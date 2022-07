«Argentina bizarra», un libro imperdible que reúne historias que salieron mal

«Este proyecto te puede interesar”, le sugirió Marcelo Panozzo a Matías Bauso. Lo que no sabía el editor de no ficción de Planeta es que su amigo escritor hacía años que estaba escribiendo ese libro que supuso le interesaría. Pero lo más bizarro si se quiere es que ni el propio autor sabía que lo estaba escribiendo.

“Argentina bizarra”, recientemente editado por Planeta, reúne cincuenta y siete historias increíbles para cualquier persona que no haya nacido en Argentina, historias bizarras de una Argentina no menos bizarra que otros países de (al menos) Latinoamérica.



Porque “Argentina bizarra” forma parte de un proyecto editorial que comenzó con “México bizarro” y que tuvo correlatos chilenos, peruanos y brasileños. Lo que este libro propone es algo más interesante que sabernos más bizarros que el resto del mundo: las particularidades de ese modo de ser bizarros. O, el modo argentino de serlo, de asumirlo, por qué no, y de aceptarlo como una marca registrada que nos es propia e irrepetible.

Somos una sociedad que mira permanentemente para atrás, lo hacemos todo el tiempo. Pero, en vez de aprender de aquello que nos sucedió, como que no aprendimos nada”. Matías Bauso

¿De qué hablamos cuando hablamos de bizarro? En la Introducción Bauso (Buenos Aires, 1971) cita tres definiciones: “una de ellas, la de uso cotidiano, que la RAE define como lo extraño, lo raro, lo extravagante, lo fuera de lugar, eso que nos suele llenar de vergüenza. Pero también e refiere a lo fuera de común: nuestra normalidad. Y es justo también pensar que Argentina y nosotros, sus habitantes, somos bizarros en esa tercera acepción, la que la RAE privilegia y la que era su sentido original: valiente, arriesgado. En ese sentido, también Argentina es bizarra”.



Ahora que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de bizarro, diremos que “Argentina bizarra” está hecha de historias fallidas, insólitas, increíbles y tan frecuentes en este continente y en este país. Con presidentes que no llegan a serlo porque llegan tarde, otro que lo fue solo por un fin de semana, marcianos por parte de madre, el cadáver de Carlos Gardel que realiza un periplo propio del realismo mágico (otro término que solo es posible en América Latina), Beatles truchos, estrellas de rock escindidas debajo de una mesa para zafar de los tiros entre policías y ladrones, una reina robada, domicilios en médanos, cinco mil personas que se reúnen en la laguna de Chascomús para recibir a una nave marciana, cenas seductoras para conseguir o para ceder el balcón de la Casa Rosada, nazis por aquí y por allá…

Elegí historias que fueran llamativas en sí mismas, que, de manera autónoma, permitieran una narración atrapante”. Matías Bauso.



Las historias recolectadas por Bauso durante décadas con la idea de hacer con todas ellas un programa de televisión, pero finalmente reunidas en este volumen, resumen los últimos 110 años de historia argentina y tienen como punto de partida los días alrededor del Centenario de la Revolución de Mayo, más precisamente el 18 de mayo de 1910, y del paso del cometa Halley.

El despliegue de las historias a lo largo de más de 300 páginas no es taxativo, sino cronológico. Aunque, antes de la primera historia, a modo de hoja de ruta Bauso propone en Cómo leer este libro las cuatro temáticas principales: “Historia Nacional de la Infamia”, los poderosos que a veces no son tan poderosos y que arremente actúan con lógica; “Boquitas pintadas”, escritores, deportistas y actores envueltos en situaciones surrealistas… pero habituales; “Filosofía y zapatos de goma”, eventos que sucedieron de modo brumoso, sobre los que no hay demasiadas certezas, en los que reina el misterio; y “Cronopios, famas, dieguitos y mafaldas”, pícaros, asesinos, vencidos, delincuentes, algún genio, otros que estaban en el lugar equivocado, la real fauna autóctona.



Matías Bauso, quien además es autor de “Una épica de los últimos instantes”, “El deporte en el cine: grandes partidos, jugadores y atletas de la pantalla” y “del muy recomendado “78: historia oral del Mundial”, dialogó vía Zoom con RÍO NEGRO sobre cómo fue hacer un libro como “Argentina bizarra”.

“Me ofrecieron juntar historias que habían salido mal”, cuenta Bauso sobre la propuesta editorial que continuaría la versión mexicana de historias que habían salido mal. Y resultó que Bauso hacía años, muchos años que lo venía haciendo, lo de reunir historias del país que habían salido mal. Y lo hacía con la intención no de hacer un libro, sino un programa de tevé. Las historias de todo tipo, recortes de diarios y revistas, una frase escuchada o leída al pasar, apuntes en cuadernos, cuyo eje era “aquello que nos había salido mal como sociedad”, se fueron acumulando como archivo para un proyecto futuro que no fue otro que ese libro que Panozzo le propuso hacer y que, de algún modo, ya estaba hecho.

Bauso se puso a trabajar: buscó las 500, 600 historias que había guardado durante años y comenzó un proceso de selección hasta llegar a las cincuenta y siete que conforman “Argentina bizarra”. Luego, se puso a escribir.

La sonrisa de Perón, protagonista de una historia bizarra.



Para Bauso, “somos una sociedad que mira permanentemente para atrás, lo hacemos todo el tiempo. Pero, en vez de aprender de aquello que nos sucedió, como que no aprendimos nada”.

¿Cuál de todas las historias reunidas reflejan mejor la Argentina bizarra? “Muchas”, responde Bauso, pero rescata una de ellas porque reúne mucho de lo que están hechas estas historias: odios, celos, tensiones y maniobras por posicionarse en el lugar más cercano al presidente, nada menos que Perón.

Si algo caracterizaba al fundador del Partido Justicialista era su sonrisa, cuyo brillo le estaba cediendo lugar a una opacidad inconveniente. Tras descartar quitarle todos los dientes por una prótesis, un ministro sugirió consultar con un odontólogo amigo que resultó no serlo y que puso en peligro la vida del General. ¿Qué tan en peligro? La seguimos en “Argentina Bizarra”.

Matías Bauso (Buenos Aires, 1971), es escritor, abogado y periodista. Es autor de los libros Una épica de los últimos instantes, El deporte en el cine: grandes partidos, jugadores y atletas de la pantalla y 78: historia oral del mundial. Ha editado la antología Dirigentes, decencia y wines, que recoge la obra periodística de Dante Panzeri. También ha escrito investigaciones históricas sobre personajes populares —Aníbal Troilo, Florencio Parravicini, Luis Ángel Firpo y Juan Duarte, entre otros— y obras de teatro y guiones cinematográficos. Actualmente, escribe para el portal de noticias Infobae. Es hincha del Racing.