Es albañil y se hizo famoso por su parecido a Brad Pitt

Brad Pitt y Nathan Meads

Se trata de Nathan Meads, un trabajador inglés con un gran parecido al actor Brad Pitt. A sus 35 años, este nativo de Oxford (Inglaterra) reconoce en una entrevista con el 'Daily Mail' que él mismo no se ve tan parecido al famoso actor, con el que le empezaron a confundir ya hace diez años.

Según reconoció, no hizo nada para potenciar el parecido, salvo dejarse una barba similar a la del actor. Según cuenta, no puede salir sin que alguien lo confunda con la estrella de Hollywood. "No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt", asegura Nathan.

Tiene una cuenta de Instagram (@bradpitt_lookalike)que se acerca a los 15.000 seguidores y en ella posa imitando algunos de los looks del actor en películas como 'El club de la lucha', además de reseñar sus apariciones en la prensa internacional en calidad de doble del actor.

También decidió hacer su propia cuenta de Only Fans en donde explicó que comparte “contenido explícito”. Sumado a esto, Nathan cobra de 500 a 1,000 libras esterlinas por apariciones como “el doble de Brad Pitt”.