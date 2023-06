Las tres series imperdibles que llegan en junio

Se terminó “Succession”, se terminó “La maravillosa Miss Maisel”. Pero no todo es lágrimas. Por suerte, el streaming siempre tiene algo que podríamos ver (a veces demasiado, sin que eso sea sinónimo de demasiado bueno). Pero junio trae buenas propuestas para pasar el invierno.

1.- And Just Like That.

Sí, vuelve Carrie Bradshaw, la mujer de “Sex and The City”, ya con sus cincuenta cumplidos y , con dos de sus tres amigas inseparables. Samantha seguirá ausente en esta segunda temporada de la serie que pondrá en pantalla HBO el 22 de junio.



De la serie se habla desde hace unas semanas por cinco fotos que fueron publicadas en las redes, y desataron una serie de especulaciones entre los fanáticos de esta historia sobre una periodista de Nueva York que narró en los noventa primero, cómo era ser soltero en Nueva York, y que ahora cuenta, aggiornada al podcast, cómo es ser una viuda de cincuenta en la misma ciudad. Todo con mucho glamour, mucha moda imposible de pagar y buenos tragos en los mejores restaurantes y bares de la gran manzana. La novedad que provocó tanto revuelo fue que los protagonistas de esas fotos eran Carrie (Sarah Jessica Parker) y su antiguo novio de la juventud, el carpintero Aidan (John Corbett).



Esta sería la tercera, y quizás la vencida para Aidan. Fue el novio que llevó a Carrie a pasar un fin de semana al campo (lugar al que ella juró no volver nunca más) y fue el hombre al que se encontró en la segunda película de “Sex and The City”, cuando ella y sus amigas van a Abu Dabi. No fue sólo un encuentro. En aquella ciudad, salió a cenar con él y lo besó, cuando aún estaba casada con Mr. Big.

Para esta temporada queda pendiente saber cómo sigue el romance de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Chez Díaz ( Sara Ramírez).



Tal como ocurrió en la primera temporada, el elenco se completa con Kristin Davis (Charlotte York), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady) y Evan Handler (Harry Goldenblatt), entre otras y otros.

2.- Black Mirror



Siempre inquietante, y seguramente este año, en el que no paramos de hablar de la Inteligencia Artificial y sus posibles consecuencias, mucho más. “Black Mirror”, de la que no sabíamos nada desde 2019, cuando regresó con apenas tres episodios, vuelve a Netflix este mes con su sexta temporada. De la serie, oscura como indica su título y que tiene a la tecnología como gran protagonista y a los cambios sociales que acarrea, solo se anticipa que esta temporada será “la más impredecible, indescriptible e inesperada hasta el momento”.



Habrá grandes actores en sus historias: Aaron Paul (de Breaking Bad), Kate Mara (de House of Cards), y Salma Hayek.

3.-El oso



La primera temporada, con sus ocho capítulos, sus actuaciones brillantes y su música genial, fue la perla del 2022 en medio de una oferta apabullante y no siempre buena.



A la serie la han definido por el ritmo trepidante de una cocina en un pequeño local de Chicago. Ahí llega Carmy, que abandona su carrera ascendente para hacerse cargo de esa cocina barata porque su hermano, dueño del local, acaba de suicidarse. Ahí debe enfrentarse a una cocina caótica, los cambios culturales dentro de Chicago, los problemas financieros que dejó su hermano (lo que a su vez le causa ansiedad y pesadillas), y a una familia con la que no quiere lidiar hasta que pueda solucionar el tema del restaurante. Visto así, podría ser una serie sobre cocina, a ritmo frenético, en un despacho de sandwiches en un barrio obrero de Chicago.



Pero no. Estamos ante una serie monumental. Primero por Carmy (Jeremy Allen White), apodado The Bear, que con sus ansiedades, frustraciones y en la búsqueda de comprender qué ocurrió para que su hermano tome la decisión que tomó, nos lleva por todas emociones, pero también por todo el equipo de su cocina, que es un muestrario de complejidades culturales y humanas.



El oso (The Bear) recibió críticas elogiosas y buena repercusión de la audiencia. Ahora, regresará acompañado por sus amigos (no siempre tan amigos) de la cocina Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Lisa Colon-Zayas y Abby Elliott. Pero, la nueva temporada, que tendrá diez episodios, tendrá invitados especiales, como Bob Odenkirk, protagonista de la inolvidable “Better Call Saul”.