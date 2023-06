«Radojka», con Cecilia Dopazo y Patricia Palmer, regresa al Alto Valle este fin de semana

“Radojka”, comedia protagonizada por Patricia Palmer y Cecilia Dopazo bajo la dirección de Diego Rinaldi, vuelve a la región, a poco menos de un año de su anterior visita, para una serie de tres funciones el Alto Valle. La gira comenzará el próximo martes 27, a las 21, en Casa de la Cultura de Roca; seguirá el miércoles 28, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti; y se despedirá el jueves 29, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén.



Escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, “Radojka” es una comedia de humor inteligente protagonizada por una anciana serbia llamada justamente Radojka, que en serbio significa alegría, y dos mujeres, Gloria (Patricia Palmer) y Lucía (Cecilia Dopazo), que se unen en un inesperado suceso que desencadena la trama de esta inolvidable comedia y las lleva a tomar una radical decisión para poder subsistir y conservar su trabajo. A partir de ahí, las actrices entran en un juego de humor desopilante que busca dar respuesta a una pregunta inquietante: ¿qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo?

Cecilia Dopazo y Patricia Palmer protagonizan «Radojka».



En “Radojka”, Patricia Palmer y Cecilia Dopazo se complementan a la perfección a partir de sus propias características actorales y las que les ofrecen sus personajes. “Los personajes tienen, cada uno de ellos, un arco muy interesante, y el desenlace es inesperado, sumamente impredecible, algo que el público valora y agradece”, sugería Dopazo en un diálogo con Diario RÍO NEGRO, a propósito de aquella primera visita de la obra en septiembre del año pasado.

“Gloria y Lucía son dos mujeres grandes que hace ya varios años que trabajan de cuidar personas y particularmente a Radojka. La conocen muy bien, conocen sus gustos, sus horarios y rutinas y están todas muy acostumbradas y cómodas en esa convivencia”, contaba quien fuera protagonista del filme “Tango Feroz” y “Caballos Salvajes”, entre otros.

¿Cómo se llevan entre ellas? “Gloria es una mujer con carácter muy fuerte y manipuladora y Lucía pareciera mucho más insegura con la autoestima baja y que siente que no puede pensar por sí misma. Gloria se aprovecha de eso y la manipula”, revelaba Dopazo.

“Lucía la quiere mucho a Gloria, la quiere, la respeta y la admira”, apuntaba Dopazo, “pero, a la vez le tiene miedo y le tiene bronca. Todo eso junto (risas) porque tiene una personalidad más débil, pongámoslo así, es muy manipulada por Gloria, eso le da bronca, pero por otro lado la admira”.



Por su parte, en palabras de Palmer, “Gloria la aprecia a Lucía y cree que ella es su salvación ese momento conflictivo. Es una persona a la que no le es fácil conseguir trabajo por su situación física y por su edad y tiene envidia de Lucía, que es más joven y ágil. Un vínculo de amor odio como se da en todos los órdenes de la vida”.

Si bien se trata de una comedia estructurada para hacer reír al público con diálogos y situaciones cruzadas por el humor negro (y no menos negras ocurrencias), la obra pone en escena con ese realismo puro al que se refiere Patricia Palmer el mundo del trabajo para mujeres mayores. En coincidencia, Cecilia Dopazo revela que “la obra parte de una premisa muy real, que es la que le da absoluta verosimilitud y que a partir de ella el conflicto se hace muy contundente. Esa premisa es que cuando dos mujeres grandes se quedan sin trabajo no les es fácil conseguir otro, al contrario. Este tema se convierte en un conflicto fuerte que pasa a ser un gran motor para que comiencen a pensar en hacer cualquier cosa con tal de conservar sus trabajos. Y si bien la obra parte de esa premisa, lo hace con un distanciamiento necesario como para poder reírse y que la obra funcione con mucho humor”.

Las entradas para las tres funciones en el Alto Valle pueden conseguirse por sistema a través de plateanet.com.