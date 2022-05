«Perfectos extraños»: la banda regional que revive al rock retro se presenta en Roca

Con más de 20 años de trayectoria sobre sus hombros, los miembros de «Perfectos Extraños» se preparan para deleitar al público roquense con un show único. Será una velada mágica con lo mejores covers de rock.

La cita está pactada para este viernes 27 desde las 23. Y el escenario escogido será un céntrico pub de la ciudad, ubicado en la intersección de Av. Roca y calle Tres Arroyos.

El repertorio de la presentación se centrará en reversionar canciones de bandas iconos del rock de los 60’s 70’s y 80’s, tanto de fama nacional como internacional. Entre ellas se destacan The Beatles, The Police, Toto, The Outfield, Deep Purple, Git, Zas y otras.

La última gran presentación fue durante la Fiesta de la Pera. Foto gentileza

«Perfectos Extraños», lleva una vasta trayectoria en el ámbito regional luego de haber nacido en Allen en el año 2001. Durante más de dos décadas recorrió todo el circuito de cubles del Alto Valle y participó en fiestas provinciales y nacionales, como la Fiesta Nacional de la Pera y de la Manzana.

Está banda está compuesta por Julio Garrido en bajo, Doris Saa en voz, Martín Soto en guitarra, Juan Sobarzo en batería y Julián Garrido Saa con guitarra rítmica.