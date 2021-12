«Es un lindo mimo estar nominado», reconoció Ginóbili sobre el Hall de la Fama de la NBA

El exbasquetbolista Emanuel Ginóbili reconoció este sábado que es un «lindo mimo» estar entre los nominados para ingresar al Hall de la Fama de la NBA de los Estados Unidos por sus cuatro títulos con San Antonio Spurs.

«Es un honor. Me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambia si me eligen o no. Si se da, genial. Si no se da, no pasa nada. Es algo muy importante a nivel básquet», comentó el bahiense en una entrevista con Solo Básquet.

Ginóbili, de 44 años, podría convertirse en el primer hispanoparlante en ingresar a un lugar exclusivo en el que se encuentran Michael Jordan, Larry Bird, Tim Duncan y Kobe Bryant, entre otros.

Los principales competidores de Ginóbili, de 44 años, serán otros basquetbolistas de carrera tan dilatada y prolífica como la suya, como Shawn Marion, Richard Hamilton, Mark Jackson, Marcus Camby, Chauncey Billups, Tom Chambers, Muggsy Bogues, Michael Finley y Tim Hardaway.

El campeón olímpico en Atenas 2004 regresó este año a San Antonio Spurs en un rol puntual de desarrollo de talentos jóvenes y como scouting, algo que le gusta por la «responsabilidad» de colaborar con el «futuro de la franquicia».

«Pop me dijo ´Dejate de joder de andar en bicicleta y haciendo cosas por el mundo y vení a laburar´, y lo que dice el Jefe, se hace. No podía todo lo que él pretendía, pero hicimos una especie de punto medio y llegamos a este acuerdo», relató sobre el diálogo con su exentrenador Greg Popovich.

“Me encanta porque estoy en casa. Es en cierto modo lo que hacía antes, pero sin estar con dolor ni estrés. Trato de compartir mi experiencia y ser un nexo entre la dirigencia y los jugadores”, valoró.

Por otro lado, Manu se refirió al presente de Facundo Campazzo en Denver Nuggets, que después de un mal comienzo personal en la temporada entre el poco tiempo en cancha y el coronavirus positivo consiguió hacerse de minutos también por las lesiones de sus compañeros.

«Facu es uno de los mejores generadores de juego del mundo. Hoy, aún en un equipo que juega sin un base tradicional, logra ser importante y se hace notar. Parece que su juego no se destaca tanto, pero busca la forma de hacerlo cuando juega sus 25/30 minutos”, reflexionó.

Sin embargo, otra fue la visión sobre el presente de Gabriel Deck en Oklahoma Thunder City, debido a que el entrenador «le da prioridad a otros jugadores y tiene una situación compleja de cara al futuro».

Finalmente, Manu analizó la realidad del tercer argentino en la NBA, Leandro Bolmaro, que está en su primera temporada con Minesotta Timberwolves: “Leandro está conociendo el sistema y va a tener miles de oportunidades y va a terminar jugando. Tiene que aprovechar para aprender».

“Estoy mirando bastante NBA y es parte de mi trabajo ver a San Antonio. Es asombroso el talento y habilidad de los jugadores de hoy en día. Es una NBA muy distinta a la que jugué yo. Hoy me costaría mucho marcar a un Curry, un Trae Young, jugadores tan atléticos”, comentó acerca de su vida actual.