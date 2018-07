Facturan millones pero los investigan por evasión

Las del organismo nacional no son las únicas deudas que mantiene. También figura como deudor de alto riesgo de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que le inició acciones para el cobro en concepto de Convenio Multilateral . En particular, Esquivel registra juicio en curso por el impuesto al Automotor, categoría 4 (más de 100.000 pesos). Asimismo, Pizarro ostenta una deuda bancaria con alto riesgo de solvencia.

“No me quito el sayo. En base al culo son los azotes”. Guillermo Rotondo sabe que está en la mirilla de la Afip por deberle mucho dinero. Pero quiere hacer una corrección: “Se me considera uno de los mayores deudores del universo petrolero, pero resulta que el 95% de las empresas tributan en Buenos Aires. Estoy entre los ‘pirulines’ que quedaron tributando acá”.

El argumento, sin embargo, no lo exculpa. Afip considera que a la fecha debe unos 180 millones de pesos. Rotondo disiente: “Ya me embargaron 48 millones. Cuando me inscribí en un plan de pago debía 70, que con intereses se iban a 120 millones. Empecé pagando pero hubo dos o tres meses que no pude por la merma de la actividad. Mi prioridad era mantener la fuente laboral y el plan se cayó. Quise continuarlo pero me dijeron: ‘plan caído no se puede levantar’. ¡Tenés que pagar todo!”.

En ese contexto no oculta su malestar por la “voracidad fiscal” de la agencia recaudadora.