La agenda de espectáculos: Lisandro Aristimuño, el stand up latino de Led Varela, teatro y más música

Lisandro Aristimuño

En el Cine Teatro Español

Lisandro Aristimuño presenta “SET1”, un concierto íntimo y unipersonal, este viernes a las 21: 30 y el sábado a las 21 en el Teatro Español de Neuquén (Av. Argentina 235). Dos shows en los cuales el músico rionegrino hará un recorrido de su obra musical con un repertorio de canciones elegidas y versionadas exclusivamente para este formato, creando, en vivo, bases y programaciones electrónicas, junto a su voz y guitarras acústicas.

Entradas en: Flipper de Neuquén (Av.Argentina 179) y por sistema en entradauno.com.

Led Varela

En Casino Magic Neuquén

El aclamado humorista venezolano llega por primera vez a Neuquén para presentar su show de stand up “Orgullo Nacional”. De gira por el país, Led Varela se presentará este sábado a las 21 en Casino Magic de Neuquén (Planas 4004). Entradas en venta en Flipper (Av. Argentina 179), boletería Casino Magic y por sistema a través de entradauno.com.

Teatros

El Arrimadero

Solilokia

Teatro

Este domingo, a las 21, sube a escena “Solilokia”, el espectáculo unipersonal de Laura Romero, dirigido por Leticia Torres. En “Solilokia”, una actriz decide desplegar su derrotero de posibilidades expresivas en un encuentro con el público. Cumplir el sueño de actuar los textos y personajes que siempre quiso. En esa pulsión aparecerá como tema el deseo y el gozo en todas sus formas, y así hablará con todas las letras, sin tapujos y mucho humor, de aquello que esta actriz/mujer quiere contar, como si fuera una revelación espiritual.

Entrada general $800. Para adquirir las entradas, a través de mercado pago (Alias: solilokia.teatro / CVU: 00000031000558191003). Podés enviar tu comprobante a solilokia.teatro@gmail.com indicando tu nombre y apellido. Además, en venta en la boletería del teatro.

El Arrimadero Teatro

Misiones 234, Neuquén

Ámbito Histrión

Canción de Estepa

Música

Este viernes, a las 22, con las presentaciones de los dúos Celia Eymann y Jeremías Sartori y Lara Muñoz y Flor Olatte, comenzará el ciclo de música “Canción de estepa” en el teatro Ámbito Histrión.

El ciclo será un espacio para compartir canciones y músicas que hoy están sonando en la región, tanto de cantautores y cantautoras como de intérpretes.

En esta primera oportunidad se presentarán Celia Eymann junto a Jeremías Sartori con un repertorio de música popular, (con violonchelo, voces y guitarras) y, en el mismo espacio, compartirán su propuesta Lara Muñoz y Florencia Olatte con nuevas canciones de propia autoría, (con guitarra, voces y percusión).

Las entradas se pueden conseguir en forma anticipada por whatsapp al teléfono 2994292165 o a través de las redes sociales de las artistas: @celia.eymann; @zonumaral ; @floreciaolattepercusión.

Hay descuentos para estudiantes y jubilados.

Entradas anticipadas: 800 pesos.

“¿Y usted quién es?”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, se presenta “¿Y usted quién es?”, de la compañía neuquina Crash Teatro. Una obra que indaga sobre quienes somos, ¿por qué decimos lo que decimos? Con un humor absurdo y creando momentos que se van recortando y montando, uno sobre otro, sin una única historia lineal que las atraviese. Un texto exquisito que te mantiene atrapado en todo momento.

Actúan Verónica Fallik, Ariel Azcurra, María Eugenia Allub y Juan Fontana con dirección de Pablo Todero.

Entradas al 299 4530771.

Ambito Histrión

Chubut 240, Neuquén

Te.Ne.As.

“Siete perros”

Teatro

TransHumans Theatre presenta la apertura de proceso del unipersonal “Siete perros”, este sábado a las 21.

Sinopsis del espectáculo: Un disca reclamando por su parcela; un coach de vida arengando a sus seguidores; un perro sobreviviendo al desierto; una mujer en Lituania en medio de un funeral confesando un crimen por venganza; une ser tratando de descifrar los planos de La Máquina en un mundo postapocalíptico donde los recursos ya no existen; una modelo haciendo streaming y una señora, vecina típica lugareña de la zona queriendo vender pan de papa.

Siete universos poéticos, interpretados por una sola actriz bajo la mirada de siete directores.

Actúa: Sofy Avila. Dirigen: Perro 1 Alejandra Sponda, Perro 2 Cata Fanello, Perro 3 Marina Gala Di Giovanni, Perro 4 Agus Downes, Perro 5 Ayelén Painevilu, Perro 6 Mariano Newen Pera, Perro 7 Amalia Arias. Vestuario: Cata Fanello.

