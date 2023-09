Los nueve estrenos más esperados de septiembre en las plataformas de streaming

No son todos los estrenos del mes, pero posiblemente sean los más esperados. En este listado de nueve series de todos los géneros, hay romance, suspenso, acción, risas, y terror. Como bonus track, una peli que tiene pinta de ser una de esas lindas rom coms que últimamente hacen falta.

📺 La rueda del tiempo – Prime Video

1° de septiembre

La serie de ficción basada en la saga de novelas fantásticas de Robert Jordan estrenó su segunda temporada en Prime Video hace unos días. En esta nueva entrega, se toma como base la segunda novela de la saga, La Rueda del Tiempo: La gran cacería, y los combina con algunos elementos del tercer libro, El dragón renacido.

📺 Yo soy Groot 2 – Disney+

6 de septiembre

El pequeño Groot regresa a la pantalla en esta segunda temporada de cortos que estará compuesta por cinco relatos, escritos y dirigidos por la la animadora estadounidense Kirsten Lepore (de Marcel the shell with shoes on). Vin Diesel vuelve como la voz de Groot en estas nuevas aventuras que lo llevarán, entre otras cosas, a una heladería espacial.

📺 El cuerpo en llamas – Netflix

8 de septiembre

El nuevo thriller español está inspirado en hechos reales. El relato inicia cuando hallan a un policía muerto, con el cuerpo calcinado y las sospechas recaen sobre dos agentes: su novia y el amante de ella. La investigación saca a la luz una red de relaciones tóxicas y escandalosas entre los personajes. En el elenco se encuentran Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y Eva Llorach, entre otros.

📺 The changeling: sombras de Nueva York – AppleTV

8 de septiembre

Descrita como un cuento de hadas para adultos convertido en historia de terror, la nueva serie de Apple TV nos cuenta la historia de amor de Apollo (Lakeith Stanfield, Bill en Judas y el mesías negro) y Emma (Clark Backo, Rosie en LetterKenny) hasta la desaparición misteriosa de Emma. En esta mezcla de fantasía y terror, veremos a Apollo que se encuentra en una odisea que desafía a la muerte en una Nueva York que no sabía que existía.

📺 The Morning Show 3 – AppleTV

13 de septiembre

Vuelven Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en la tercera temporada de The Morning Show. La serie explora el despiadado mundo de los noticieros matutinos y las vidas de las personas que despiertan a Estados Unidos todas las mañanas. Esta temporada se presenta como un campo de batalla en el que el futuro del canal se encuentra en peligro tras la aparición de un magnate de la tecnología que muestra interés en adquirir la cadena de televisión.

🎬 Justified: Ciudad Salvaje – Star+

13 de septiembre

Los ocho episodios de la nueva serie de Dave Andron y Michael Dinner llegan a Star+, la misma plataforma en la que se encuentran las seis temporadas de la serie original también basada en relatos originales de Elmore Leonard. Más de ocho años después del último episodio, Givens (interpretado por Timothy Olyphant) vuelve al ruedo para seguir imponiendo la ley a como dé lugar mientras intenta cumplir con sus deberes de padre con Willa (Vivian Olyphant, hija del Timothy en la vida real).

🎬 La probabilidad estadística del amor a primera vista – Netflix

15 de septiembre

Hadley (Haley Lu Richardson, Portia en The White Lotus) y Oliver (Ben Hardy, Roger Taylor en la película sobre Queen, Bohemian Rhapsody) son completos extraños, pero después de que Hadley pierda su vuelo a Londres, conoce a Oliver en el aeropuerto y es amor a primera vista. En el caos aeroportuario se separan y encontrarse de nuevo parece algo imposible.

📺 Sex Education – Netflix

21 de septiembre

En esta cuarta y última temporada de la serie que cautivó a la audiencia de la plataforma de la N roja, los estudiantes de Moordale se encuentran a la deriva después del final de la temporada anterior, cuando la escuela cerró sus puertas. Esta vez, Otis (interpertado por Asa Butterfield) no es el único terapeuta sexual y deberá hallar su camino en Cavendish, su nueva escuela ahora que Maeve (Emma Mackey) se fue a Estados Unidos.

📺 Gen V – Prime Video

29 de septiembre

El nuevo spin off de The Boys, la serie basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, se inspira en un arco de la historieta original aparecido en We gotta go now. Los ocho episodios de esta primera temporada nos llevarán a la Universidad Godolkin exclusiva para jóvenes superhéroes administrada por Vought International. Esta es la primera generación de héroes conscientes de sus poderes, lo que pondrá a prueba su moral.

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.