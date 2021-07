Especialistas de la industria debatieron sobre la transición energética

Con eje en una temática transversal para toda la industria energética se desarrolló el segundo bloque de las octavas Jornadas que organiza Río Negro y que al igual que todas las ediciones anteriores volverán a marcar la agenda del sector. Transición energética fue la propuesta para esta segunda parte.

En esta oportunidad el encuentro fue con el formato de panel en el que los invitados respondieron por turnos los ejes que planteará la Editora de Energía On, la multiplataforma de contenidos de energía de Río Negro, Victoria Terzaghi.

Brindaron un análisis de la posición en la que se encuentra el país de cara al proceso de transición y una mirada sobre el rol del gas como combustible puente entre los hidrocarburos y las renovables. Además se debatirá sobre los desafíos que habrá que sortear para que Vaca Muerta ocupe un lugar clave en ese comino.

El eje central en este segundo es la transición energética. Los invitados de este segmento dieron su opinión sobre la situación de Argentina en este proceso. El panel estuvo conformado por Gabriela Aguilar, vicepresidenta para Sudamérica y Country Manager para Argentina de Excelerate Energy, Santiago Martínez Tanoira ,vicepresidente de Gas y Energía de YPF, Doris Capurro, presidenta y CEO de Luft Energía y José Brillo, presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN)

Transición energética



Gabriela Aguilar: "Es algo que está en la agenda mundial. Los organismos están decididamente interesados en que los proyectos tengan sustentabilidad. Tenemos que pensar que Argentina es un productor de gas. Tenemos que empezar a modificar el consumo de combustibles líquidos, porque tenemos los recursos para desarrollarlos".



Santiago Martínez Tanoira: "Argentina tiene su matriz energética basada en gas natural. En el mundo se usa un 35%,Argentina tiene un 50%. Partimos de una situación muy buena. El gas dentro de los hidrocarburos es el que menos CO2 genera. Cuando nos comparamos con el mundo prácticamente no utilizamos carbono en la energía eléctrica. En 2017 las renovables era del 2% el año pasado pasamos al 9%. A esta altura del 2021 estamos viendo que la producción de la matriz energética es el 12%. Argentina está camino a esa transición".

Doris Capurro: "Es el tema a nivel mundial. La pandemia vino a generar que la transición energética ocurra más rápido de lo que se esperaba, tan rápido como se desarrolló la virtualidad. En Alemania, donde estoy ahora, se acaba de promulgar una ley que establece que todas las nuevas construcciones deberán contener instalaciones fotovoltaicas en sus techos. Leí que Volkswagen ha determinado que en 2033 no fabricará más autos a combustibles fósiles, sino eléctricos. Estuve en Madrid (España), los taxis que no son ecológicos tienen zonas enteras en las que no pueden circular, es un modo de incentivar. Además de que dan un incentivo económico para cambiar autos viejos por eléctricos".

José Brillo: "El mundo está transitando por cambios muy fuertes. Hay una fuerte determinación de todos los países de establecer regulaciones. El acuerdo de París que firmaron todos los países para que la matriz energética mundial tiene que tener un 20% de energía eléctrica para el año 2030. Argentina adhirió a la ley. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, está trabajando fuertemente para modificar la matriz energética".

Potencialidades de Argentina en el contexto macroeconómico

Santiago Martínez Tanoira: "Tenemos cosas positivas y otras no tanto. Los recursos en Argentina son de clase mundial, de enorme potencialidad. La macro juega un papel importante. Se necesitan recursos para desarrollar y esa una dificultad cuando las condiciones no acompañan. Creo que otra cuestión positiva es que tenemos recursos humanos claramente capacitados para desarrollar esta energía. Una limitación es la capacidad de transporte, ese mismo problema lo tenemos en el gas".



Gabriela Aguilar: "Vamos por lo positivo: Argentina tiene reservas de gas natural con muy buenas condiciones de cara al desarrollo. El potencial de la región para hacer la transición tiene un potencial muy grande. Pero también impacta el tema macroeconómico, es importante que estén las condiciones de marco regulatorio que permita el desarrollo sustentable en el paso del tiempo, sino toda la cadena, la expansión de las redes de transporte. Se habla mucho de la hidrovía, un canal importante para distribuir nuestro gas".

José Brillo: "Las condiciones económicas no son las más apropiadas, pero creo que todo depende de las se las que pueda dar el país, las condiciones que podamos desarrollar para cada proyecto. Las energías renovables es un caso que tenemos que seguir como un ejemplo por una política de estado. Más que las condiciones macro tiene que ver los aspectos legales, las normas y al cumplimiento de esas normas".

Producción de hidrógeno en Argentina

Santiago Martínez Tanoira: "Tenemos dos líneas de trabajo; por un lado proyectos de gran escala de energías renovables -hidrógeno verde- como parques eólicos, la segunda posibilidad es hidrógeno azul en base al gas natural, pero con captura de carbono. La idea es poder captar ese carbono y ponerlo en un almacenamiento subterráneo. El desafío más grande, ya sea hidrógeno azul o verde que sea competitivo. Reducir los costos de producción para que Argentina pueda ser un jugador relevante. Chile está trabajando muy bien. Hay interés de muchas compañías y países sabiendo que Argentina tiene enormes recursos.





Gabriela Aguilar: "No es un competidor del GNL. Argentina tiene un gran potencial que se está comenzando a investigar, a desarrollar. Creo que las renovables van a seguir siendo cada vez más importantes para la matriz energética. Tenemos un largo camino. Argentina tiene ese potencial para desarrollar. El GNL es el combustible flexible, lo vemos en todos los países donde operamos, no solo Argentina."



José Brillo: "Como estamos promoviendo las energías renovables, hemos presentado un proyecto de ley para el desarrollo de la electromovilidad en Neuquén, también vamos a presentar un proyecto a nivel nacional, como neuquino debemos estar presente y este proyecto va a tener metas y obligaciones. Quiero comprar un auto eléctrico y no puedo porque no hay, por eso el tema de la ley es fundamental. El hidrógeno es el combustible del futuro, pero la base de la movilidad a partir del hidrógeno. Neuquén tiene una serie de lagos que permiten producir hidrógeno por electrólisis que es realmente posible. Estamos trabajando en investigar".

El próximo miércoles 14 de julio se desarrollará el último de los encuentros de este ciclo, con la tradicional cita de los CEOS, un encuentro en el que los líderes de las principales petroleras del país expondrán acerca del estado actual de sus desarrollos, los proyectos en carpetas y las oportunidades de desarrollo en el corto y mediano plazo tanto para la industria en general, como en especial para la actividad en Vaca Muerta.

