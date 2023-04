Nacho Gadano propone «Sucesos», una trilogía que lleva a escena a Camus, Pessoa y Nietzsche en el IUPA

Nacho Gadano nació hace 57 años en Roca, pero a causa de su exilio voluntario de hace casi cuatro décadas en la ciudad de la furia, ha sabido recuperar la capacidad de asombro ante los paisajes, el río, los árboles, las lunas y soles de nuestra patria valletana. Buena parte de su familia vive aquí y hasta un tío bonachón le ha prestado esta vez su bicicleta para que se mueva en la ciudad.

Primer contacto para la entrevista:

– ¿Te voy a buscar?

– “Nooo… me voy en la bici. Mirá la luna que hay… En Buenos Aires esto no se ve”, le dice a RÍO NEGRO este actor que abrazó la profesión de las tablas apenas se le puso enfrente y nunca más la dejó escapar.

Nacho empezó a incursionar en el teatro a fines de los ‘80 en paralelo con sus estudios de abogacía. Esa carrera vocacional la ganó la pasión por el arte y la experimentación, más allá de que el título de abogado también está, enmarcado, guardado y jamás colgado.

La experimentación será una palabra que Gadano usará a menudo para justificar su alianza con el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) para darle vida a “Sucesos”, una trilogía inspirada en tres personajes primordiales de la literatura y la filosofía: Albert Camus, Fernando Pessoa y Friedrich Nietzsche. Ya pasó la primera hace algunos meses, y este viernes desde las 19 en el IUPA Camp (Villegas 2325), con entrada libre y gratuita, será el turno de la segunda.

Dar vida a través del movimiento en acción y pensamiento podría ser el lema de la convocatoria de Nacho para esta experiencia interdisciplinaria con alumnos, profesores y personal técnico de cinco áreas del IUPA: danza, música, teatro, artes visuales y video arte, unificados en el apasionamiento y el desasosiego del escritor portugués Fernando Pessoa.

La segunda parte de la entrevista fue en el IUPA Camp, un espacio inmenso que alguna vez fue un galpón de empaque rodeado de pinos azules centenarios y mucha vegetación nativa. “Mirá lo que son esos sauces, el amarillo de los álamos…” Gadano reversiona su chip roquense y celebra las bondades naturales de la locación, claves para el éxito de la performance. “En uno de los pasajes de la muestra, ahí entre esos árboles, van a estar los músicos tocando”, adelanta el ahora director.

Habla Nacho: “Hace un tiempo el IUPA me propuso hacer un seminario o un taller como actor, pero yo ya venía pensando en estar del otro lado, es decir dirigiendo y montando situaciones. Es una tarea mucho más desafiante para mi y me gusta porque tomo el rol del director que es algo que me empezó a nacer no hace mucho. Antes quizás lo veía como una especie de amenaza, es decir, si soy director nunca más seré actor, y yo quiero seguir siéndolo”.

Como le ha pasado a la humanidad entera, la pandemia ha disparado, para bien o para mal, distintos comportamientos que han alterado el curso de las cosas. Gadano cuenta la suya. “En esa época de encierro empecé a pensar en el nuevo rol y llevar el típico ego del actor a un lugar diferente. Estaba con ganar de experimentar esa cosa de no enfocarse tanto por uno sino en poder adquirir una visión global donde confluyen todos esos egos y talentos de los diferentes artistas”.

P: ¿Tuviste aceptación inmediata de la población educativa del IUPA para tomar parte de esta experiencia?

R: Si la tuve, y te diría que este papel casi de docente es nueva para mí. Es apasionante porque cada alumno es un mundo, y muchos son de distintas áreas. No es lo mismo un alumno que está estudiando teatro con otro que hace danzas u otro que toca un cello. Hay mucha sensibilidad y talento en cada uno de ellos. Los chicos tienen algo a descubrir, siempre. Me gusta buscar qué es lo que cada uno tiene para dar. Además, hay profesores, egresados del IUPA, que ya tienen otra mirada y conocen mucho más en profundidad cómo es la institución y los alumnos. Eso me ayuda mucho.

