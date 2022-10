El Stand Up crece en la región: la aventura de hacer reír a través de historias cotidianas

Daniel Font Thomas es uno de los que se anima a enfrentar al público para contar, en clave de humor, sus historias a través del Stand Up. (Foto: Daniel Font Thomas)

A mediados de la década del ’90 en Estados Unidos explotó una nueva forma de hacer comedia. Si bien siempre hubo monologuistas en los teatros de distintas partes del mundo, el stand up propiamente dicho, se refiere a un estilo definido de monólogo humorístico en vivo que intenta aprovechar situaciones de la vida diaria para hacer reír al público. En los últimos años la tendencia explotó y la región, de a poco, empieza a buscar sus primeros exponentes.

Así fue que el neuquino Daniel Font Thomas se animó a encarar su proyecto personal para incursionar en el mundo del Stand Up. En diálogo con En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén), el joven humorista contó sobre cómo se animó a encarar esta nueva aventura y detalló lo que significa pararse en un escenario adelante de gente con la intención de hacerla pasar un buen momento.

«Hace mucho tenía la curiosidad de hacer stand up, me gusta mucho verlo y consumirlo. Y justo tuve una cuestión emocional de la que necesitaba reírme para no deprimirme, y empecé con un curso en El Arrimadero. La idea era tener algunos tips, y de golpe te encontrás con un proceso creativo interno que a veces es más doloroso. Siempre encontrás a alguien que se va a reir de lo que vas contando», comentó.

Al contrario de lo que se suele pensar, en éste tipo de comedia no hay demasiado lugar para lo improvisado y siempre es necesario seguir el guión. «Hay algo de improvisación, pero es escribir y descartar mucho. Hay mucho más guionado. Uno pauta la escala dentro de la que se va a mover, hay algo para apoyarse digamos. La pasé muy mal en el debut (risas). Éramos cuatro debutantes, y todo era nervios. Repasás y reescribís tanto el monólogo, que al final crees que no vas a hacer reír a nadie», detalló Daniel.

Sobre lo que significa enfrentar al público, el humorista indicó: «El momento en el que salís y te da la luz de frente, ahí ocurre la magia. En el caso de los teatros la gente ya va predispuesta a reír, hay una complicidad de reírse igual aunque el chiste no sea tan bueno».

A pesar de que el humor es lo que guía al artista, antes de salir al escenario aparecen los miedos lógicos a no ser gracioso o que el público no se sienta cómodo con el humor que lleva el artista. Esos miedos desaparecen con las primeras risas que salen de la oscuridad.

«Es aliviador saber que la gente se ríe de lo que estás diciendo, porque es para lo que hacemos esto. A mí me sorprendió que uno arma la estructura con un remate, y la gente se reía antes de eso. La gente además se va contagiando, porque pasaba que la gente se empezaba a reír a mitad de un chiste y yo también me tentaba», agregó.

Con respecto al crecimiento de la disciplina en la región, que está dando sus primeros pasos a nivel independiente, Font Thomas comentó: «Hay un crecimiento del stand up en la zona que está bueno para seguirlo. En Neuquén capital hay muchos talleres, los bares abren los espacios así que hay que estar súper atentos. La idea es ir entrando despacio en el circuito local, a ver qué es lo que hay, lo que va saliendo. Es una apuesta hermosa».

Escuchá la entrevista con Daniel Font Thomas en «En eso estamos» de RN Radio

