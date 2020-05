La cuarentena del nuevo disco de La Estafa Dub

Como a (casi) todos, también a La Estafa Dub la epidemia por coronavirus de y su consecuente cuarentena preventiva y obligatoria le alteró los planes. En este caso, la edición de “Continentes”, su cuarto disco de estudio. En esta entrevista con Río Negro, el bajista Luis Ferri se refirió a la actualidad alterada de la banda y, por supuesto, al nuevo material del que pronto habrá buenas noticias:

P: ¿De qué se va a tratar el material?

R: El disco va a contar con seis temas y es un trabajo “conceptual” dónde hay un tema por cada continente. El disco acompaña muy cerca el momento que estamos pasando como banda.

Es un disco creado en forma colectiva abarcando todas las facetas creativas de cada uno de los integrantes, de allí viene el concepto de lo “global”, de allí viene “Continentes”. Luis Ferri, bajista de LED.

P: ¿A qué va a sonar?

R: Sin dudas, suena a la Estafa y cada vez, creemos, más dueños de nuestro estilo. Me refiero a que logramos tener un sonido característico desde el punto de vista compositivo y tímbrico.

P: ¿Qué me podés contar de sus letras?

R: El proceso de composición fue muy grupal: canciones que salieron de una zapada en la sala (cuestión que sucede muy a menudo) que son creaciones colectivas, y otras dónde hubo una idea disparadora y dónde todos sumamos y restamos para cerrar la idea.

P: ¿Cómo fue el proceso de grabación y composición?

R: Lo grabamos completamente en nuestra sala: La Toma Récords. Héctor Navarro fue el encargado de la mezcla y la masterización estuvo a cargo de Hernán Agrasar. Es un disco creado en forma colectiva abarcando todas las facetas creativas de cada uno de los integrantes, de allí viene el concepto de lo “global”, de allí viene “Continentes”.

P: ¿Cómo hicieron para seleccionar la banda sonora de diferentes países de cada continente? Por ejemplo, no es lo mismo lo que suena en Argentina, cada ritmo de cada región del país tiene sus particularidades

R: Todo un tema ese (risas): fuimos un poco la Estafa y no pensamos mucho en las músicas folklóricas de cada continente que serían muchas y variadas: si tomamos como ejemplo América y todas sus músicas folklóricas de cada región… ¿cuál sería la música de América?

El disco físico lo vamos a esperar un poco más. Estamos pensando cómo hacer una presentación virtual / digital / plataformas y demás donde veremos si largamos el disco entero o tema por tema".

P: ¿Cómo sería elegir cada género musical en cada caso? Pienso en una paleta sonora infinita.

R: Lo que hicimos fue una buscar una interpretación propia sobre cada continente, dónde no pasa solamente por el folklore musical del mismo…si no por una cuestión más de sonoridades, climas musicales, distintos timbres y demás.

A la hora de pensar en el lugar más allá de la música, nos nutrimos de paisajes, de fotos y videos, de ideas de sus líderes políticos, de cine, y de expresiones de la gente, del pueblo, que no son necesariamente musicales pero que determinan la esencia de cada lugar.

P: ¿De qué manera se arreglan para sortear la cuarentena, y la vez ensayar y presentar el disco?

R: En estos días, más que ensayar estamos más metidos en la producción de nuevas músicas. Vamos armando cosas a distancia, que compartimos y les terminaremos de dar forma cuando nos juntemos nuevamente.

P: Tengo una ansiedad… ¿para cuándo van a largar el primer tema en las redes?

R: (Risas) El audio del disco está listo. La parte gráfica está en proceso. El disco físico lo vamos a esperar un poco más. Iremos viendo cómo se dan las cosas para encararlo. Estamos pensando cómo hacer una presentación virtual / digital / plataformas y demás donde veremos si largamos el disco entero o tema por tema.