Condenaron al hijo de Antonio Ríos por abuso sexual de una menor: Qué dijo el cantante

Arnaldo Daniel Ríos fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 8 años en 2017. El hijo del cantante de cumbia, Antonio Ríos, era Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando cometió el crimen, hasta ser arrestado en 2022.

La victima era la sobrina de la ex pareja de Ríos y los abusos ocurrieron en el domicilio donde residía con ella. Luego de la investigación el tribunal oral en lo criminal de Lomas de Zamora lo condenó con 14 años de prisión. La madre de la niña, en dialogo con El Diario de Mariana, dijo estar tranquila porque el tribunal haya fallado en contra de Ríos, sin embargo, afirmó: «Ninguna condena es suficiente cuando se trata de un abuso sexual«.

También agregó como se sintió cuando se enteró del abuso cometido contra su hija: «Sentí mucha bronca y odio porque lastimaron a mi hija«.

¿Qué dijo Antonio Ríos sobre el crimen que cometió su hijo?

En una entrevista brindada a TN el cantante de cumbia sostuvo que su hijo es inocente y que van a apelar la decisión del tribunal.

“Yo no puedo hablar de nada porque todo sigue, no está todo terminado. Mi hijo es inocente”. comenzó Ríos. Luego agregó: “Ya apelamos y va todo a Casación. No se puede hablar tanto porque tenemos todo a favor”.

“Sin ninguna condición lo condenaron, pero ya apelamos, hay un segundo juicio. Ahí se va a ver toda la verdad”. concluyó el cantante.

Esta no es la primera vez que músico defiende a su hijo por la denuncia de abuso, de hecho, siempre sostuvo su inocencia. Luego de que Arnaldo fuera detenido en enero de 2022 Antonio subió un video a sus redes sociales defendiéndolo. «Vengo a hacer pública la defensa de mi hijo Daniel. Ya que es inocente y está detenido injustamente» comenzó Ríos en la grabación. «Está encerrado sin pruebas. Es un chico sano, de trabajo, no toma, no fuma ni se droga»continuó.

«Mi hijo es víctima de una justicia ciega,de jueces puestos a dedo. No salimos a hablar para resguardar a la menor. Confiábamos en la justicia pero mi hijo sigue detenido» agregó. “A mi público quiero decirles que lo quiero con mucho como quiero a mi hijo y estoy sufriendo mucho por él”. concluyó el video el cantante de cumbia.