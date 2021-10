Escribí estas letras cual fiel testamento / para el que lo escuche antes que esté muerto, que el cielo no quiera, yo solo lo escribo.

Yo te digo amigo que ha pesar del golpe / de sueños perdidos, yo siento por dentro / que este desafío lo llevo bien puesto.

Quizás me perdí, en alguna esquina, / en algún momento, pero siempre supe, / no me lo preguntes, me guíe por brisas / que empuja este viento.

Nada es tan difícil si se juega en serio, / es como jugar al juego invisible / que te estás perdiendo.

Y si te han robado o si te mintieron, / aún si rieron de tu frágil llama, / quiero que te rías como yo te siento, / la luz de un diamante brillando por dentro.

Es mi testamento, te lo digo en vida, / es lo que te escribo, te lo digo cierto.

Roberto Savasta

BARILOCHE