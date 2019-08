Escuchá lo nuevo de Lit Killah, antes de su show en Neuquén con Paulo Londra

Lit Killah, una de las figuras del trap argentino que estará en el Neuquén el próximo 14 de septiembre, acaba de publicar su nueva canción, que viene acompañada de su respectivo videoclip. Se trata de "Amor ciego", el simple que sucede a "Eclipse".

"Amor ciego" fue compuesta en Medellín por Lit KIllah junto a Cheztom, conocido por sus trabajos para Maluma y Mau & Ricky, y fue mezclada y masterizada por Icon, responsables de éxitos de CNCO, Reykon y Lali.





Lit Killah es el artista invitado que acompañará a Paulo Londra en el festival de trap más grande que tenga la ciudad de Neuquén hasta el momento. Será el sábado 14 de septiembre en el espacio DUAM.

Paulo Londra, el trapero más exitoso de la escena argentina y el primero en alcanzar trascendencia mundial, pisará suelo neuquino en el marco del “Home Run Tour", que promociona su primer disco, "Homerun".

Para dimensionar la trascendencia del artista cordobés en la escena de la música urbana, basta decir que, en 2018, pasó a ser el artista argentino más escuchado en Spotify, y hoy está en el puesto 129 a nivel mundial, con 17,4 millones de oyentes al mes en esa plataforma. "Homerun", producido por Warner Music, superó los mil millones de streams en pocas semanas.

A este presente arrollador se suma que el pasado 8 de agosto se estrenó el video clip de "Nothing on You", el tema que grabara con el británico Ed Sheeran y el rapero inglés Dave. El video, protagonizado por los tres cantantes, fue filmado en Londres y estuvo dirigido por el equipo que está detrás de la plataforma de música SBTV.

Lit Killah es un freestyler argentino nacido en Salta. Desde chico se nutrió del rap y hip hop, escuchando Eminem, 50Cent y otros. En 2013 empezó a ver videos de Freestyle y naturalmente empezaron a brotarle sus propias rimas.

Rápidamente tomó notoriedad por la rapidez de su doble tempo y su ingenio, aptitudes que le valieron los apodos de “Ametralladora” y “Modo Tomate” (porque se pone colorado al no tomar aire para terminar su frase).

En febrero de 2016 comienza a frecuentar las plazas. Se presentó por primera vez en el encuentro “El Quinto Escalón” (en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito, en Buenos Aires) el 9 de abril, donde batalló contra Klan y Kely, resultando ganador el primero. El 14 de agosto de ese año salió campeón en “El Campito Free VIII”, que se realiza en el Parque Sarmiento de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, en una final contra Beelze. En esa competencia, sus punchlines tuvieron mucha repercusión, en especial la que lanzó contra Duki, utilizando la palabra “brisa”, usada por su rival en el acote anterior.

En 2017 tuvo un muy buen desempeño, ganando dos fechas consecutivas en El Quinto Escalón. Y la fama ya empezaba a sentirse. En una de las fechas lo rodearon cientos de fans y se armó una ronda que no lo dejó salir por casi dos horas, pidiendo fotos y queriendo estar cerca de su ídolo.

El 23 de enero de 2018 editó su primer single, “Apaga el Celular”. El 8 de junio estrenó "Bufón". El 30 de agosto salió "Si Te Vas". Y ahora acaba de publicar "Amor ciego", que aquí te presentamos.