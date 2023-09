«Alén de la Patagonia»: cómo se hizo la increíble serie animada del IUPA que estrenará Paka Paka

“Alén de la Patagonia”, la serie animada de ocho capítulos creada por IUPA Toons, el área de animación del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, de Roca, y coproducida junto a Paka Paka, será estrenada este lunes, a las 15, por la señal nacional.

Alén (“claridad” en lengua mapuche) es una niña de 10 años, curiosa, alegre quien, junto a su perro Ayún, visita todos los veranos a su abuela en Villa Aliwé. Allí, Alén, su amigo Beto y Ayún, claro, viven divertidas situaciones explorando la naturaleza del lugar, conociendo su gente, mitos y leyendas.



El proyecto está atravesado por la temática ecológica, la conservación de los saberes ancestrales; además, profundiza en los diferentes tipos de vínculos que mantiene el personaje en su entorno. “Alén de la Patagonia” tiene como objetivo entretener y educar a los niños y niñas, jóvenes y adultos, con acento e impronta regional, pero con carácter universal.

Si bien todos estos conceptos estaban claros en las mentes de sus creadores, su desarrollo no iba a resultarles tan sencillo. En IUPA Toons sabían que querían contar una historia animada seriada emplazada en la Patagonia, un proyecto que superara lo que hasta aquí habían producido en sus casi diez años de existencia.

Luego de haber generado piezas animadas de unos pocos minutos, para IUPA Toons era el momento de dar un salto creativo y de producción, un proyecto con un mayor volumen de animación. Entonces apareció Alén, la Patagonia y sus leyendas. Sí, pero… ¿y?

Alén mochilera, durante una de las aventuras de la niña motivada por las leyendas patagónicas.



“Cuando nos decidimos a hacerlo pensamos en una especie de Zamba patagónico, así surgió originalmente el proyecto de Alén”, cuenta Lara Decuzzi, productora en el Centro de Producción y en IUPA Toons y docente de Producción en la carrera de Cine. “Lo estuvimos desarrollando durante un año y medio y la verdad es que no dábamos en el clavo con la historia, con el formato, nos parecía que siempre nos faltaba algo. Decidimos incorporar a Mariano Rojo como guionista y lo resolvió al toque: una nena de diez años que visita a su abuela que conoce de leyendas regionales de la Patagonia y que, con su amigo y su perro, va detrás de las travesuras de las leyendas. Eso es lo que sucede en cada capítulo. Cuando aparecieron los guiones apareció todo. Nosotros sabíamos que queríamos contar la historia de este personaje, queríamos que fuera en formato seriado y no teníamos la experiencia de trabajar en proyecto con tanto volumen de animación. A partir de los guiones fue que se enderezó todo”.

Hasta ahora no habíamos hecho un proyecto tan grande como es producir una serie de ocho capítulos de ocho minutos cada uno; es decir, con más de una hora de animación. Lara Decuzzi, productora de «Alén de la Patagonia»



Con los guiones ya resueltos y la historia encaminada, el equipo comenzó a trabajar en lo que se denominan la biblia del proyecto, una carpeta que incluye el perfil de los personajes, los paisajes, la técnica de animación que se va a aplicar, etcétera. Con todo eso, se presentaron al Premio Desarrollo Platino Industria en Animation!, en el festival Ventana Sur 2020. Con ese premio otorgado desarrollaron aún más la biblia del proyecto y se lo acercaron a Paka Paka. “Y Paka Paka agarró viaje: nos propuso hacer una coproducción”, resume Decuzzi. En ese momento se suma Mariana Loterszpil, como asesora de producción

Cómo se hizo “Alén de la Patagonia»



La técnica de animación utilizada es la de 2D Cut Out, After Effect y Photoshop El primer capítulo tiene algunas escenas de animación tradicional cuadro por cuadro, pero se dieron cuenta de que le llevaba demasiado tiempo porque la animación cut out trabaja con un criterio de marioneta, en cambio la animación tradicional es a partir de cada una de las partes.

Parte del equipo de IUPA Toons durante el desarrollo de la serie animada.



Cuando IUPA Toons cerró el esquema de coproducción con Paka Paka tuvo que ajustarse a un estricto cronograma de entregas de cada una de las partes del proceso creativo que debía ser respetado. “Entonces tuvimos que agrandar el equipo, por lo que armamos un sistema de pasantías donde sumamos estudiantes avanzados de la tecnicatura de animación que luego, a lo largo del proyecto, se fueron recibiendo. La dinámica de trabajo fue la siguiente: nosotros teníamos el desglose de la cantidad de planos que teníamos que filmar y se repartían entre cinco o seis animadores. El director, Dante Di Giovanni, recibía las animaciones y decía si estaban bien o no, o qué cosas había que corregir. Pero hubo que homogeneizar la pluma para decirlo de alguna manera para trabajas con seis animadores diferente y que esa diferencia no se notara. Fue el trabajo de un equipo ensamblado”.

Alén, Beto y Ayún, amigos inseparables en la aventura por la Patagonia.



La unidad mínima en la animación es el guion. Si en un filme se hace un casting para ver actores, en la animación ese casting son los bocetos de los personajes. Luego, vienen las locaciones donde van a transcurrir las historias. Son dibujos que no son planos, tienen perspectiva y una gama de colores y sombras.

Lo siguiente es lo que en la animación se denominada animática, especie de borrador o story board animado de desarrollo de la propia animación: si Alén camina hacia el bosque, cuánto dura esa caminata, hasta qué punto del bosque lo hace, etcétera.

