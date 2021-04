Es hora de ir a pescar al Parque Nacional Laguna Blanca

Las reposeras apuntan al cerro Chachil, la playa está tranquila y cientos de aves musicalizan el día con su canto. El Parque Nacional Laguna Blanca, a 40 kilómetros de Zapala, guarda bellezas y por esta época invita a la pesca.

La pesca invernal es uno de los atractivos de este humedal que ofrece la posibilidad de capturar percas con poca dificultad. Es ideal para las visitas en familia y para que los chicos hagan sus primeras armas en la especialidad.

Desde 2001 el Parque Nacional regula la pesca recreativa entre los meses de abril a octubre.

El biólogo Leonardo Datri, intendente del Parque Nacional Laguna Blanca, en el programa Vos a Diario, con Virgina Trifogli y Mario Rojas, contó que es importante que los aficionados vayan. Aunque suena raro que en un Parque Nacional aliente la pesca, explicó: “La perca es un pez exótico para este ecosistema. Es nativo de los cuerpos de agua de la Patagonia, pero acá fue introducido en la década del 40 y luego en la década del 60. Por el cambio climático, y por la dinámica propia de la población , se generó una superproducción que afecta a la población de cisnes de cuello negro que habitan la laguna”.

Por ello, desde 2001 el Parque Nacional regula la pesca recreativa entre los meses de abril a octubre como una de las medidas adoptadas de control de la especie, con el objetivo de recuperar las condiciones que le dan carácter de humedal de importancia internacional a la laguna. Por eso es pesca con retiro y se pueden llevar hasta 15 piezas por persona por día

“La perca es una complicación grande en nuestro Parque, en 2016 por ejemplo, era tal la sobrepoblación que murieron de manera natural 30 mil percas, fueron tapas de diarios, y aún así las poblaciones se mantienen altas. Afectan a las aves porque se altera la condición física y química del agua". dijo Leonardo Datri, intendente del Parque Nacional Laguna Blanca, en el programa radial Vos a Diario.

Lagunas y ambientes áridos.

Invita, y va a contramano de la temporada de pesca en Patagonia, que va llegando a su fin cuando aquí comienza. Aclaró que en la laguna no se puede navegar, por la gran presencia de aves, que tienen un alto valor de conservación. Con 11 mil hectáreas, tiene las mismas especies de aves, que parques que son 20 veces más grandes.

“La apretura de temporada nos encuentra con medidas de prevención de covid. Los permisos se vendían en el Parque los sábados y domingo y en el Portal del Pehén, pero para lo que queda de abril, solo se venderá en la página de internet, en Cazaypesca.com.ar", dijo.

Se solicita a los pescadores llevar los peces enteros y hacer el vicerado en sus casas. Es un parque y en pandemia, se volvió un polo atractivo para el habitante de Zapala, que van a matear, pasar la tarde en la playa y se debe cuidar este espacio de uso público común. Aclararon que el camping no está habilitado, tampoco el balneario (hay sanguijuelas que pueden adherirse a la piel), pero como las playas son amplias, se puede ir a pasar el día.

7 lagunas forman esta cuenca y Laguna Blanca es la más grande. En ellas se depositan aguas que bajan de deshielo y para los ecólogos son espacios muy interesantes. Son islas biogeográficas porque en un mar de aridez, estos cuerpos de agua generan endemismos. Tal es el caso de una rana que hay aquí que no está en otro lugar del mundo.