Dramaturgia: Sofy Avila. Dirección general: Agus Downes.

Bono contribución $1000. Para reservas y consultas: 299 5528 165. El espectáculo comenzará puntual, presentarse de 10 a 15 minutos antes del comienzo de la función. Lugares limitados.

Te.Ne.As

Leguizamón 1785, Neuquén

Deriva Teatro

“Próximos”

Teatro

El elenco Aguilamora presenta “Próximos”, este sábado a las 21:30. Una propuesta que desarrolla el vínculo oscuro que se mantiene entre vecinos contiguos. Una proximidad envenenada por la comparación, la enfermedad, la envidia, el desamor y la desesperación de una vida miserable que los obliga a devorarse para sobrevivir.

Próximos surgió de una beca de dramaturgia realizada por Verónica Martínez con el dramaturgo catamarqueño Alberto Moreno quien una vez llevada a la escena la acompañó durante el proceso que conlleva la transformación del texto escrito a la dramaturgia en escena.

Actúan Verónica Cardoso y Juan Pablo Ríos. Realización de objetos, escenografía y asistencia de dirección: Julieta Tabbush. Edición musical: Sebastián Fanello. Vestuario: Gabriel Sánchez. Fotografía: Virginia Capitano. Asesoramiento de dramaturgia en escena: Alberto Moreno.

Dirección general de Verónica Martínez Durán.

Deriva Teatro

Sarmiento 841, Neuquén

La Caja Mágica

“Sapo de otro pozo”

Teatro Ciego

Este sábado, a las 20:30, Teatro Ciego presenta un espectáculo en coproducción con el circuito Off-Broadway. Mediante el uso de tecnología exclusiva de sonido inmersivo 360º, cada espectador podrá disfrutar con auriculares de una obra sonora con efectos sensoriales en completa oscuridad.

Esta experiencia invita al espectador a un vuelo en avión, para vivir un viaje sensorial único, que comenzará incluso antes de ingresar a la sala, donde será recibido por un miembro de la tripulación de la aerolínea. Un espectáculo original, disruptivo, que mantiene la línea estética y de calidad que distinguen a la compañía Teatro Ciego.

Sonido Inmersivo 360º

El sonido binaural, también llamado 8D u holofónico, es una nueva forma de escucha inmersiva. Teatro Ciego es la única compañía en Argentina que cuenta con este tipo de experiencias. Esta propuesta con una instalación de un sistema con auriculares de estudio, permitiendo que cada espectador viva una experiencia sonora de calidad. La obra fue grabada, editada y masterizada utilizando tecnologías de vanguardia, permitiendo una escucha tan real que cada persona sentirá que está “dentro” de la obra.

La Caja Mágica

Mariano Moreno 354, Cipolletti

Complejo Cultural Cipolletti

“Rodrigo”

Rock +Caribe+Artistas FCP

“Rodrigo”, el exitoso espectáculo de FCP, que une a Rock, Caribe y Artistas FCP, en un homenaje al reconocido cantante cordobés, sube al escenario del Complejo Cultural Cipolletti de esta localidad, este sábado a las 21.

El programa contiene “840”, “Amor clasificado”, “Como le digo”, “Fue lo mejor del amor”, “Fuego y pasión”, “La mano de Dios”, “Me extrañaras”, “Por lo que yo te quiero”, “Que ironía”, “Soy cordobés”, “Voló voló” y “Yerba mala”, entre otros.

Caribe FCP está integrado por Diego Bascur, piano; Emanuel Verón, batería; Francisco Araya, percusión; Martín Bascur, bajo y Guillermo Lancelotti, trompeta. Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; y Cristian Vallejos, batería y voz. También participarán de la propuesta: Pablo Aristimuño, voz; Imanol Saez, percusión; Malen Hernández y Natalia Joubert, coros; Yamila Tejada, saxo; Emanuel Repol, trombón; y Roberto Palacio, trompeta.

Entradas $500. En venta en Boletería online: https://ccc.cipolletti.gob.ar/.

Fundación Cultural Patagonia

Una canción de novela

En Roca

FCP presenta el estreno de una nueva producción, “Una canción de novela”, un espectáculo que reúne a las más clásicas canciones de las telenovelas argentinas de la década del 70’ hasta la actualidad. El repertorio, que incluye baladas, tango, rock y diversos géneros musicales, será interpretado por Popular FCP y Artistas FCP en música, canto y danza. La propuesta subirá al escenario del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca, este viernes a las 21.

