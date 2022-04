La Estafa Dub calienta motores con un show en el Centro Cultural Desafíos

La Estafa es una banda cuyo motor es el dub, un motor que se mantuvo apagado demasiado tiempo producto de una pandemia que, si bien aún continúa, al menos permite que ese motor esté en punto muerto. Algo es algo. Y no es poco. Porque, en punto muerto significa que está encendido. Y si está encendido es porque se pondrá en movimiento. Será este sábado, a las 21:30, en el Centro Cultural Desafíos (Brentana 46, Neuquén) con un show como los de antes, como le dirá el baterista Chakal Navarro, en diálogo con RÍO NEGRO.



La idea de un show como los de antes tiene varios sentidos. Uno de ellos, que será con la posibilidad de aforo completo en sala, algo que no sucedía con La Estafa Dub desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia del coronavirus. El reencuentro presencial de la banda con su público había sido el 16 de mayo del año pasado en el Cine Teatro español para presentar “Continentes”, pero con un aforo reducido y por burbujas.

El otro sentido posible, y que nada tiene que ver con la pandemia, es que será al estilo de los shows que la banda hacía en sus comienzos cuando tocaba en La Conrado y el centro de todo eran las canciones.

Y no porque ahora las canciones no lo sean, sino que La Estafa no solo creció musicalmente, también su propuesta escénica lo hizo. Así, cada show de La Estafa suele ser una gran experiencia audiovisual. No será el caso esta vez. Pero solo por esta vez.

«CONTINENTES» Presentación Mayo 2021



“Vamos a reencontrarnos con el público en un espacio chico como es la sala de Desafíos. Vamos a aprovechar para hacer un show con temas que hace mucho no tocamos, también vamos a tocar las de nuestro último disco, ‘Continentes’, y algunas otras del nuevo disco”, anticipa Chakal. “Se va a parecer a los shows de la época de La Conrado”, apunta el baterista a modo de guiño cómplice para aquellos seguidores de la banda de la primera época.

"Continentes": derrotero de un gran disco de La Estafa Dub



La Estafa Dub tenía planes para 2020 porque tenían, se suponía, un disco nuevo. Y porque sabían qué tipo de disco nuevo era. Uno en el cual se permitieron explorar sonoridades diferentes, uno en el que, básicamente, tomaron riesgos. Pero sabían lo que hacían. Y lo sabían muy bien. Hablamos de “Continentes”. Pero 2020 fue el año de la pandemia, el encierro y la incertidumbre. Y todos los planes de La Estafa con ese disco (y con todo lo demás) se fueron con aquello.

“Continentes” tuvo una vida rara, como toda vida que fue atravesada por la pandemia. La banda sabía que tenía algo grande entre manos y era grande lo que tenía planeado alrededor de ese trabajo presentación, gira y hasta un corto que iba a salir junto con el disco. En cambio, el disco quedó atrapado en cuarentena y apenas pudo ser presentado con un concierto por streaming. “El día que nos entregaron el master del disco fue el 19 de marzo”, recuerda Chakal. Ese día, el presidente Alberto Fernández anunciaba el comienzo de la cuarentena total obligatoria.

Martín Núñez en voces, la última incorporación a la formación de La Estafa Dub.



Al año siguiente, la banda recibió la noticia que “Continentes” había sido nominado al Premio Gardel a Mejor Disco de Reggae/Ska”. Una gran noticia que no hacía otra cosa dimensionar lo que era ese disco que la pandemia se había llevado puesta. “Fue un disco muy importante por como lo habíamos resuelto conceptualmente, sus canciones, un disco muy zarpado que terminó siendo nominado para los Gardel y que nos abrió un montón de puertas en las plataformas digitales que nos sorprendieron”, resume Chakal.

Ahora, la banda está en otra. Tan en otra como que ya tienen listo el sucesor de “Continentes”. El flamante disco está en sus últimos trámites, literalmente: La Estafa está cerrando el papelerío con Sadaic.

La Estafa Dub presentó «Continentes» en mayo del año pasado con aforo reducido en el Cine Teatro Español.



Del nuevo disco Chakal sólo dice unas pocas cosas. Que tiene diez canciones todas cantadas Diez canciones todas cantadas y que es una continuidad de “Continentes” en lo referido a colores y texturas de su sonido y a sus composiciones. También dirá, y hará énfasis en esto, que tiene un cambio en cuanto al trabajo de voces porque se trata del primer trabajo con la participación plena de Martín Núñez como cantante. Y que están muy contentos: “Creemos que es uno de los mejores discos que hemos hecho y estamos ansiosos de mostrarlo”.

LA ESTAFA DUB- Pangea Streaming 31 de octubre de 2020



El baterista dice poco del nuevo disco porque, avisa, tanto el nombre como la gráfica tiene mucho que ver con el momento en que será publicado. “Tenemos una idea de presentación que tiene que ver con el titulo del disco, con el arte gráfico del disco y que va a salir en un momento específico que será revelador. Por eso no hemos adelantado casi nada del trabajo”.

La salida del disco los mantuvo particularmente por lo que el show de este sábado apunta directo a las canciones antes que a otra cosa. “Será un show más relacionado con los tema que vamos a tocar, nos pusimos más a trabajar en como van a sonar en la interpretación de esas canciones”, revela Chakal. Será un show para calentar el motor del dub a la espera del nuevo disco.

Las entradas, a $1000, se consiguen en la boletería del teatro (Brentana 46), de 18 a 21; por mensaje al Instagram; por Mercado Pago o débito; o al cel 2994124631.