«Creed 3», la nueva película del universo Rocky que presentó su trailer

La franquicia de Rocky sigue creciendo y el 2 de marzo de 2023 llegará a los cines «Creed 3». Michael B. Jordan estará en la piel de Adonis Creed, pero también detrás de cámara como director. Según anticipa el primer tráiler, su personaje deberá enfrentar más de una batalla arriba y abajo del ring.

Sin Sylvester Stallone en el papel de Rocky Balboa, quien ofició de entrenador de Creed en las dos primeras entregas de la franquicia, el elenco se completa con Tessa Thompson («Creed», «Claroscuro»), Jonathan Majors («Da 5 Bloods», «Lovecraft Country»), Wood Harris («Creed», «Blade Runner 2049»), Florian Munteanu («Creed II», «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos»), la recién llegada Mila Kent y Phylicia Rashad («Creed», «Soul»).

«No hay enemigo para el pasado», es la premisa de esta nueva película, en la que Jordan estuvo acompañado por el director de fotografía Kramer Morgenthau, el diseñador de producción Jahmin Assa, el editor Tyler Nelson y la diseñadora de vestuario Lizz Wolf, con música del compositor Joseph Shirley.

En un buen momento personal y profesional, Adonis se reencuentra con Damian Anderson (Jonatan Majors), un viejo conocido que recuperó la libertad tras pasar 18 años en prisión.

«Aunque yo era el mejor, no tuve oportunidades para demostrarlo», manifesta el nuevo villano, quien creció cargado de rencor por las diferencias entre su vida y la de Creed. Para saldar sus diferencias, deberán subirse al ring y hacer lo que mejor saben hacer: pelear.

El guión estuvo a cargo de Keenan Coogler («Space Jam: Un nuevo legado») y Zach Baylin («El rey Ricardo»), a partir de una historia de Ryan Coogler («Pantera Negra: Wakanda para siempre»), Keenan Coogler y Zach Baylin. La producción es de Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman y Sylvester Stallone. Mientras que Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern y Adam Rosenberg se desempeñan como productores ejecutivos.

My directorial debut?! Still sounds crazy to say but there's no film that has been more personal to me and no film I've felt more ready to steer. Excited to share the first trailer for Creed 3. To my cast & crew thanks for working so hard to continue the legacy of the franchise. pic.twitter.com/PSbOr2usdH