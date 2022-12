«El equipo creativo», cómic neuquino de exportación

«Ahora que estamos los tres juntos nada puede salir mal”, dice Cristian, sin saber que es observado por dos sicarios y dos agentes del gobierno; y que los problemas apenas están por comenzar. Pero, claro, esta historia continuará.

Los tres sujetos en apuros son parte de “El equipo creativo”, la tira cómica creada por sus propios protagonistas, el ilustrador mexicano Ivanevsky, el colorista español José Manuel Cerdeira y el guionista neuquino Cristian Carrasco.



Ellos, con sus nombres y profesiones de la vida real, dan vida a esta historieta que narra las aventuras y desventuras de un equipo creativo que se ve envuelto en problemas luego de que una caricatura que Ivanevsky hizo de un capo narco le cayera muy mal… al capo narco.

Tras reunirse el equipo creativo en el aeropuerto de Neuquén, son abordados por los dos sicarios con intenciones poco amigables. Tan poco amigables como puedan ser las de vengar a su jefe. Ivanevsky trata de explicarle a sus incrédulos compañeros a quienes apenas conoce qué está sucediendo cuando, para sorpresa de todos, algo (sí, algo) sale de la valija del ilustrador. Y es entonces cuando nos avisan que esta historia continuará.

«El equipo creativo», cómic escrito por el neuquino Cristian Carrasco.



“El equipo creativo” forma parte de Teofilito, la revista de humor para todo público surgida de Aurum-Studio, una plataforma digital de comics e historietas iberoamericana creada por el propio Ivanevsky, antes conocido como Iván Tapia, que tiene como lema o consigna la frase “cómics hechos por humanos”. El proyecto implica, por el momento, la edición de tres revistas temáticas. La primera de ellas, Teofilito, ya está disponible online de manera gratuita ingresando a aurum-studio.net.

«El equipo creativo». Un dibujante, un colorista, un guionista y… un alien, en serios problemas.



“Teofilito”, la revista, incluye tres cómics: el propio “Teofilito”, un dinosaurio antropomórfico que vive en el mundo real, creado por Ivanevsky y que el propio Cristian Carrasco define como “una especie de Alf que funciona en cualquier tipo de historia o trama”; “Aventuras en el Hotel She-Ratón”, de Silvia Rodríguez, Gerardo Morales Corea y Merche Abellán Cabrera; y “El equipo creativo”. La revista proyecta editar dos números más, por lo que cada cómic tendrá tres entregas. Luego, cada uno de ellos será editado por separado con contenido extra.

"La tira cuenta cosas graciosas, clichés del propio trabajo de cada uno, manías a la hora de sentarnos a crear". Cristian Carrasco, sobre «El equipo creativo».



Cristian Carrasco (Villa Regina, 1978), creador y protagonista de “El equipo creativo” fue convocado por Ivanevsky para este proyecto y no lo dudo: aceptó de inmediato. En un diálogo con Río Negro, el escritor, poeta y guionista reginense, pero radicado en la ciudad de Neuquén desde los 17 años, cuenta que el germen de Aurum-Studio fue el proyecto digital “Dibujando cómics”, una revista alrededor de la cual reunió a dibujantes de distintos países de Latinoamérica y a gente del mundo del comic. De esa revista nació el proyecto editorial que ahora lo convoca a él y a dibujantes de Argentina, España, Colombia, México, Nicaragua, además de latinos radicados en Estados Unidos.

“Soy escritor y guionista y dibujo solo cuando no me queda otra (risas)”, dice Cristian Carrasco de sí mismo. Autor de libros de poesía como “Monocromático” (Libros Celebrios/Ediciones Graffiti, 2004/2017), “El crimen sí paga” (Libros Celebrios/Ediciones Graffiti, 2005/2017), “Control remoto universal” (Espacio Hudson, 2017) y “Culpen a los aplausos” (Ediciones con doble ZZ, 2020), entre otros, de la novela “Hijos de dios” (Vela al viento, 2018) y del libro infantil “Las teorías de Santi”, (CEDIE, 2019) fue parte de “Dibujando cómics” hasta que Ivanevsky lo llamó para comentarle que estaba trabajando en un proyecto editorial dividido en cuatro temáticas: aventuras, romance, humor y adultos. Caída la de adultos, quedaron en pie las otras de la cual ya se editó la de aventuras (Teofilito). “En aquel momento, me pregunté en cuál de las temáticas quería participar. ¡En todas!, le respondí (risas) El proyecto me entraba por todos lados”, admite Cristian.

Una de cowboys es el nuevo proyecto en el que trabaja Cristian Carrasco.



“Con Iván estábamos haciendo una tira llamada “Vida de escritor” y su idea fue que pasáramos eso a la historieta, es decir sobre el mundo de la historieta. Metimos los personajes ahí y los tres nos convertimos en nuestros personajes el guionista, colorista y el dibujante. La tira cuenta cosas graciosas, clichés del propio trabajo de cada uno, manías a la hora de sentarnos a crear”, revela Carrasco, autor de guiones de historieta publicados en Revista Digital Dibujando Comics, HGO, Viñeta1, entre otras.

El número 2 de Teofilito está previsto para el 23 de abril y el 3, para el 23 de agosto. Mientras, “Amor es”, la publicación dedicada al romance y la intriga, editará su primer número el próximo 23 de enero; el #2 saldrá el 23 de marzo y el #3, el 23 de septiembre, próximos. Finalmente, “Tadra”, la revista dedicada a las aventuras, tendrá su número lanzamiento el 23 de febrero.