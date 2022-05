Entrevista con Río Negro: Javier Malosetti anticipa el Cipolletti Jazz Festival

«Estamos tan sorprendidos como ustedes”, dice Javier Malosetti. Y su sorpresa, como la nuestra, es grata, por cierto. Porque, ¿quién esperaba que en Cipolletti se reuniera un auténtico seleccionado del jazz argentino para tocar, todos ellos, durante la misma noche?



La idea de un festival de jazz que reuniera en Cipolletti al shaker Hugo Fattoruso, Daniel Maza, Albana Barrocas, Pipi Piazzolla, Mariano Sivori, Gillespi y, por supuesto, Javier Malosetti, entre otros, fue de un cipoleño, Javier Celoria, productor y manager de varios de ellos.

Pero esta es sólo una parte de la historia de este encuentro de jazz que ocurrirá el domingo 15 de mayo en el Complejo Cultural Cipolletti. La otra parte la cuentan los músicos que serán parte porque para ellos, viejos conocidos de la escena porteña, también será inédito tal encuentro.

“El germen de esta historia es un músico uruguayo llamado Mateo Ottonello, muy joven, muy virtuoso, se toca todo, es el baterista de Hugo Fattoruso”, le cuenta el bajista Javier Malosetti a Río Negro sobre el origen del cuarteto con el que tocará en Cipolletti.

“Él estaba haciendo un ciclo en Montevideo muy interesante que se llamaba Residencia Ottonello, donde invitaba a diferentes músicos, se juntaban a ensayar y tocaban. Entonces, los músicos argentinos que habíamos sido invitados decidimos invitarlo a él a modo de guiño a ese ciclo que había armado en Uruguay. De ahí armamos un cuarteto, que para mí es súper, con el pianista Hernán Jacinto, el guitarrista Ezequiel Cantero, Mateo en batería y yo”.

La fecha cipoleña les llegó en el momento en que estaban buscando fechas para tocar en las próximas semanas, a partir de la invitación a Ottonello y la formación del cuarteto. “Apareció la posibilidad de hacer un festival en Cipolletti de la mano de Javier Celoria, vi el flyer y es un line up bien picante”, confiesa entusiasmado Malosetti, hijo del célebre guitarrista de jazz Walter Malosetti y bajista de Luis Alberto Spinetta.

Tras repasar ese “lineup picante” que completan Patán Vidal y Nicolás Guerschberg, Malosetti sostiene: “Estoy tan sorprendido como ustedes. El cuarteto que tenemos nosotros, Hugo Fattoruso va a ser increíble, Pipi Piazzolla… impresionante”.

Respecto de lo que hará el cuarteto, el bajista revela: “Nosotros vamos a hacer dos músicas de cada uno. Son ocho temas porque tenemos que estar justito con los tiempos y no zarparnos por respeto a los colegas. Ya nos pasamos las partituras, algunos de los tema s ya están grabados otros no, trabajamos cada uno por su lado y pensamos encontrarnos en estos días. Se vienen dos semanas muy intensas, con varias presentaciones antes del festival. Vamos a punto caramelo para el domingo”, dice, expectante, refiriéndose al domingo 15 de mayo.

Al explicar el cuarteto con el que vendrá a Cipolletti, Malosetti dice: “Humanamente, somos un grupo de manijas que nos dimos los artistas en cuarentena y ahora, cuando se abre la cosa nos encontramos con que tenemos unas ganas de tocar que no podemos más. Nos conocemos todos, pero esta vez se trata de un proyecto común que nos reúne”.

Y desde lo musical lo define como un cuarteo clásico de teclados, guitarra eléctrica, bajo y batería. “Yo canto algunas de las músicas, Ezequiel canta. Cada uno puso lo más power que tenía y es una lista que no da respiro, demasiado intensa (risas). Con un lenguaje más eléctrico además del groove y las improvisaciones del jazz.