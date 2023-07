Mauricio Dayub regresa al Alto Valle con su aclamada obra «El equilibrista»: «Es teatro puro»

Dice Mauricio Dayub: “Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía Frágil. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía ‘Frágil. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”.



Una vez que entendió aquello de las cajas y que entendió por qué su abuelo sostenía que el mundo era para los que se animan a perder el equilibrio, Mauricio Dayub, actor y dramaturgo paranaense de 1960, de fructífero recorrido por el cine y le tevé, pero sobre todo un hombre del teatro, también entendió que toda aquella historia familiar descubierta casi de casualidad debía ser contada. Y para eso nada mejor que a través del teatro. Así, nació “El equilibrista”, su cuarta obra, coescrita junto a Patricio Abadi y Mariano Saba, un unipersonal intenso y emotivo donde (con)viven en escena padre, abuelo y dos tíos de Dayub, quien, con admirable pericia, recrea a lo largo de un relato que narra su propia biografía familiar a la vez que la de todos los espectadores que, función tras función, llenan las salas donde se presente.

Estrenada en 2019, convertida de inmediato en un éxito de la cartelera teatral porteña, “El equilibrista” vuelve a la región para presentarse este fin de semana en Neuquén y Cipolletti: este viernes y mañana sábado en el Cine Teatro Español y el domingo y lunes en el Complejo Cultural (ver abajo).

“El corazón de El Equilibrista es una historia real”, dice Dayub en una entrevista con Río Negro. “Algo que me ocurrió en un viaje en el ‘89. Fui a filmar una película a Yugoslavia y como llovía me dieron dos días libres. Aproveché y me fui a conocer Manfredonia, un pueblo del sureste de Italia donde habían nacido mi abuela y mi madre, pesar de que mi abuela ya me había dicho que no fuera porque ya no quedaban familiares allí”. Lo cierto fue que, preguntando puerta por puerta, encontró a su familia y con ella, los motivos por los que su madre y su abuela creían que ya no había nadie de los suyos allí. “Ahí se reveló un secreto”, confiesa Dayub. “Es un espectáculo que habla de la juventud, pero también de la finitud de la vida, de los legados de sangre, de lo que somos de verdad. Un espectáculo muy divertido y al mismo tiempo fuertemente conmovedor”.

En parte (auto)biográfico, en parte ficción, “El equilibrista”, también es un homenaje al teatro. “Antes de decidir hacer este espectáculo redefiní el teatro que quería hacer”, asume Dayub. “Yo venía de hacer más de dos mil funciones de Toc Toc, la obra más vista del teatro argentino, y suponía, al menos es lo que me decían todos, que, después de hacer semejante éxito, iba a quedarme simplemente esperando que pasara otro proyecto interesante, que es lo que le pasa a todos los actores que tiene semejante éxito. Pero yo, en vez de esperar ese destino, decidí hacer un espectáculo que le aportara un granito de arena al vasto teatro argentino, un tipo de teatro como el que a mí me gustaría ver, similar a lo que a mí me ilusionó durante tantos años e hizo que mantenga esta vocación durante estos 40 años de trayectoria”.

Entonces, Dayub se definió por un teatro que se contara arriba del escenario, que se mostrara tal cual es. Esa decisión lo llevó a tener que trabajar con un montón de objetos, a tocar el acordeón, a hacer equilibrio sobre la cinta. “A mi modo, quise homenajear a a esos actores que me gustaban cuando empecé, como Chaplin o como Buster Keaton, que eran capaces de actuar, pero también de cantar, hacer escenas de riesgo, tocar instrumentos”.

En escena, Dayub hace el teatro, literalmente, ya que, además de actuar, es su propio vestidor y maquinista porque mueve la escenografía mientras sucede la obra como si todo ese todo detrás de escena técnico fuera parte de la obra. Es que, de hecho, en “El equilibrista”, lo es. “Soy un actor que va construyendo la acción a la vista del público y eso lo que lo hace muy atractivo y le pone un plus al espectáculo. No es como en otras puestas donde ve las cosas resueltas, sino que ve cómo se realizan”. O, como la definirá el propio Dayub: “Es teatro puro”.

