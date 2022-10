«Entre los músicos de la región hay una camaradería hermosa», dice Guillepe

En el marco del ciclo de música «Bendito Miercoles», que tiene como uno de sus principales objetivos fomentar la música de autores locales y que se lleva a cabo todos los miércoles en el local ‘Francesca, bar & tapas’, el músico roquense Guillepe brindará un concierto donde dará a conocer sus composiciones.

Junto a Mauro Di Tocco (bajo) y Keyla Beinaravicius (bateria), el artista local tendrá la oportunidad de acompañar a quienes se sumen a la iniciativa durante la cena para disfrutar de música local. La cita es a las 21.30 hs en Villegas 150. En la previa a su recital, Guillepe visitó a En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén) y contó sobre lo que significa vivir siendo artista en la región.

A un día de su función, el músico detalló sobre los preparativos: «Estos días estuvimos ensayando bastante, dentro de la medida de lo posible, porque coordinar ensayos con Mauro Di Tocco -bajista- y Keyla Beinaraviscius -batería- es difícil por los proyectos musicales de cada uno. Es un formato de trío que tenemos y estamos reflotando, esperamos darle continuidad por el resto del año también».

Con respecto al día a día de los músicos en la región, el roquense detalló: «Yo tengo la suerte de poder dedicarme de lleno y exclusivamente a la música, un poco porque laburo en Fundación Cultural Patagonia también, te permite abocarte de lleno a eso sin hacer de músico, compositor, mánager, prensa, sonidista, etc».

«Es cuesta arriba la situación. Y los espacios que hay abiertos para la música buscan algo que venda, es un mercado, y lo que vende es lo que la gente ya tiene escuchado. Nos pasó con FCP que hicimos Retrospectiva Cerati, que se agotaba cuatro días antes», agregó.

A su vez, el artista comentó sobre la importancia de la unidad de los músicos para hacer crecer al arte en la región. «Hay una camaradería hermosa, muy importante. Por lo menos yo lo siento así. Tengo mucha relación con un montón de músicos y músicas que no son mis amigos, pero nos hemos relacionado por cuestiones musicales», comentó.

«La música regional está a pleno. Hay muchísimos proyectos de alta calidad. Tengo amigos que vinieron de Buenos Aires y nos marcaban que la música era igual, no era mejor ni peor por estar acá o allá, hay proyectos muy profesionales. Hay muchísima oferta, y tal vez somos los mismos músicos quienes nos vamos a ver entre nosotros mismos, no hay tanta demanda. Pero eso se va moviendo y va cambiando el panorama», detalló.

Sobre sus inicios en la música, Guillepe comentó: «Que yo haga música tiene que ver pura y exclusivamente con la composición. Lo hago desde muy chiquito, y lo que más me gusta y la razón por la cual hago música es la composición. Para mí es el momento más sublime. En mi caso viene de la improvisación».

Además, contó: «Yo era muy fana de Charly desde chiquito. La música nacional me apasiona mucho, me gusta la poética de Charly, Spinetta, Mollo, Cerati… Yo cursé con Lisandro Aristimuño en el IUPA siendo muy chiquito, por ejemplo, y me volaba la cabeza después».

Guille Pérez se presentará mañana desde las 21:30 en «Francesca, bar y tapas». La entrada tendrá un costo de $700 y se puede cenar allí.

Escuchá la entrevista con Guillepe en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.