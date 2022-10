La difícil historia de Thiago, el joven de González Catan favorito en Gran Hermano 2022

La participación en la Casa de Gran Hermano da mucha visibilidad a sus integrantes, a partir de su popularidad. Así fue que se conoció la difícil historia de Thiago Medina, de 19 años, quien ya se consolida como uno de los favoritos de la competencia.

La familia del joven contó su difícil historia en el ciclo LAM de América, que conduce Ángel De Brito: se trata de un núcleo de diez hermanos y hermanas, algunos quienes viven con sus propias familias y otros, los más chicos, con su padre, tras la muerte de la mamá del clan hace más de diez años.

Los Medina son oriundos de González Catan, población que está revolucionada a partir de la repentina fama de Thiago. “Thiago siempre decía que lo íbamos a extrañar, porque él es la alegría de la casa, decía. Y tiene razón…” reveló Camila, la hermana mayor.

Los familiares del joven se encuentran felices por su participación en el programa, que pone en juego unos 15 millones de pesos, pero no pueden verlo continuamente en la televisión porque no tienen acceso a las señales que transmiten el ciclo.

«No tenemos Internet en casa, y apenas llegamos con los megas… (Además) trato de no ver porque me pongo mal. Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás (Holder) dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha: cuando lo dejó de lado y (Thiago) se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando” contó el papá del muchacho.

Hasta poco antes de entrar a la Casa, Thiago trabajaba en el Mercado Central de Buenos Aires y salía a cartonear para juntar algunos pesos extras para colaborar con su familia.

La mamá del chico, Marisa, murió cuando el concursante tenía tan solo ocho años y a pocos días de haber parido a su hija más chica, como consecuencia de un infarto. Su muerte conmovió a la familia, porque tan solo tenía 34 años.

Por qué Thiago llegó a «Gran Hermano 2022»

La idea de entrar al reality fue de Camila, la hermana mayor de Thiago, y Brisa, la melliza del participante del ciclo televisivo. En esa acción, el muchacho se involucró un poco en chiste, un poco en serio.

“Justo vino Thiago y le pregunté si se quería anotar. ‘¡No! ¿Para qué? Si es todo mentira’, me decía” contó Camila. Finalmente, se inscribieron los tres. “Fue una joda. ¡Y mirá qué bien que salió la joda…!” contó la chica en LAM.

Camila, a los 28 años, está contenta porque pudo terminar la secundaria, hace pocos meses. Además, es portera en la cooperativa de un colegio.

La familia del muchacho, ahora, espera ver triunfador a su hijo para, según contó Thiago, poder adquirir una vivienda para todos.