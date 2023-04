«Las formas del desierto», el nuevo libro del rionegrino Daniel Lombard

Daniel Lombard comenzó a escribir este libro en plena pandemia. Y su primer relato, titulado “Golondrina”, fue el disparador para terminar de cerrar el resto de los cuentos que conforman Las Formas del Desierto. Un libro que oscila entre la ficción y la realidad ya que uno de los disparadores para comenzar a escribirlo fue la desaparición de Daniel Solano en 2011 en Choele Choel.

“El primer relato surge de una inquietud y el resto empieza a girar alrededor de él. Este relato sí surge de un tema en particular, sí tiene un anclaje en un hecho en particular, que es la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel. Un poco por la noticia en sí y otro poco porque yo soy de esa zona, del Valle Medio de Río Negro. Y era una noticia que recurrentemente escuchaba cuando iba al trabajo a la mañana por la radio sobre la cobertura del juicio. Me llamaba la atención, primero, la cuestión de la injusticia y segundo me trae reminiscencias a mi infancia en el ámbito rural”, contó en diálogo con Río Negro.

La desaparición de Solano, los policías involucrados en el juicio, la injusticia, la cobertura mediática marcaron una época en su vida. Recordó que escuchaba el juicio por la radio de su auto mientras iba a trabajar. Y esa realidad luego la transformó en un relato. Y más tarde iba a encontrar un hilo conductor con otros temas, con otro caso ocurrido en Neuquén y con la geografía característica de la Patagonia. “Elige contarlo no desde la zona de confort que uno lo haría con una situación de injusticia, no lo cuento desde el lugar cómodo, sino que en buena medida el relato transcurre en el devenir de los policías. Y en definitiva lo que termina pasando ahí es que la injusticia es injusticia se la cuente como se la cuente, y la violencia es violencia se la cuente como se la cuente. Eso me llevó a pensar en otras historias en el mismo estilo narrativo. No todas las historias cuentan lo mismo. Hay otros dos cuentos policiales que ocurrieron en la zona. Se puede inferir que casos son pero no se nombran. Hice como una analogía. Del caso de Neuquén saqué extractos de un fallo judicial y el resto es ficcional”, indicó. En total son siete cuentos.

Imágenes vivientes

El autor también hizo mucha referencia a la geografía de la Patagonia, pero no lo hizo de una manera literal sino que trató cada característica geográfica como un sentir, como una analogía. Y a la hora de explicarlo comentó que “Y un poco esos relatos giran alrededor de imágenes de la Patagonia o Norpatagonia. Esas imágenes que nos hablan, nos condicionan un poco. También se juega con la idea del desierto como idea retórica no como algo taxativo ni literal. Flota un poco la idea de lo blanco, la nada, el desierto, la separación de las comunidades”; y agregó: “Habla de la idiosincrasia de un pueblo y el comportamiento de los personajes. La idea del desierto es como construcción de sentido, de cómo como patagónicos nos configuramos a partir de esa idea. Toca temas universales como puede ser el amor, el desamor, la muerte, la injusticia y el poder. Cómo nos pensamos y actuamos en función de esas imágenes”.

La presentación del libro será este domingo, a las 18, en la librería Mil Hojas en Plottier (Av. del Trabajo 603). La entrada es libre y gratuita. Lombard tiene planificado hacer esta primera presentación para luego hacerlo en la Feria del Libro de Plottier, en Neuquén y Roca. El libro ya está disponible en Malapalabra (Neuquén, Ministro González 63); y en Plottier en Mil Hojas, también se puede adquirir en la tienda virtual de la editorial Vela al Viento o pueden contactar al escritor a su IG @nqn_kuru.

A la presentación se sumarán amigos del autor como Hugo Herrero Domínguez, que leerá algunos cuentos y con quién se conoce hace varios años. Y también va a estar Marina Pérez a cargo de la música. “La idea es convocar a todas las personas para pasar un buen momento y charlar un poco”, concluyó.