En la animática también se trabaja con la banda sonora porque en esa caminata del personaje los pasos tienen que sonar a algo y va a sonar diferente si es sobre el agua o sobre el barro, por ejemplo. También se incluye la música, que en este caso es original compuesta por … Por último, se produce el ensamble de todos estos elementos, una paciente y apasionada combinación de trabajo técnico muchas veces artesanal.

Story Board del primer capítulo de “Alén de la Patagonia”.



Un capítulo aparte merece el casting de voces, acaso lo más cercano a un casting de película: si los actores y actrices se dibujan, sus voces, en cambio, son bien reales y humanas. “Vinieron chicos de la carrera de arte dramático del IUPA y de la orientación en locución de la carrera de Comunicación Social de la UNC, de hecho, Abril Lagos, cuya voz es la voz de Alén, es una egresada de esa carrera”, revela Decuzzi.

Con el guion resuelto comenzó el casting de voces bajo la dirección de Ricardo Peinado. Di Giovani les explicaba a los postulantes cómo era la expresión física de la animación y Peinado los ayudaba con herramientas de la actuación para mejorar la expresión oral y darles a las voces un color, un matiz y una velocidad particulares a cada personaje, que no siempre eran humanos. Por caso, hubo que ponerles voces a dos serpientes, una de tierra y otra de agua para lo cual ambos intérpretes debieron encontrar el tono adecuado a esos personajes tan particulares.

IUPA Toones: los nuevos desafíos



Lara Decuzzi, de amplia experiencia en producción audiovisual regional, hace un balance de “Alén de la Patagonia” y no duda en destacar que “tiene estándares internacionales, muy mainstream, podría estar programada en cualquier señal de animación y tiene un volumen de animación que es grandísimo. Cualquier película de animación que dura una hora o una hora y media tiene el mismo periodo de producción que el que tuvimos nosotros con Alen”.

También remarcó la construcción de un equipo de producción sólido y con recursos propios que poner en valor la parte formativa también. “Te estás formando para hacer esto acá. La unión entre formación y producción es muy importante”.

“Ya estamos trabajando en un formato de cortometraje de Alen porque nos dimos cuenta de que podemos hacer una animación más desarrollada, más jugada». Lara Decuzzi, productora de IUPA Toons.



Recuerda Decuzzi que durante el largo proceso de producción de la serie pasaron de la sobreexcitación del principio a preguntarse si realmente estaba bueno lo que estaban haciendo y ahora, tres años después de aquellas incertidumbres propias de estar embarcados en un proyecto tan grande como inédito, verlo terminado y saber que está bueno “sentimos una enorme satisfacción. Expandir el equipo de animadores, capacitar pasantes, sacarle la vuelta a la técnica de animación… hay satisfacción en la calidad de lo obtenido. Haberlo terminado no es poco.”

¿Y ahora? “Ya estamos trabajando en un formato de cortometraje de Alen porque nos dimos cuenta de que podemos hacer una animación más desarrollada, más jugada. Ya estamos trabajando en un cortometraje que nos permita profundizar en algunas otras cosas de la historia. Lo que viene es el el cortometraje de Alén en la Patagonia.

Ficha técnica de «Alén de la Patagonia

Parte del equio de producción y de voces de Alén de la Patagonia».

Elenco (voces):

Alén: Abril Lagos

Beto: Fernanda Pincheira

Abuela Carmen: Lina Destéfanis

Tren Tren: Darío Di Meglio

Kai Kai: Tulio Hajos

Machi: Karina Acosta

Guardabosques: Ricardo Di Giovanni

Equipo técnico

Dirección: Dante Di Giovanni

Guión: Mariano Rojo

Producción: Lara Decuzzi y

Nicolás Martínez

Asesoría y tutoría: Mariana Loterszpil

Story board: Ezequiel Ziaurriz Culla y Sergio Paci

Animatic: Matías Tondato y

Camila González

Diseño de personajes: Ezequiel Ziaurriz Culla, Dante Di Giovanni, Paula Sánchez, Sergio Paci

Dirección de arte: Victoria López Gargiulo.

Diseño de escenarios: Victoria López Gargiulo y Sergio Paci

Rigging: Dante Di Giovanni

Animación cutout: Dante Di Giovanni, Matías Olate, Gio Mazziotti, Mercedes Ávila, Micaela Bargiggia, Sofía Peinetti solo cap 1

Animación tradicional: Ezequiel Ziaurriz Culla

Asistencia en Animación tradicional: Agustina Roa

Lip sync: Federico Videla

Diseño y motion graphic: Sergio Paci

Diseño de sonido y foley: Matías Tondato

Dirección de actores: Ricardo Peinado, Dante Di Giovanni y Matías Tondato

Música original: Marcos Joubert

Músicos: Roberto García (guitarras), Pablo Joubert (bajo), Marcos Joubert (batería)

¿Qué es IUPA Toons?

IUPA Toons es el área de animación del Instituto Universitario Patagónico de las Artes que funciona en General Roca, Río Negro. Se constituyó como un espacio de experimentación, formación y generación de contenidos de alta calidad relacionados a las técnicas de animación digital y nuevas narrativas. Está conformado por docentes y alumnos avanzados y egresados. Su objetivo es producir contenidos originales para diversos soportes así como generar una incubadora de proyectos.

IUPA Toons se creó en 2013 como un proyecto de extensión de lUPA con algunos egresados que tenían interés en explorar la animación regional, incluso antes que se abriera carrera de Tecnicatura de Animación. Así el equipo fue creciendo junto con las producciones realizadas: dos series para Pinturerías El Dante, Pintino y Pintacho; Caos & Percance; micros Lua de noche; cortometraje Final feliz; micros de Arte y Tecnología para TEC TV; serie corta Pintino y sus amigos.