Lo que la gente verá hoy no se ajusta a una representación teatral o musical, sino que es una experiencia donde las cosas suceden en ese único momento. “Es un recorrido por un espacio no convencional. A diferencia de la primera entrega de “Sucesos” donde se evocó a Albert Camus y que fue en las dependencias y pasillos del IUPA con un público acotado de no más de 50 personas, acá en el IUPA Camp hay mucho espacio, mucha naturaleza afuera y vamos a utilizar y aprovechar todo eso. Es esta experiencia usamos como autor a Fernando Pessoa y en la próxima, creemos para septiembre, será inspirada en el libro ‘Así habló Zaratustra’ de Nietzsche”.

P: ¿Por qué elegiste a Camus, Pessoa y Nietzsche?

R: Los tres son filósofos, pero también artistas. Tienen una concepción del mundo muy completa y es por eso que trato en cada representación, que cada autor me represente un mundo. La relación que hay entre estos tres autores tiene que ver con un estímulo muy importante para mí, que es dar sentido a la vida y potenciarla. Los tres hace eso, son pensadores vitalistas. Uno lee a esos autores y te inyectan vida. Paradójicamente plantean una especie de descreimiento generalizado, pero no se quedan ahí, buscan el sentido para escapar de eso y a la vez potenciar la vida para que no sea mecánica, aburrida y llena de un cúmulo de normativas que hace que tu existencia no sea tuya sino ajena.

P: ¿Cómo es el mundo de Pessoa?

R: Es neurótico y nihilista, pero extremadamente poético y bello. Sabe cómo decir las cosas y es muy conmovedor. Además, Pessoa tiene la particularidad de haber echado mano a sus famosos heterónimos donde el autor no sólo inventa un nombre, sino que construye un personaje para ese nombre sin dejar de ser él mismo. Acá tomamos a tres, uno está a la entrada cuando empieza el recorrido, en el galpón habrá otro heterónimo de Pessoa, muy diferente al primero, y saliendo estará el restante. Cada uno ve el mundo de un modo diferente. Nosotros intentaremos plasmar ese pensamiento en esta experiencia con las distintas disciplinas que van a estar afectadas al recorrido. La idea es experimentar diferentes calidades artísticas y mezclarlas. Lo que tienen de interesante estos autores es que vos te metes ahí y no necesitas más nada. Te permite flotar dentro su universo que es tan rico. Ahora estoy en el medio de Pessoa y lo estoy disfrutando mucho.

P: Conocemos al Nacho que actúa en televisión, en cine y también en miniseries para streaming, pero poco sabemos de vos en el teatro. ¿Te ayudó tu rodaje en las tablas para encarar este proyecto?

R: Si, me ayudó un montón. Sobre todo, las experiencias más del tipo performática o menos convencionales. Hay un teatro que es más representativo y otro más experimental. Este último generalmente no es comercial, pero es el que más disfruté y aprendí. Tiene que ver justamente con lo que yo vengo a proponer acá. Tiene otro riesgo y además es interdisciplinario, que es más complejo, pero a la vez más gratificante. Las veces que hice teatro musical fue cuando más disfruté como actor. He tenido experiencias maravillosas, un par de ellas con mi mujer Andrea Bonelli. Una se llamaba “Parece mentira, un amor cantado”, del productor y director Gustavo Ferrari, que también es de Roca. Y otra, con algunas variantes, que se llamó “Qué me han hecho tus ojos”, donde se cantaba, bailaba y había músicos dentro de una escena que no era convencional. Todas estas cosas alimentaron mi deseo de experimentar y poder interactuar con otras disciplinas artísticas.

