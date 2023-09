Música y obsesión: Mariana Enriquez cuenta su historia de amor con la banda Suede en Porque demasiado no es suficiente

La pasión de la escritora argentina Mariana Enriquez por la música no es ningún cuento desconocido. Se plasmó en su acercamiento al periodismo de rock con títulos que hacen guiños sutiles, como la novela Cómo desaparecer completamente (en honor a la canción de Radiohead How to disappear completely), hasta referencias más evidentes, como la nouvelle Este es el mar, que recorre las muertes de músicos como Kurt Cobain (Nirvana), Sid Vicious (Sex Pistols) y Jim Morrison (The Doors).

Además de haberse lucido en la ficción con colecciones de cuentos como Las cosas que perdimos en el fuego y su última novela, Nuestra parte de noche (que le valió el Premio Herralde y se tradujo a 22 idiomas), la escritora ya había experimentado con el género de no-ficción en La hermana menor, el retrato de la escritora Silvina Ocampo. Volviendo a combinar lo mejor del periodismo y de la literatura, próximamente estará disponible Porque demasiado no es suficiente, el libro que relata su historia de amor con la banda inglesa Suede.

En una entrevista con La Tercera, la autora comentó que se trata sobre el fanatismo, y su forma narrativa está entre la autoficción y el ensayo. Para ella, Suede no es un tótem o un dios inalcanzable. En la música, este lugar está reservado para Nick Cave, asociado a una idea de la perfección absoluta. La banda inglesa, en cambio, es cercana.

De hecho, hace no mucho es amiga del bajista y escritor Mat Osman, y gracias a ello llegó a cumplir a los 50 años su sueño de los 20, aunque no fue exactamente como lo imaginó. “Estuve en el backstage, eran todos un montón de señores y señoras, planchando las camisas, tomando agua. Ellos tomaban vino caro porque sino al otro día se sentían mal”, contó sobre el evento que utiliza como cierre del libro. Su cariño y sensación de proximidad con la banda, agregó, tiene que ver con sus gustos y las edades similares.

Sin embargo, el relato de esa misma noche en una entrevista con la Rolling Stone es mucho más acalorado, y allí se entiende por qué estamos ante un ensayo sobre el fanatismo. Insinuando algunos detalles sobre este próximo libro, la escritora habló sobre lo delicadas que pueden ser las relaciones entre estrellas y fanáticos (cuando se concretan), y dónde se dibuja la línea de poder.



Esa reflexión empieza con el recuerdo del backstage en la sala de conciertos sinfónicos Salle Pleyel de París, el 17 de mayo de 2022. “Por favor, ponete la ropa, que esto es insoportable para mí”, suplicaba Enríquez a Brett Anderson (cantante de Suede), que planchaba su camisa. Sobre el fanatismo, ella comentó:

“Estoy pensando el fanatismo como una cosa iniciática de la sexualidad de las mujeres. Pienso en las mujeres que seguían al dios Pan [divinidad griega de la sexualidad masculina] o las mujeres que se desnudaban delante de [Franz] Liszt en el siglo XVII. No de la mujer empoderada sino despojada, entregada a otro tipo de poderes. A mí eso me parece muy interesante y es repetitivo históricamente. Es igual si ves a las chicas gritando por los Beatles o por Harry Styles o por Rosalía. Yo lo vi en un show de Backstreet Boys una vez y me asustó porque parecía una cosa medio monstruosa, un sonido continuo, atronador. Y yo no me siento afuera de eso”.

Ahora sí, vemos por qué Demasiado no es suficiente. El libro será editado por la casa independiente chilena Montacerdos y será distribuído por Big Sur Argentina. La fecha que tenemos, por el momento, es “pronto”.

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.