura en guitarra y voz, sólo les faltaba un baterista: no tardaron en dar con Germán Apablaza. Así quedó conformado Laura Gallo & Los Manzanos Sauvages, el proyecto de música popular latinoamericana y más allá que este jueves dará un concierto en Sala II de Casa de la Cultura (ver abajo).



Licenciada en Educación por la UBA, Laura Gallo siempre estuvo en contacto con el arte, aunque más precisamente con la música. Y aunque guitarrista -por más que no se reconozca como tal- más precisamente con la voz. Su voz.

En sus propias palabras, legalizó su relación con la música recién en 2011, cuando decidió compartir sus propias composiciones. No mucho antes de eso, en 2008, había comenzado su camino como cantante de música popular, pero fue recién tres años después por impulso de uno de sus maestros, Carlos Rivero, que comenzó a interpretar su propia letra y música.

Foto: Descalza por los caminos.



Influida por artistas tan diversos como Violeta Parra, Chabuca Granda, Milton Nascimento, Elis Regina, Chico Buarque, Carlos Aguirre, Joan Báez, Bobby McFerrin y Sting, Laura su primer disco, que en verdad eran dos: “Tierracantando”, un disco doble compuesta de canciones atravesadas por las sonoridades del folclore latinoamericano.

Ese disco tan extenso como rico en estéticas, matices e interpretaciones -acaso una de las características de Laura Gallo se su modo tan corporal de cantar- la llevó por el país y el nordeste de Brasil. Y entre un lugar y otro, Neuquén, nuevas canciones y un retorno al Valle que por entonces no estaba en ningún plan.



“Fue una casualidad”, dice Laura en un diálogo con Río Negro. “Sentía que iba a irme de Buenos Aires, pero no sabía donde, me surgió una invitación y, sin saber con qué me iba a encontrar acá, cerré mi casa en Buenos Aires y me vine. Fue todo una aventura a lo desconocido (risas)”.

Sobre qué encontró finalmente en Roca, Laura menciona a sus músicos. “No sabía que era un lugar lleno de artistas, podría haberlo elegido por eso, pero no fue así, fue realmente una casualidad”.

Laura Gallo. (Foto: Viviana Portnoy)



En apenas tres años, Laura logró conformar una banda con la que, además de presentarse esta noche, le permitió grabar su segundo disco que pronto estará listo, que se llamara “Amaia” y que parte de sus canciones, esas que se llevó a Buenos Aires si saber que regresaría con ellas, serán parte del repertorio del show de Casa de la Cultura que define como “de celebración de los tres años de música en el valle, con canciones de mi autoría, algunas de mi primer disco, otras que son parte del disco que saldrá en los próximos meses y que es fruto del trabajo con la banda con la que estoy tocando ahora”.

Sobre Los Manzanos Sauvages, la banda en cuestión, fue todo un hallazgo para Laura, pero no fue casual que funcionara: “Mis tres compañeros actuales tienen mucha versatilidad para tocar distintos ritmos, distintas propuestas y estilos distintas propuestas y estilos. Y en eso siempre me siento cómoda”.

Laura Gallo & Los Manzanos Sauvages

Dónde: sala II de Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca).

Cuándo: este jueves, a las 21.

Quiénes: Laura Gallo (voz y guitarra) Pablo Joubert (bajo eléctrico), Germán Apablaza (batería) y Gerardo Verdún (percusión).

Entradas: anticipadas $2000 en boletería de CDC y por mensaje privado https://www.instagram.com/laura.gallo.lg/

en puerta, $2600.