Cristina adoptó a Pablo, un niño con VIH, y le cambió la vida

“Pablito me esperaba todas las mañanas agarrado a los barrotes de la cuna sonriendo y fue ahí cuando me di cuenta que yo quería que estuviera siempre conmigo. Trajo mucha alegría a la familia en un momento complicado”, afirma Cristina Agüero, enfermera y madre de Pablo Valenzuela, un joven de 18 años que vive con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) por transmisión vertical de su madre biológica durante el parto.

La historia comienza cuando Pablo, Pablito como le dicen todos, llegó al Heller en un estado delicado de salud debido al VIH no tratado. Y fue Cristina quien veía cómo varias familias sustitutas desistían al conocer su diagnóstico. “Llegaba llorando siempre a casa, quería traerlo conmigo. En ese momento tenía un bebé unos meses más chico que Pablito y pensaba cómo él no puede tener las mismas condiciones que mis hijos. Mi esposo me dijo, ‘te lo querés traer’ y yo le dije que sí”, comenta Cristina quien además da clases en el colegio Marcelino Champagnat en cuidado gerontológico y materno infantil.

Fue así que un día Cristina volvió de su franco y al buscar a Pablito no lo encontró. “Lo habrán adoptado”, pensó . Hasta que la doctora de turno le dijo: “Pablito te está esperando” y Cristina salió corriendo a buscarlo. Esa misma tarde hicieron los papeles para ser la familia sustituta. “Fue un alboroto adoptarlo a Pablo en el barrio y para nuestra familia pero la verdad que ha sido una gran bendición. En ese momento mi exesposo estaba atravesando un duro momento y eso hacía que contempláramos volvernos a Córdoba. Sin embargo, con su llegada fue como que algo se destrabó y todo lo que vino después fue solo abundancia”, dice y agrega que dormía con un bebé en cada brazo.

En ese momento tenía una hija de 10 años, uno de 7 y un bebé meses menor que Pablito.

Nada fue liviano en el camino y lo que más “pesó” fueron los prejuicios y los comentarios de los demás. “¿Que, no pensás en tus otros hijos?” “¿Y si se contagian?”, todas preguntas que tienen una clara respuesta: cuando hay desinformación, los prejuicios afloran ya que el VIH no se transmite por un abrazo, un mate, un beso, un compartir el día a día, y ni si quiera de forma sexual siempre que haya protección

VIH en primera persona

“Sin VIH yo no tendría la vida que tengo ahora, no tendría la madre , los amigos, compañeros, la escuela y la novia que tengo. Sería otra mi vida”, dice Pablo Valenzuela con una integridad y una sonrisa a flor de piel.

Miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap), Pablo comentó hace poco en la escuela a la que asiste, EPEA 2, que vivía con VIH. “Estábamos en una clase de biología y la profesora comenzó a decir que las personas que vivimos con VIH tenemos cansancio constante. Levanté la mano y les comenté que yo vivía con el virus”, agrega. En el aula, los bullicios mermaron y todos comenzaron a escuchar el testimonio. Todos se sorprendieron y siguieron como si no hubiera pasado nada.

Pablo convive con la enfermedad desde que es bebé y si bien cuando supo bien qué era atravesó días tristes, luego de asesorarse descubrió que podía tener una vida tan “normal” como la de los demás si se medicaba.

“La primera novia que tuve, cuando le dije que era VIH Positivo desapareció como por acto de magia. Pero ahora estoy de novio con una chica que al decírselo reaccionó súper bien porque yo soy indetectable y si me cuido a mi mismo la estoy cuidando a ella también. Y más adelante cuando yo quiera hasta puedo tener mis propios hijos”, contó tranquilo.