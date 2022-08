Editan «La Rama», el libro inédito de la poeta neuquina Macky Corbalán

La inspiración de su último libro fue un árbol. Un aguaribay que miraba a través de una de las ventanas de su casa y que la transportó a otro tiempo, a otro momento, a salirse de su cuerpo que transitaba una enfermedad. Auténtica, audaz y por fuera de toda convencionalidad, la escritora oriunda de Cutral Co escribió una serie de poemas que atraviesan cuestiones del amor, del desaire y del cuerpo. El libro está disponible en www.espaciohudson.com y próximamente llegará a la ciudad. Ya fue presentado en la Feria de Editores en Buenos Aires.

“Es un libro muy especial por la estética y experimentación de Macky en su última etapa, antes de morir. Es el libro legado que lanzamos, el inédito que se llama ´La Rama´. Es especial porque no es una compilación, ni un borrador, ni nada de eso; sino que es un libro que ella estaba trabajando hasta el final, con mucho cuidado y mucha dedicación. Es un lanzamiento importante para nosotros porque justo este año cumplimos 15 años”, explicó Cristian Aliaga de editorial Espacio Hudson, en diálogo con Río Negro.

Macky Corbalán reconocida poeta cutralquense. (Gentlieza)

La última obra de la poeta Corbalán fue inspirada en un árbol, que la motivó para escribir una serie de poemas que dejan a la luz su talento literario. “Ella escribía frente a un árbol, era un aguaribay, y ella misma le sacó una foto que nosotros pusimos en la portada, que nos envió su hermana, Paola Corbalán. Y creo que tiene una gran simbología porque era el árbol que ella veía, permanentemente, cuando estaba transitando su enfermedad, pero que no le impidió seguir escribiendo”, aclaró Aliaga y agregó: “Por eso es un caso especial porque es un libro que está trabajado, que está terminado. No es que era un borrador. La familia nos apoyó muchísimo y toda la gente de Neuquén. Y el escritor Gerardo Burton fue el que estuvo al cuidado de la edición porque conocía muchísimo a Macky y su obra. Así fue que escribió una contratapa muy conmovedora”.

Los lectores, cuando lean ´La Rama´, harán un viaje emotivo a través de cada poema que la escritora cutralquense escribió con la pasión y dedicación que la caracterizaba. Aliaga lo resumió diciendo que: “Este libro no es declamativo, desde mi punto de vista, la poesía, la creación en general, cuando no es declamativa tiene un poder de sugestión mucho más fuerte. Y en este caso ella estaba instalando el lugar de enunciación de la mujer, de la mujer no ortodoxa en ningún aspecto, a través de la experiencia de la lengua. Son todos poemas y ya está a la venta. Se puede comprar online”, subrayó el editor.

Su militancia

Quienes conocieron a la escritora la definen como una fiel militante política de los derechos feministas. Una adelantada para su época, y por qué no, una visionaria que supo expresar su postura en cada verso. “Macky, de alguna manera, por su militancia feminista, lésbica y su visión política de la lucha fue muy precoz. La instalación de ese debate en la Patagonia lo hizo tempranamente. También queremos aprovechar para adelantar que nosotros tenemos un libro en preparación que es una reunión de textos suyos y entrevistas y demás sobre la disputa política en la cuestión de género. Porque era muy filosa, muy sólida”, resaltó.

La publicación de la última obra de la poeta neuquina era inevitable ya que sus poemas era de una calidad literaria que para la editorial Espacio Hudson era necesario que salieran a la luz, que el público pudiera disfrutar de sus últimos versos. “Para nosotros Macky lleva a un mix de altura poética y posición política militante lésbica que no había ocurrido. Lleva a un punto a las experiencias de las escritoras, a las poetas de la Patagonia que presenta la avanzada en muchos campos creativos. Hay como una línea genealógica que Macky recoge en su diversidad, en su capacidad creativa y que incluye a poetas como Irma Acuña, Nini Bernardello, que era de Tierra del Fuego, Graciela Cros, que es una de las grandes poetas que está en Bariloche. Y después de Macky viene como una inspiración que ella generó en muchas autoras. Macky lleva su poesía a un punto de sofisticación literaria”, concluyó Aliaga.