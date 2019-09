Eskulapio celebra sus 25 años con un gran concierto en el Español

Eskulapio es una de las bandas referentes del rock alternativo neuquino. Tal es así que, 25 años después de su conformación, sigue en escena tan vigente como entonces.

Por su formación han pasado varios músicos, pero hay uno, sólo uno, que está desde el primer día: Sebastián Fernández, la voz y la guitarra de Eskulapio, su líder y fundador.



“25 de años son un montón de años para un proyecto independiente, más teniendo en cuenta lo que cuesta mantener un proyecto”, asegura el músico en cuestión, para empezar a hablar de lo que se vivirá en el concierto de esta noche que servirá de celebración por el cuarto de siglo (suena fuerte decirlo así)de un proyecto que compartió escenario con bandas como Living Colour, Sepultura, Marky Ramone, Carajo, Massacre, Almafuerte, Malón, Horcas, Bulldog, El Otro Yo, Arbol, Fun People, Mal de Parkinson, D-Mente, Plan 4, O’Connor, Jauría, Divididos, Cadena Perpetua, entre otras.

La cita es este miércoles, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén. Pero allí no sólo estarán Sebastián, Andrés Sandoval (bajo) y Seky (batería), también se podrá disfrutar de unos 30 artistas de diferentes géneros musicales quienes, a su turno, serán parte de esta gran fiesta.



“La idea fue mezclar a músicos que nunca se habían cruzado tocando. En el show va a haber versiones de Eskulapio, pero con la impronta de cada invitado, no son covers sino interpretaciones”, aseguró Sebastián Fernández sobre el show al que empezó a darle forma hace más de un año. Y ejemplificó: “Con los chicos de Aitué, que hacen folclore, vamos a tocar una canción en la que hacemos un poco de chacarera y zamba”.

También aclaró que el show será bastante variado, no sólo por los invitados, sino porque también estará la fibra rockera, marca indiscutida de Eskulapio.



Para ello, Gerardo “Mono” León, Hector Navarro ,Luis Ferry y Judas (La Estafa Dub), Brooklin (Adhikari) , Fito, Gabriel y Jonas (La Moto) Natalio y Martin (De Armas), Lorena y Santiago (Serphika), Franco y Pipi (Grupo Aitue), Lucio Ortiz, Alejandro Fernández (ex Eskulapio) Cristian Alastuey (ex Eskulapio), Oscar Cascone (ex Eskulapio), Kiri y Milton (Mitosis), Fabian y Caro (Música Chiva), Lucas (Sabios Desigñios), Marcos y Victori (Acida Actitud) y Norman Ponce y Chufi (Doctor Normans) se sumarán al festejo.

Los 25 años me generan las mismas ganas que al principio porque Eskulapio es parte de mi vida” Sebastián Fernández, guitarra y voz fundadoras.



La gran convocatoria fue posible gracias al reconocimiento que obtuvo la banda durante estos 25 años de vida. “Aunque hayan pasado 25 años a Eskulapio lo veo como un proyecto joven, con mucho por hacer”, confió Fernández al hacer haciendo un balance de la vida de la banda. Y entre esas muchas cosas por hacer, hay una que ya está en camino: un documental.

En breve, Eskulapio tendrá un documental en el que se repasará su historia desde los comienzos hasta la actualidad. Se trata de una pieza que está filmando la cooperativa audiovisual La Coosa y que reunirá protagonistas indiscutidos de la vida de Eskulapio.



“Es muy emotivo escuchar a las personas que tienen que ver directa o indirectamente con Eskulapio”, resaltó el líder de la banda sobre el documental que ya está en el camino de hacerse realidad.

“Los 25 años me generan las mismas ganas que al principio porque Eskulapio es parte de mi vida”, resumió Sebastián sobre el paso del tiempo y el aniversario de la banda.

La cita ya está hecha.

Lo que tenés que saber

Día y hora: este miércoles, a las 21. Apertura de puertas a las 20:30.

Lugar: Cine Teatro Español (Av. Argentina 235).

Entradas: 300 pesos

Punto de venta: anticipadas en boleterías del Cine Teatro Español. También habrá venta en puerta al momento del show.