Sebastián Wainraich llega al Alto Valle con su espectáculo «Frágil»

Demasiado ego o demasiado (poco) ego. O ambas a la vez. Son dos buenas razones para subirse a un escenario, solo, y proponerse hacer reír a un público que lo espera todo de esa persona a la que le sobra (o le falta) ego porque no hay nadie más de quien esperar algo. De eso se trata, en parte, el stand up y a eso se dedica, en parte, Sebastián Wainraich.



Polifacético, Wainraich se reparte entre la radio, la tevé y los escenarios, donde sostiene con solidez su espectáculo “Frágil”, que este fin de semana traerá a Neuquén y Cipolletti. A la función de mañana, a las 21, en el Cine Teatro Español, le agregaron otra a las 19. El domingo, también a las 21, se presentará en el Complejo Cultural Cipolletti.

De gran suceso en la cartelera porteña y cada vez que lo saca de allí para viajar por la Argentina, este espectáculo unipersonal atraviesa todas las fragilidades de la existencia humana en clave de humor porque, ante todo, “Frágil” es una comedia que nos hace reflexionar, a través de la risa, acerca de las cuestiones que nos atraviesan como lo son el amor, la muerte, el poder, los vínculos, la sexualidad.

Sebastián Wainraich protagoniza «Frágil», su comedia unipersonal.



“‘Frágil’ es unipersonal potente, contundente, intenso en el cual atravieso temas cruciales de la vida. Estoy yo con mis monólogos y me voy transformando en cuatro personajes mientras voy haciendo la obra. Hay un hilo conductor que recorre toda la obra”, cuenta Sebastián Wainraich en un diálogo con RÍO NEGRO. “Esos personajes tienen vestuario, me cambio arriba del escenario, tienen otra voz, otra forma de pensar, otro discurso, otra filosofía y le da un poco de respiro a mi monólogo”.

“Frágil” consta de cinco personajes porque el propio Wainraich es uno de ellos, convertido en personaje una vez arriba del escenario. “A partir de que subo al escenario ya estoy haciendo un personaje, si bien hablo de mí no deja de ser un personaje. El resto de los personajes, en cambio, no tienen nada que ver conmigo. Dialogan no de un modo explícito, sino que van por temas parecidos a los que hablo en mis monólogos, pero con otro discurso. Habla de la pasión, de las creencias, hago de una mujer que cuenta cómo fue toda su vida matrimonial”, describe Wainraich.

Acerca de los personajes que construye en escena y le dan un respiro a sus monólogos, sostiene: “Lo hago porque me divierte, me gusta actuar. Le da un cambio de clima, de situación, a la obra y porque me gusta hacer de otros. Me gusta hacerlo y enriquece a la obra. Hay un personaje que rapea y la mujer hace una especie de videoclip arriba del escenario.



Conductor de radio, guionista, comediante, escritor y protagonista de “Casi feliz”, la exitosísima serie producida por Netflix, Wainraich cuenta que “Frágil” debutó en la cartelera porteña en 2017 y que solo lo detuvo la pandemia. “Paramos dos años por la pandemia y cuando volví pensé en hacerlo un poco nomás y listo, pero la verdad es que anduvo muy bien. Por ahora sigo porque me gusta, la gente viene, se copa y no veo motivos para dejar de hacerlo”.



¿Por qué frágil? Explica Wainraich: “Me interesa el concepto de fragilidad… la vida es frágil. No quiero ponerme cursi ni nada por el estilo, pero andamos por la vida como si fuéramos a vivir por siempre, que está bueno porque si no nos volveríamos locos de neurosis, pero hay una fragilidad ahí que es una especie de alarma que nos está sonando todo el tiempo que nos recuerda que somos mortales, frágiles, sensibles, a punto de cambiar el estado de ánimo. La obra tiene que ver con eso justamente, con estar cambiando de animo todo el tiempo”.

Las entradas están disponibles en entradauno.com, Flipper y en boleterías del casino y el Complejo Cultural Cipolletti.