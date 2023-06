¿Qué veo? Llega «Invasión secreta» a Disney con el regreso de Nick Fury y un Marvel más oscuro

La miniserie «Invasión secreta», que estrena este miércoles en Disney+, trae de vuelta al veterano Nick Fury encarnado por Samuel L. Jackson en un relato que se aleja del tono cómico y colorido de gran parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para explorar matices más oscuros propios del thriller político y del espionaje.

Tal como antes lo hizo Star Wars (la otra gran franquicia de The Walt Disney Company) con su aclamada «Andor», ahora también Marvel pone un paréntesis a sus superhéroes para desarrollar una trama que, aunque siempre interconectada con el panorama más grande de la marca, se siente más adulta y refrescante.

Es un bienvenido -y a estas alturas oxigenante- movimiento para una franquicia de la que ya se estrenaron 32 filmes y ocho series. El gigantesco estudio presidido por Kevin Feige pone el foco en un personaje querido por el público y popular en los cómics que hasta el momento no había tenido su momento de brillar con luz propia.

Así nació la nueva historia de Marvel

Sin superpoderes, Nick Fury fue fundamental hasta este punto de la saga por su rol de armador: por su iniciativa se reunieron (y crearon) los Vengadores.

Sin embargo, luego del trascendental «blip» (como se llama en este mundo narrativo al chasquido de Thanos que hizo desaparecer a la mitad de los seres vivos del universo y la reversión de estos efectos años después gracias a los Avengers) Fury se fue de la Tierra y de alguna manera perdió su esencia.

“Nick no tiene superpoderes. Su superpoder es su cerebro y su fuerza de voluntad y esas son cosas que salen muy bien en una novela de espionaje. Básicamente, le estamos permitiendo ser un detective y un espía en un sentido muy real y eso se sintió como el mejor uso de ese personaje”, señala Schwartz.

En esta nueva miniserie de seis episodios, debe volver al planeta tras enterarse de que una facción de los Skrulls, una raza alienígena a la que él mismo dio refugio décadas atrás, planifica una invasión clandestina que busca quedarse con la Tierra y eliminar a la Humanidad.

Maria Hill (Cobie Smulders) y Nick Fury (Samuel L. Jackson) en «Invasión Oscura». (Foto: Marvel Studios)

Infiltrados en todos los estamentos de poder gracias a su capacidad para cambiar voluntariamente de forma y tomar el aspecto de quien deseen, los enemigos fuerzan a Fury a tomar el asunto en sus propias manos, con la ayuda de sus aliados Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) y el skrull Talos (Ben Mendelsohn). Figuras como Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Dermot Mulroney y Don Cheadle, completan el elenco.

“Nos interesó el elemento de thriller político sinuoso que tiene Invasión secreta, así como la paranoia inherente de la idea de no saber en quién confiar y en quién, no. Y los Skrulls se verán en formas que no se han visto hasta ahora”, adelantó Kevin Feige.

Para el equipo detrás de la serie, la pregunta que funcionó como punto de partida para el desarrollo de la historia provino directamente de los cómics de Marvel. En “Secret Invasion”, una serie limitada de cómics publicada en 2008, el slogan era: ¿en quién confías?

«Invasión secreta»: los skrulls al centro

Ante la presencia de un Skrull capaz de tomar la forma de cualquier persona, el interrogante es inquietante para quien esté ante su presencia. Y a la inversa sucede lo mismo: cuando formas parte de los Skrulls, una especie de extraterrestres que ha sido desplazada de su planeta y defraudada por quien prometió encontrarle un nuevo hogar, difícilmente se pueda depositar la confianza en alguien.

“Todo el mundo desconfía de alguien. Es lo que los humanos siempre han hecho. Mira el mundo de hoy. ¿En quién confías? Al explorar este tema, Nick Fury se pregunta tanto por dentro como por fuera: ¿en qué puede confiar en los demás y en qué puede confiar en sí mismo?”, señala el director Ali Selim.

Don Cheadle como James ‘Rhodey’ Rhodes en «Invasión oscura», lo nuevo de Marvel que estrena este miércoles por Dsney+. (Foto: Marvel Studios).

El dilema de la confianza conecta la trama de Invasión Secreta con la película de 2019 CAPITANA MARVEL, donde los Skrulls hicieron su debut en el MCU, desplazados tras la guerra Kree-Skrull. Ahora, varias décadas después de los acontecimientos de la película, la especie está escondida en la Tierra y sus miembros usan sus identidades humanas para camuflarse. Entre ellos, una facción rebelde surge como una amenaza a la raza humana.

Maria Hill (Cobie Smulders) y Nick Fury (Samuel L. Jackson) en «Invasión Oscura». (Foto: Marvel Studios)

Cuando Nick Fury es informado al respecto por su dupla de confianza —el general Skrull Talos (Ben Mendelsohn) y la agente María Hill (Cobie Smulders)— comienza un viaje intrigante. Cuenta el productor ejecutivo Jonathan Schwartz: “Cuando empieza Invasión Secreta, los Skrulls han estado trabajando para Fury durante años con la promesa de que él los ayudará a encontrar un mundo natal, ya sea en el espacio exterior o en la Tierra, con la idea de que los humanos y los Skrulls algún día puedan vivir juntos. Ninguna de esas cosas ha sucedido, entonces Fury está en conflicto porque no ha cumplido su promesa de ayudar a esos Skrulls a encontrar una patria. Ese es un lugar profundamente conflictivo para Nick Fury y un lugar genial para que vaya ese personaje. Manipula a las personas para sus propios fines y lo ha estado haciendo durante décadas para llegar a la cima de la comunidad de inteligencia. Pero también amaba a los Skrulls y, sin embargo, no los ha ayudado. Y aprenderemos en el camino qué le ha impedido cumplir esa promesa”.