Es de Las Ovejas y pagó $ 141.000 por un auto 0 km que nunca recibió

“Me llenaron de ilusiones”. Así comenzó su relato Héctor Horacio Jorquera, un vecino de la localidad de Las Ovejas -en el norte nequino- quien esta mañana llegó a Roca para buscar respuestas.

Es que hace unos meses tomó contacto -a través de las redes sociales- con representantes de una empresa, a la que identificó como Propieta Construcciones, que tiene su sede en calle La Pampa 1557 de nuestra ciudad y que se dedica a la venta de casas prefabricadas y automóviles.

“Me vendieron un plan de un auto. Me hicieron depositar 11.000 pesos para ya garantizarlo. Resulta que me tuvieron a las vueltas, no me mandaron el contrato y después me hicieron depositar 141.000 pesos con la promesa que iba a tener mi O kilómetro“, dijo este joven neuquino, quien aseguró que la firma tiene su sede en Córdoba.

Si bien reconoció que cometió un error al confiar en personas con las cuales no había tenido ningún tipo de contacto, detalló que él constató que tenían oficinas en Roca y que en todo momento estuvo en contacto con una persona que sería de apellido Martín.

Héctor quiere recuperar el dinero que pagó pero hasta el momento, solo recibió promesas. (foto Gonzalo Maldonado)

“Resulta que ahora vengo y me dicen que no vaya a los medios, que no haga denuncia y que mañana me van a depositar el dinero. Pero yo lo primero que voy a hacer es ir a la Comisaría Tercera a hacer la denuncia por estafa“, dijo este vecino, quien es auxiliar en una escuela de esa localidad ubicada en el norte neuquino.

Jorquera explicó que eran sus ahorros de hace muchos años y que había decidido finalmente tener un auto cero kilómetro. “Sé que soy un tonto porque confié en ellos pero no quiero que esto le vuelva a pasar a otros vecinos porque muchos habitantes del norte neuquino también confiaron en ellos”, sostuvo.

Este medio intentó tomar contacto con los representantes de la firma pero al ver llegar a los periodistas de este medio, la joven que estaba a cargo de la oficina -que tiene su fachada cubierta por papeles de diario- rápidamente cerró las puertas y se retiró del lugar.

Dos efectivos de la Comisaría Tercera también habían llegado a las oficinas ubicadas en La Pampa, entre Mitre y Tucumán, alertados por el reclamo del damnificado quien tenía previsto realizar la denuncia en las próximas horas.