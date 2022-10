La decisión de Gran Hermano sobre Thiago y la detención de su padre

Luego de la detención del padre de Thiago Medina, de Gran Hermano, la producción comunicó cómo seguirá su participación en la casa. Julio Ricardo Medina fue arrestado por agredir a Camila Ayelén Denis, su hijastra.

Por el momento, el participante continúa aislado mientras es parte del programa. Sin embargo, el periodista Leo Arias detalló cuáles son los pasos a seguir en caso de que Thiago tenga que romper el aislamiento por su situación familiar.

“Muerte de algún familiar o alguna causa de fuerza mayor como lo que pasa con el papá de Thiago son las únicas razones que pueden romper el aislamiento, según el reglamento de GH. Si la producción decide que es necesario comentarle esta información a Thiago, se lo citará al confesionario”, reveló el periodista.

Santiago escucho Perfecto el Saludo de Thiago para su papá, se quedó inmóvil 😳 #GH2022 #GH22 pic.twitter.com/WTtz8wznty — Adrianne Grey♥♥♥ (@Adrises_12) October 31, 2022

También explicó que romper con ese aislamiento no significa que el participante abandone la casa. “Romper el aislamiento no es ´sacarlo de la casa´, también puede ser que GH le informe lo que está pasando con su papá afuera y listo”, comentó.

Por otra parte, el periodista Agustín Rey notificó que hasta el momento la producción de Gran Hermano no tiene planeado que Thiago rompa el aislamiento por la detención de su padre. “Desde la producción de #GranHermano me informan que por ahora no se va a romper el aislamiento respecto a Thiago”, twitteó.

El padre del joven de 19 años se encuentra detenido tras agredir a una de sus hijastras luego de llegar ebrio a su casa. Julio Medina discutió con su hija de 19 años, Brisa Medina, quien fue defendida por su hermano, Lautaro Cáceres de 16 años. Al escuchar los disturbios, Camila de 28 años intervino en la discusión y Medina la golpeó.

La joven logró refugiarse en la casa de sus vecinos y realizó la denuncia contra su padrastro. Hasta el momento, la Policía de La Matanza caratuló la causa como Lesiones y Amenazas.

El mensaje de Thiago en la gala y la aclaración de Del Moro

Luego de la eliminación de Martina, Thiago pidió la palabra en el cierre de la gala de domingo. «Santi, ¿le podés mandar saludos a mi papá que estuvo cumpliendo años?», le dijo al conductor, que no pudo ocultar su incomodidad y decidió no emitir palabras.

«¿Salió? Le mando saludos a mi papá que cumplió años ayer», reiteró el joven y conmovió a los fanáticos del ciclo de Telefe.

Minutos antes, Del Moro le había contado a la audiencia cómo iban a abordar el tema en el programa. «Como es de público conocimiento, y como ha acontecido en las últimas horas con la familia de Thiaguito, queríamos comunicarles a ustedes que la producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente que se da en estos casos», comenzó.

¡Santiago hizo una aclaración sobre la situación familiar que atraviesa Thiago! #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/JhIXca6wnc — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 31, 2022

Y agregó: «Hubo una detención, del padre de Thiago, y se está trabajando, activando todos los protocolos correspondientes con su familia, y estando presentes con él también, así que a no preocuparse por eso. Estamos detrás de eso también».