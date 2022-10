El renacer de La Valenti, la artista neuquina lanza su primer disco: «el arte ayudó 100% en mi recuperación»

Radicada en Buenos Aires desde hace ya un tiempo, la artista neuquina La Valenti crece a pasos agigantados dentro de la escena de la música nacional. En septiembre pasado lanzó su nuevo single ‘Medusa’, que formará parte de su flamante nuevo disco ‘R Chop’, y el próximo 23 de noviembre será telonera de la reconocida cantante española La Mala Rodríguez en Niceto Club. Antes de su próxima gran actuación habló con En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén).

Valentina Soria, más conocida como “La Valenti”, es una artista de 25 años, nacida en Córdoba y criada en Neuquén. A sus 17 años, luego de terminar el secundario, dejó su ciudad para mudarse a la Capital y comenzar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Teatro.

En el año 2018 editó su primer sencillo “Mi Mensaje” y tuvo la oportunidad de tocar en el Movistar Fri Music de Neuquén, en su primera gran experiencia como artista musical. Compartiendo escenario con artistas de renombre como, Miranda, Dread Mar I y Kevin Johansen.

Ahora, anunció que será telonera de ‘La Mala Rodríguez’, a la que admira desde chica. «Para mí, que tenía 9 años y vivía en Neuquén, fue la primera mujer en tocar temas feministas en la música que escuchaba. En casa se escuchaba mucho rap, pero eran todos varones. Estoy bastante tranquila. La invitación llegó a raíz de mi mánager, con quien trabajo hace varios años, y se dio en realidad», le contó a RN Radio.

«Estaba la intención de que suceda, ella es una referenta para mí. En algún punto siento que nuestras músicas se conectan, y que en mi forma de componer hay un dejo de ella, de haberla escuchado tanto cuando era chica», agregó.

Sobre sus inicios en la música y dentro del mundo del arte, comentó: «Lo mío fue un poco de impulso y un poco de intuición. Hace muchos años que me decidí a ir por acá, y la vida me lo fue confirmando. A los 9 empecé a estudiar canto, teatro y baile en Neuquén, hasta los 17 que me vine a Buenos Aires. Me vine a hacer la carrera de teatro a Buenos Aires, y cuando me faltaba un año me di cuenta que quería hacer música».

‘La Valenti’ y su visita a Río Negro en 2018

En pleno 2018, Valentina ingresó a la guardia del hospital de urgencias con una enigmática enfermedad que le impediría caminar con normalidad. Se trata de una enfermedad autoinmune que altera su sistema inmunológico de origen desconocido. Sin nombre, no hay tratamiento posible. Sin tratamiento no hay cura. Ese año le dijeron que viviría así hasta el último de sus días.

«Te diría que el arte colaboró casi en el 100% en mi recuperación, más allá de la cuestión médica. Llegué al punto de decirle a mi madre ‘yo me quedo por esto’, porque no tenía otra motivación. Y esa sensación de querer estar viva fue clave», detalló.

La Valenti siguió adelante y lanzó los singles Subte Linea B, En Dos y Todo Rosa. Pero en el verano de 2020 fue diagnosticada con cáncer en el sistema linfático, (Linfoma de Hodgkin). Así, tuvo que volver a Neuquén a realizar el tratamiento de quimioterapia, R CHOP, el que inconscientemente sería el nombre de su primer disco.

«Es un esquema de quimioterapia, y es un tratamiento de los más fuertes, que recibí hace dos años en Neuquén. Y fue mi renacer. Son 7 canciones, y las composiciones son todas de ese momento de mi vida, un poco antes y un poco después. Hay una por ejemplo que la escribí tras recibir el diagnóstico», explicó Valentina sobre lo que viene.

«Durante todo el proceso yo seguí sacando música. Incluso hay un video que hice a mitad de tratamiento. Mi premisa fue nunca parar, incluso cuando el cuerpo necesitaba descansar», agregó.

Consultada sobre cómo ve el presente de las mujeres en la escena nacional, explicó: «Nos veo avanzando, de a poco se van transformando un montón de situaciones. Es súper difícil igual, porque no hay tal transformación real, tenés que estar siempre resguardando que las cosas sucedan y por ahí te comés algún chasco».

La Valenti lanzará su primer disco llamado R Chop.

«Gracias a todo el trabajo que hubo de parte del feminismo, también hay cierta conciencia de esta brutalidad, y de cómo nos cuidamos entre nosotres. Cuando hablo de feminismo también hablo de disidencias, entramos todes en la misma bolsa y eso se siente», añadió.

Con estilos que van desde el R&B, hip hop, rock, hasta los tintes más folclóricos, como boleros y coplas norteñas, La Valenti busca convertirse en un ícono de la música popular argentina y el próximo 23 de noviembre se dará el lujo de acompañar y ser telonera de ‘La Mala Rodríguez’, una de las artistas en España del rap con más ventas.

Escuchá la entrevista con ‘La Valenti’ en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.