El programa contiene “Quereme, tengo frío” (de la novela “Piel naranja”), “Taxi mío” (“Rolando Rivas, taxista”), “La extraña dama”, “Juntos para siempre” (“La banda del Golden Rocket”), “Abrázame” (“Nano”), “Cien años” (“Argentina, tierra de amor y venganza”), “Todo cambia” (“Montaña Rusa”), “Cambio dolor” (“Muñeca brava”), “Resistiré”, “Gasoleros”, “Y qué” (“Padre Coraje”) y “Una lágrima sobre el teléfono” (“Una voz en el teléfono”).

La entrada general posee un valor de $500 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. El evento tiene diez entradas gratuitas para alumnos del IUPA, que se pueden retirar con anticipación en la Secretaría de FCP. El espectáculo posee el descuento 2×1 para socios del Club Río Negro. Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 h. El día de la función, a partir de las 20 h, la venta de entradas es en San Luis 2085. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19 h.

La Sinfónica + Invitado

En Roca

FCP presenta a la Orquesta Sinfónica en Roca con la participación como invitado del pianista Laureano Bruno, ganador del 1° Premio del 5° Concurso de Intérpretes de Música Clásica “Dr. Tilo Rajneri” de 2019. El concierto ofrecerá obras de Grieg y Sibelius. La propuesta subirá al escenario del Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263) de Roca, este sábado a las 21.

El programa está compuesto por “Concierto para Piano y Orquesta en La Menor, Op.16” de Edvard Grieg y “Sinfonía N°3 en Do Mayor, Op. 52” de Jean Sibelius.

La entrada general posee un valor de $500 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. El evento tiene diez entradas gratuitas para alumnos del IUPA, que se pueden retirar con anticipación en la Secretaría de FCP. El espectáculo posee el descuento 2×1 para socios del Club Río Negro. Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 h. El día de la función, a partir de las 20 h, la venta de entradas es en San Luis 2085. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19 h.

“Bajo terapia”

En Bariloche

FCP presenta a la exitosa pieza teatral “Bajo terapia” de Matías del Federico, que continúa ofreciendo funciones en Río Negro. En esta ocasión, la obra desembarca en Bariloche, este sábado a las 21 en el Camping Musical Llao Llao.

“Bajo terapia” cuenta con un elenco conformado por Lis Barrueto, Guillermo Álvarez, Lilén Quintín, Luciano Batalla, Romina de Blas y Ricardo Peinado. El vestuario pertenece a Claudio Clozza, la iluminación a Walter Marcelo, el sonido a Daniel Vertúa y la escenografía a Darío Di Meglio. La obra cuenta con la dirección general y puesta en escena de Tato Cayón, y la asistencia de Lilén Quintín.

La pieza gira alrededor de una sesión de terapia a la que asisten tres parejas con la intención de abordar sus conflictos. La psicóloga, Antonia, que no va al encuentro, deja sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos temas a tratar, transformando la sesión en un desborde de emociones sin igual.

Ballet Río Negro

En Regina

FCP presenta al Ballet Río Negro en Villa Regina, en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Danza. La cita será este viernes a las 20 en el Teatro Círculo Italiano.

En esta oportunidad, el Ballet Río Negro FCP, dirigido por Cecilia Lizarraga, ofrecerá una variedad de coreografías de tango, realizadas en grupos, dúos, solos y estilizados; junto a danzas contemporáneas, con coreografías creadas, en su mayoría, por integrantes del elenco.

Artes visuales

Patrimonio 30 años

Sala Emilio Saraco

En el marco de los festejos por el aniversario de la Sala de arte Emilio Saraco, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén invita a la comunidad a la inauguración de la muestra Patrimonio 30 años este viernes, a las 19, en la Sala ubicada en Av. Olascoaga y vías del ferrocarril.

La exposición reúne cerca de un tercio del Patrimonio que hoy tiene en resguardo la sala de arte. A través de la mirada de más de 40 artistas se propone un recorrido no lineal por la historia de la Sala y el arte regional.

Dibujos, pinturas, esculturas y grabados de artistas como Chiappano, Dupont, Michelotti, Montes le Fort, Múñoz, Ortega Castellano, Regazzoni, Saraco, Such, Zitti, entre otros, dialogan fuera del tiempo invitándonos a continuar con el proceso de construcción colectiva del patrimonio.

No existe una única historia de los treinta años de la Sala de Arte Emilio Saraco, sino múltiples experiencias y conexiones que nos interpelan como espectadores sensibles frente a ellas. La muestra podrá visitarse hasta el 27 de mayo, martes a viernes de 8.30 a 20, sábados de 16 a 20.

Sala de Arte Emilio Saraco

Av. Olascoaga y Vías del Ferrocarril, Neuquén