Caso Carrasco: las periodistas que hicieron historia el drama de una familia

De familia humilde, él y sus padres desconocían que tendrían un rol fundamental en la historia de nuestro país. Ese día no fue un miércoles cualquiera, tampoco el abrazo que se dieron en una de las últimas mañanas tibias de Zapala. El verano se despedía de la ciudad y ellos de su único hijo varón. El adiós se demoró un poco más en los brazos de su madre, que mezcló los últimos consejos de cuidado con un “vamos a venir en unos días hijo”, sí contestó Omar, quien ignoraba que moriría tres días más tarde y que con su muerte se pondría fin al Servicio Militar Obligatorio en Argentina.

La calle Omar Carrasco queda en el barrio Progreso de Cutral Co.

Al cumplirse 24 años de su asesinato y en el intento por recordarlo, charlamos con Andrea Vázquez y Verónica Morell, quienes en ese entonces trabajaban como corresponsales de este medio en la agencia Cutral Co y fueron piezas fundamentales en esta historia.

“El hombre ingresó a la oficina a media mañana y lo atendí porque la recepcionista no estaba”, abre el relato Verónica. Francisco Carrasco, padre del que luego fuera conocido como el soldado Carrasco, consultó cuánto costaba poner un aviso de búsqueda de persona. “Le pedí más datos y él me indicó que estaba buscando a su hijo que había ingresado hacía poco al Ejército; que viajaron a visitarlo a Zapala en su primer franco y allí les dijeron que no estaba en el lugar, había desertado. Él y Sebastiana, la madre, necesitaban con urgencia saber su paradero”, dice con la mirada puesta en la distancia y con un brillo en los ojos que refleja la potencia de aquellos recuerdos.

Morell, a pesar del paso del tiempo recuerda como si fuera ayer la seguridad con que Francisco Carrasco hablaba de su hijo; sabía que era imposible que hubiera desertado sin volver a su casa. Quedó impactada, pero necesitaba tiempo para hablar del tema con su compañera, por eso le dijo que esperara para el aviso.

De inmediato compartió la información con Andrea Vázquez, juntas intuyeron que la situación ameritaba un artículo en el diario y no un simple aviso. Faltaba consultar al entonces jefe de la sección policiales, Guillermo Berto, quien autorizó la publicación pero con un requisito: la foto de Carrasco.