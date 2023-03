Master of Puppets: cumple 37 años el icónico tercer disco de Metallica

Es marzo de 1986 en Hawkins, un pueblo de la América profunda y Eddie Munson se convierte en héroe: toma su Warlock BC Rich, se sube al techo de una motorhome y comienza a tocar a todo volumen “Master of Puppets”, de Metallica, atrayendo a todos los “murciélagos” monstruosos del Upside Down para dejar el camino libre a Steve, Nancy y Robin en su cruzada contra Vecna.

Lo que vemos es una de las escenas más impactantes de la temporada 4 de “Stranger Things” y, por qué no, de toda la serie. “Master of Puppets”, canción del disco homónimo, es lo último de lo último cuando Eddie la interpreta.

Este viernes también cumple años «Pop», el extravagante disco con el que U2 se despidió de los ’90.



Editado el 3 de marzo de 1986, “Master of Puppets” es el tercer disco de Metallica, cuyo corte principal (y el único, por cierto) se nos aparece,36 años después, en julio del año pasado, incrustada en una ficción, pero con la rabia original intacta producto de la interpretación/actuación de Joseph Quinn, el actor inglés que da vida Eddie, acaso un héroe desechable como se titula otra de las canciones de Master of Puppets.

Solo de guitarra de Eddie Munson en el Upside Down – Clip oficial Netflix



La banda surgida de los suburbios de Los Ángeles y establecida tempranamente en la vecina San Francisco lideraba una de las corrientes del metal de comienzos de los 80, con un sonido y un modo de tocar metal que oscilaba entre el speed y el thrash. Para 1985, cuando comenzaron a trabajar en su tercer disco, la banda ya tenía editados “Kill’Em All” (1983) y “Ride the Lightning” (1984), dos álbumes con los que había sentado las bases de lo que pretendía en la escena. Era el momento de sacar algo mejor. Y eso fue “Master of Puppets”, el comienzo de algo mejor pero que una tragedia dejaría trunco para siempre.

El guitarrista y frontman James Hetfield y el baterista y líder de Metallica empezaron a escribir las canciones del disco en un garaje de El Cerrito, California, y luego invitaron al bajista Cliff Burton y al guitarrista principal Kirk Hammett a ensayar.

Metallica – Master of Puppets (Live) [Quebec Magnetic]



La dinámica del trabajo compositivo fue la siguiente: James y Lars empezaban cada canción con riffs de guitarra en los que trabajaban hasta que la música sonaba bien. A continuación, pensaban en un título para la canción y un tema, y luego James inventaba una letra que encajara con el título.

A mediados de 1985 la banda le presentó al productor Flemming Rasmussen las ocho canciones del disco perfectamente arregladas en forma de maqueta antes de que el cuarteto se trasladara a los estudios Sweet Silence de Copenhague a finales de agosto para grabarlas.

En su armado, Master Of Puppets se parece a “Ride the Lightning”, pero con mejores ideas y más desarrolladas. de su predecesor, pero aquí las ideas de Metallica estaban más desarrolladas y mejor ejecutadas. Si en sus dos primeros discos, la banda buscó su destino, en Master of Puppets demuestra haberlo encontrado: son cuatro músicos de metal marcando el camino en una década donde el metal se reformuló no siempre de la mejor forma.

Metallica diseñó la portada del álbum con el mánager Peter Mensch. Muestra unas cruces blancas en un cementerio, cada una con una cuerda atada a ella siendo manipulada por unas manos en el cielo. Don Brautigam la pintó y en 2008, el original se vendió por 28.000 dólares.



Master Of Puppets no tuvo ningún single o vídeo para promocionarlo, ninguna pista editada enviada a la radio para empujar a sus creadores hacia el éxito masivo. Sin embargo, el disco funcionó comercialmente: apenas editado, alcanzando el puesto 29 en el Billboard 200. El álbum fue el primer disco de oro de la banda tras vender 500 000 copias en Estados Unidos, aunque luego superaría los 6 millones logrando el séxtuple platino.

Metallica – Disposable Heroes (Live in Mexico City)



Pero Master of Puppets mostró lo que pudo haber sido y no fue: la trágica muerte de Cliff Burton, virtuoso y carismático bajista de la banda, el 27 de septiembre de 1986, en una ruta escandinava, interrumpió de manera brutal el ascenso de Metallica. Con Burton fueron capaces de alcanzar la altura de Master of Puppets. Nunca sabremos qué tan podrían haber llegado en el futuro. Metallica se convirtió en una de las bandas más grandes de su tiempo, pero sin Burton no fue lo mismo.

Historias breves de las canciones

«Disposable Heroes» trata del desprecio de un país por sus tropas, que son héroes. Es una canción antibelicista. Kirk quería que «Disposable Heroes» sonara como la música que había escuchado en las películas bélicas. El término «Héroes desechables» proviene del libro Fahrenheit 451.

«El Mesías Leproso» trata sobre televangelistas cristianos que estafan a la gente para que les dé dinero y luego se lo quedan para ellos. Muchos interpretan que se trata de que la religión no cumple lo que promete sino que se limita a controlar a los seguidores, como un maestro de marionetas.

«Damage, Inc.» trata de la violencia sin sentido contra un objetivo no especificado.

«Master of Puppets» trata sobre las drogas. Hetfield explicó que trata de «cómo se cambian las cosas, en lugar de que tú controles lo que tomas y haces, son las drogas las que te controlan a ti». Esencialmente, las drogas son el amo y el usuario es la marioneta.

«The Thing That Should Not Be» se inspiró en el relato de H.P. Lovecraft La sombra sobre Innsmouth.

«Welcome Home (Sanitarium)» está basada en la novela de Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo’s Nest y describe los pensamientos de un paciente de una institución mental injustamente enjaulado.

Sobre «Battery», los fans y los expertos están divididos sobre el significado. Algunos creen que la canción trata de la ira y que el título se refiere a «asalto y batería», mientras que otros piensan que se trata de una batería de artillería. Otros piensan que el título es una referencia a Battery Street, en San Francisco, donde hay un montón de clubes en los que Metallica tocaba cuando estaban empezando.