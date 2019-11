Es falso que en un audio Laura Alonso dijo que va a presentar un pedido de juicio político contra CFK

Circula entre los usuarios de redes sociales y WhatsApp un audio de un minuto y medio que se le adjudica a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso. En él, se puede escuchar la voz de una mujer diciendo que está preparando un juicio político contra la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, Reverso pudo comprobar que esto es falso: un estudio comparativo de voces realizado por ingenieros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) demostró que la voz del audio no coincide con la de la funcionaria de Cambiemos y que, por ende, no es ella la que habla en el contenido que se volvió viral.

La desinformación circula principalmente entre los usuarios de WhatsApp, que la enviaron al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) en reiteradas ocasiones para que sea verificada. El audio fue también compartido en Facebook, donde tuvo más de 2300 compartidos y 30 mil reproducciones y en YouTube (ver acá y acá). En Twitter, fue publicado por varios usuarios -entre ellos el de Radio 10, aliado de Reverso, desde donde contestaron que difundieron el contenido sin saber que no era la funcionaria- y en total alcanzó los 2700 retuits y 85 mil reproducciones.

Algunos medios, como El Intransigente, Primereando y Noticias en Red, se hicieron eco de este audio y compartieron su contenido, pero aclararon en las mismas notas que la funcionaria lo desmintió mediante su cuenta de Twitter.

Qué dice el audio viral

“No podemos esperar más tiempo, hay que hacer el juicio político ya. Es lo que quiero que difundan. Yo lo voy a preparar y lo voy a presentar la semana que viene porque esto es una joda, estamos en alto peligro. Cristina viene y cambia las piezas del ajedrez como quiere, esto va a ser un desastre y no quiero que sea un desastre. No me importa ser perseguida ni asesinada, quiero hacer lo que sea para que la saquen de una buena vez, si hay que pedir el juicio político como lo hizo [el fiscal Alberto] Nisman lo voy a hacer, tengo los documentos necesarios, que son de público conocimiento, para hacerlo. Hasta está [el empresario] Lázaro Báez en esos documentos, que dice que no es testaferro y lo es. Documentos de Suiza que certifican que él es testaferro y su cuñado también” (sic), dice la mujer que habla en el audio viral de 1:37 minutos de duración.

El audio fue compartido en redes sociales junto a textos como: “El macrismo no se resigna a entregar el mando. Se filtró un Audio de Laura Alonso, ella pretende impedir la asunción de CFK como presidenta del Senado. ¿Estamos en presencia de un intento de golpe contra el próximo gobierno? ¿Quien le da órdenes a Laura Alonso?” (sic).

Por qué no es Alonso la mujer del audio

Reverso consultó sobre el audio atribuido a Alonso al equipo del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS) del Conicet, a cargo del investigador Jorge Gurlekian. A través de BlackVox, una “empresa incubada en el laboratorio que brinda herramientas tecnológicas para aplicaciones de audición y habla” y creadora del sistema Forensia, el LIS realizó una investigación exhaustiva del audio a pedido de este medio para verificar si le pertenece o no a la funcionaria.

El informe, a cargo del doctor en Ingeniería Pedro Univaso, comparó el audio viral con dos audios enviados por Alonso a pedido de este medio y 4 segmentos de entrevistas de YouTube: determinó que existe una probabilidad del 99.9996% de que la grabación viral es falsa.

Al respecto, el documento explica que, en una escala entre -5.0 y +5.0, la comparación de voces entre la grabación “dubitada” (el audio viral) y las “indubitadas” (los audios de Alonso enviados por ella y sus entrevistas en YouTube) dio como resultado un valor promedio de -2.71, “donde los valores positivos corresponden a un grado de certeza en la correspondencia entre la voces y los valores negativos a una falta de certeza”. El resultado fue que “existe una fuerte evidencia que el audio dubitado y los indubitados no han sido emitidos por la misma persona”.

Alonso desmintió que sea ella la mujer del audio

La titular de la Oficina Anticorrupción rechazó que la persona del audio difundido fuese ella y, como se dijo, mandó un audio a Reverso sobre el tema.

“Estuvo circulando estos días un audio falso donde se dice que yo sería la persona que está promoviendo un pedido de juicio político: la verdad es que no soy yo, sinceramente debo desmentir como lo hice en Twitter y espero y me gustaría que este tipo de circulación de audios falsos no suceda más con ninguna persona, pero lamentablemente vivimos en una época de noticias falsas que se quieren fabricar y no son reales”, dijo Alonso a este medio.

Publicación de Twitter de Laura Alonso en donde desmiente que sea ella la del audio viral.

Durante esta campaña electoral circularon otros audios que fueron atribuidos falsamente a un político o a una persona pública. Ocurrió lo mismo con el líder del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro; el ex candidato a diputado provincial por Juntos por La Rioja, Pablo Yapur; el diputado nacional por Red Argentina, Felipe Solá; con el diputado nacional por Cambiemos y candidato a intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; y con el periodista de investigación del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, en cuyos casos Reverso también demostró que las grabaciones que circulaban como si fueran de ellos no lo eran.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