P: Bajo esa modalidad de teatro, también hiciste cosas muy destacadas…

R: Sí, claro. “María de Buenos Aires” por ejemplo, lo hice en Estados Unidos junto a un grupo de tango y anduvimos un mes de gira. Es una pequeña opera de Piazzolla y Ferrer donde se conjugan muchas disciplinas y es una obra que permite mucha experimentación más allá de que todo esté detallado de principio a fin. Fue uno de los mejores trabajos de mi carrera. Después también hice una obra con un director polaco muy reconocido en Europa, Michal Znaniecki, donde hicimos directamente teatro performático. La obra se hizo en un castillo del 1900 que está en el medio de una isla del Tigre, con 500 espectadores. En una parte yo salía por una puerta del castillo sobre unos zancos y empezaba a recitar unos textos de Shakespeare. Después todo el público se trasladaba hasta una laguna que tenía el castillo, de donde salían dos actores en plena discusión, nadando.

La relación que hay entre estos tres autores tiene que ver con un estímulo muy importante para mí, que es dar sentido a la vida y potenciarla». Nacho Gadano, sobre la elección de Nietzsche, Pessoa y Camus.

P: Queda claro entonces que en todas esas experiencias está la génesis de lo que venís a proponer acá.

R: Totalmente, es lo que a mí me convoca acá en Roca y lo que me da más placer hacer. En esta obra no sólo trabajamos con cinco áreas artísticas del IUPA, sino que también lo hacemos con su personal técnico, que se van adaptando a cada circunstancia que tiene el recorrido. Imaginate que es una puesta móvil, muy distinta a hacer técnica sobre un escenario fijo y convencional. Trabajamos directamente a la par y tienen un rol muy activo en la obra. Esta experiencia también es de ellos.

P: Me dijiste que también habrá músicos en la obra. ¿A qué repertorio se ajustarán?

R: También acá la música cumple un rol clave. En cada una de estas tres experiencias uso un compositor que sea estimulante y un disparador para todos los que conformamos la obra. Para esta parte elegí a Nino Rota, un compositor italiano de música clásica y cinematográfica, que se lo conoce por musicalizar películas de Fellini y la de El Padrino, por supuesto. Elegí una suite maravillosa de una de esas películas, y en este recorrido la vamos a presentar con los músicos en vivo que la van ejecutando con diferentes instrumentos y en distintos lugares. También habrá una pieza de Liliana Felipe, una gran compositora cordobesa que vive en México, que hizo un disco con letra de los poemas de Pessoa y en el medio del recorrido, una bailarina clásica la presentará en el medio del galpón. Es un momento hermoso de la obra.

“Sucesos en el IUPA”, una trilogía bajo un rol colectivo y vital, según Nacho. “La idea es que todo sea muy dinámico y que cada uno esté haciendo lo suyo. Esto es un trabajo grupal y ese espíritu es el que más quiero resaltar. Yo tengo la idea general, la estructura y el espacio, pero la inspiración que redondea la obra es de todas las personas que intervienen en esta experiencia. Esa es mi mayor satisfacción”.

Marisa Rolo, puntal clave de este desafío teatral

“Todo esto no hubiera sido posible sin la aparición de Marisa Rolo. A ella la conocí cuando me tocó apadrinar un espacio cultural para chicos adolescentes llamado ‘Arte y Conciencia’. Ella es la creadora de ese grupo e hice contacto en el 2012 gracias a una propuesta de Cultura de la Nación”, cuenta Nacho sobre cómo conoció a Marisa.

Lo cierto es que poco después de ese encuentro, Rolo comienza a trabajar en el IUPA. Cuando a Gadano lo convocan para un seminario y les propone la trilogía de “Sucesos”, Marisa pasó a ser la productora general de obra.

Marisa: “En el 2012 no dijeron desde Nación que podíamos elegir un padrino artístico para nuestro grupo, y de todos los actores y personas ligadas a la Cultura pensé en Nacho. Él es de acá y pensé que como rionegrino podía ser especial. Nacho es una persona que acompaña, estimula y desde que hicimos contacto ha apoyado a “Arte y Conciencia”.